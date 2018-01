Mitingul din Capitală, Micu vs. Andronescu • fostul ministru al Educatiei a afirmat că edilulul Romanului ar fi plătit drumul unor persoane la protestele de la Bucuresti • „Nu înteleg cum si-a permis să mînjească numele meu si al orasului nostru cu astfel de minciuni“, a replicat Lucian Micu • Primarul Lucian Micu a fost acuzat public de către vicepresedintele PSD, senator Ecaterina Andronescu, că ar fi sprijinit material deplasarea unor persoane din zonă la mitingul de protes de sîmbătă seara, 20 ianuarie, din Bucuresti. Fostul ministru al Educatie a acordat un interviu la Digi24, în care spunea că are informatii care arată că unii primari ar fi plătit transportul protestatarilor în Piata Victoriei. Interesant este că aceasta nu a oferit nici o dovadă concretă în sustinerea celor afirmate, invocînd doar că a primit un mesaj de la „cineva“ din Roman. „Pot să vă transmit si dumneavoastră ca să vedeti mesajele care spun că unii primari - si vă dau exemplu concret mesaj primit de la cineva din Roman - au plătit drumul, cheltuielile pentru transportul celor care au iesit în stradă. Dacă cineva vrea să arate că România este o tară neguvernabilă, atunci trebuie să-si asume responsabilitatea pentru acest lucru“, a declarat Ecaterina Andronescu. A mai precizat că dacă oamenii ies pentru că sînt nemultumiti este dreptul lor constitutional si trebuie să fie respectat, dar protestele transmit ideea de instabilitate, ceea ce nu este în beneficiul tării. Liderul PSD a mai sustinut că protestatarii cîntă „Noi suntem români“, însă crede că „toti avem obligatia să respectăm imaginea tării“ si „să nu dăm senzatia că sîntem o tară neguvernabilă. În nici un caz nu este o imagine pozitivă la adresa României si cred că de această imagine, dacă ea se transformă într-un mesaj de instabilitate, toată lumea are de pierdut“. Primarul Lucian Micu nu a întîrziat să răspundă, exprimîndu-se în termeni destul de duri. „De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade în care adevărul a fost acoperit de minciuni si îmi pare rău să observ că mai există politicieni care chiar nu mai au nici un scrupul. Dimineată, un cetătean mi-a spus că fostul ministru Ecaterina Teodorescu, cunoscută ca ministrul Abramburica, si-a permis să mă acuze public, fără nici o dovadă, că am plătit persoane să protesteze la Bucuresti împotriva Legilor justitiei. Nu înteleg cum această femeie si-a permis să mînjească numele meu si al orasului nostru cu astfel de minciuni sfruntate. Dreptul de a protesta este al oamenilor. La Roman nu a protestat nimeni sîmbătă seară, dar dacă au fost romascani care s-au dus la Bucuresti pentru a-si manifesta nemultumirea fată de guvernarea PSD - nu a fost nici datorită mie, ci din cauză că în politică mai există personaje mizerabile. Dragi romascani, să nu plecati niciodată capul în fata celor care vor să vă jignească si să arunce cu noroi asupra orasului nostru! Am încredere că cei de la Digi24 vor demonta minciunile vicepresedintelui PSD“, a precizat primarul.

Articol afisat de 235 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Tudor CIOBOTARU)