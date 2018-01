Politist „acuzat“ că e în Banda din Carpati • un cîntec patriotic al unor folkisti din Neamt, care sînt condusi de Marius Coserariu, a fost catalogat drept „mizerie“ de către unii conlocuitori de etnie maghiară • politistul a răspuns mai mult decît elegant, în versuri: „ Luptăm prin cînt si poezie,/ Pentru părinti si pentru frati/ Si-n toată lumea să se stie/ Că suntem «Banda din Carpati»./ Urcăm spre Cer, pe cărărui,/ În muntii nostri milenari/ Si nu ne temem de secui/ Sau alte hoarde de barbari“ • Apreciatul folkist Marius Coserariu, politist de meserie - ajutor de sef de post la Dămuc, a iesit la rampă cu o postare inedită, după ce un videoclip al său, realizat în colaborare cu o parte a mass-media din municipiul resedintă de judet, a fost preluat si batjocorit în mediul virtual. Este vorba despre melodia intitulată „Stăpîni la noi acasă“, realizată în colaborare cu un grup de copii. Totul ar părea ca o nouă sămîntă de scandal între românii de nationalitate maghiară si români. „Zilele trecute, un anume domn, cu nume pur românesc - Csaka Tamas Tomi, a numit melodia «Stăpîni la noi acasă», o mizerie, iar pe mine si pe copiii ce apar în videoclip «Banda din Carpati». Pentru aceasta, Asociatia Culturală Eu cred, Turn Tv si Vestea.net i-au acordat o diplomă de recunostintă, pentru promovarea acestei clip, pentru promovarea ideii de românism, în general, cu multumirile de rigoare. Ba, mai mult, mi-a plăcut atît de mult expresia «Banda din Carpati», încît am compus o poezie, pe care i-o dedic domnului Csaka Tamas Tomi, dar si tuturor celor care gîndesc ca el si îl rog pe această cale, dacă mai are astfel de idei, să mi le aducă la cunostintă. Am fost numiti în toate felurile, dar «Banda din Carpati» nu si asta mă onorează foarte tare“, a precizat Marius Coserariu. Acesta a publicat si o nouă creatie literară - „Noi sîntem banda din Carpati“ cu o dedicatie... fără număr pentru domnul Csaka Tamas Tomi. „Noi sîntem «Banda din Carpati»/ Urmasi de daci si de romani,/ Frumosi la suflet si curati,/ Cinstiti, viteji si suverani./ Purtăm în suflete lumină/ Si ne-narmăm cu rugăciuni,/ Pentru poporul ce suspină,/ Plîngînd prin ploi si prin furtuni./ Privim spre stînca solitară/ si ne-mbrăcăm în Tricolor,/ Cîntăm pentru această tară,/ De Libertate si de Dor./ Cîntăm să se audă-n lume/ Că neamul romînesc nu piere,/ Suntem o tară cu renume/ si vom veghea la frontiere./ Luptăm prin cînt si poezie,/ Pentru părinti si pentru frati/ Si-n toată lumea să se stie/ Că suntem «Banda din Carpati»./ Urcăm spre Cer, pe cărărui,/ În muntii nostri milenari/ Si nu ne temem de secui/ Sau alte hoarde de barbari./ Cu sînge scriem din condei,/ Că România-i Colt de Rai, La Ciuc, Cristur si Odorhei,/ Suntem români prin port si grai./ Noi suntem Banda din Ceahlău,/ Din Retezat si Apuseni,/Din Sighet, Caras si Buzău,/ Din Dorohoi, Vaslui, Gheorgheni./ Stăpîni acasă, peste munti/ Si peste ape si cîmpii,/ Noi făurim spre Ceruri punti,/Vom dăinui în vesnicii./ Avem o sfîntă datorie:/ Urmasilor să le lăsăm,/ O Dodoloată Românie,/ Iar Prutul astăzi să-l secăm./ Suntem o tară, un Popor/ Un Neam iubit si respectat/ Si mai avem un singur dor:/ Nu vrem în tară «stat în stat»./ Noi suntem «Banda din Carpati»/ Urmasii Marelui Stefan,/ Suntem o bandă de soldati,/ La greu, suntem si scut uman“. Marius Coserariu a mai precizat că oricine este binevenit, dacă vrea să se alăture acestei „Bande din Carpati“.

