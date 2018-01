De ziua lui Eminescu, în CExN al PSD i s-au recitat lui Liviu Dragnea câteva versuri din „Ce te legeni codrule?“ La aniversarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, Partidul Social Democrat i-a dedicat lui Liviu Dragnea un nou record. Acela, în care Partidul Social Democrat a reusit să-si dărâme singur propriul guvern, a doua oară în mai putin de un an. Sedinta Comitetului Executiv National al PSD (CExN), din 15 ianuarie, desi a fost convocată ca în regim de calamitate natională, a avut doar rolul să rezolve mult mediatizatul conflict dintre presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. Aceasta, după ce de abia cu sapte luni în urmă, o sedintă similară a rezolvat conflictul lui Dragnea cu premierul Grindeanu, care era acuzat că este omul serviciilor. Acum, după circa 6 ore de dezbateri furtunoase în cadrul Comitetului Executiv National, în care Mihai Tudose a fost calul de bătaie, acuzat de Viorica Dăncilă de comportament misogin si grobian, precum si de Ionel Arsene că fabrică dosare la pesedisti de soi, iar de altii că este omul serviciilor, în urma votului s-a hotărât retragerea sprijinului politic acestuia, cu 59 voturi pentru, patru contra si patru abtineri. Lui Tudose nu i s-a retras sprijinul politic pentru că nu a vrut să mai lucreze cu ministrul de interne Carmen Dan, acest refuz fiind doar un pretext pentru Dragnea.

Adevăratul motiv al îndepărtării lui Tudose, ca si în cazul Grindeanu, nu are nici o legătură cu înregistrarea vreunei crize în România, ci cu criza internă din Partidul Social Democrat. Criza existentă în formatiunea politică, pe care un personaj exotic ca nepretuitul Codrin Stefănescu o punea pe seama dracului nedepistat, care „si-a băgat coada în Partidul Social Democrat“, tine de fapt de bătălia continuă din Partidul Social Democrat pentru repozitionarea grupărilor în structura de putere a partidului, sub presiunea baronilor din teritoriu. De data aceasta „coada dracului“ este spaima liderilor de filiale ale formatiunii că premierul Tudose nu va accepta să părăsească Palatul Victoria decât în urma unei motiuni de cenzură, ca si Grindeanu, ceea ce Partidul Social Democrat nu-si mai putea permite. „Coada dracului“ se dovedeste a fi fost si ambitia lui Tudose de a stopa accesele autocratice ale liderului Dragnea si al face să se retragă la matca Statutului, lăsând locul liber pentru o „conducere colectivă“, clamată de Nicolae Bădălău. Ajuns la sefia Partidul Social Democrat, prin alegeri impuse până la firul ierbii, Liviu Dragnea s-a dovedit că este fascinat de sansa obtinerii controlului absolut asupra triadei puterii; PSD - Parlament - Guvern. Triada trebuia să fie trambulina sa spre Cotroceni. PSD si Guvernul trebuiau astfel populate numai cu oameni de casă, docili si usor de manevrat, fără initiative personale, iar prin majoritate era controlat si Parlamentul. Ca si în Războiul Troiei, războiul din Partidul Social Democrat a avut ca pretext tot o femeie, ministrul de interne Carmen Dan, de destinul căreia Dragnea si Tudose îsi puteau asigura pe mai departe autoritatea în partid. Dacă la cererea lui Tudose Dragnea renunta la Carmen Dan era semnalul că Dragnea si-a pierdut influenta în partid. Scorul mare potrivnic lui Mihai Tudose pare aparent marea victorie transată în favoarea lui Liviu Dragnea, menită să-i consolideze acestuia pozitia aflată în declin, la cârma partidului. În realitate, acest scor este prima si cea mai severă înfrângere a lui Dragnea, de când se află la conducerea partidului. Paradoxal, Liviu Dragnea a păstrat-o pe Carmen Dan în Guvern dar si-a vulnerabilizat puterea în partid. Liderii din teritoriu i-au promis sprijin lui Dragnea, în disputa sa cu Tudose, dar numai cu conditia ca îndepărtarea lui Tudose să se realizeze prin demisie, nu prin motiune de cenzură.



Victoria „a la Pirus“ a lui Dragnea



Este de notorietate faptul că atât guvernul Grindeanu, cât si guvernul Tudose, au fost nominalizate de Liviu Dragnea singur, nu de forul de conducere a Partidul Social Democrat, cum este statutar. Dragnea a recunoscut public că „a avut mână proastă“ la oameni, ambele guverne ale Partidul Social Democrat fiind dărâmate de PSD. Strâns cu usa de către CExN, Dragnea a declarat că avut „mână proastă“ la doi premieri si la alti 10 ministri. A venit de mână cu acestia în fata Parlamentului, garantând pentru ei. Comitetul Executiv National a decis schimbarea lui Tudose, obligându-l totodată pe Dragnea să nu mai facă propuneri pe viitor, acestea fiind atributul exclusiv al Comitetului Executiv National. Prin această actiune CExN dovedeste că a blocat comportamentul autocratic al lui Dragnea, reusind să preia conducerea reală a întregului partid, confiscată de acesta. Numirea lui Grindeanu si Tudose ca premieri s-a realizat de către Liviu Dragnea, fără consultarea Comitetului Executiv National. CExN a hotărât să retragă sprijinul politic celor doi premieri, în conditiile în care acestia fuseseră numiti de Dragnea. Sanctiunile aplicate premierilor Grindeanu si Tudose sunt măsura sanctionării derapajelor presedintelui Liviu Dragnea, care a fost obligat să facă un mare pas în spate si să nu mai facă propuneri, fără acordul Comitetului Executiv National. S-a decis ca, după un an de inactivitate, sedintele Biroului Executiv să fie reluate săptămânal. S-a decis si reînfiintarea departamentelor partidului, desfiintate abuziv sub Dragnea. În această bătălie, cel mai câstigat a fost Mihai Tudose, acesta urmărind să reducă puterea lui Dragnea în partid. Ce este cert, începând cu 15 ianuarie, de ziua lui Eminescu, Comitetului Executiv National si-a luat partidul înapoi, iar Guvernul nu va mai fi subordonat total lui Dragnea, decât în măsura în care Viorica Dăncilă nu va întelege că subordonarea totală fată de Dragnea poate constitui motivele unei noi debarcări. PSD, destituind pe bandă premieri, îsi pierde credibilitatea numai pentru că liderul Dragnea nu este capabil să preia functia de premier În statele democratice, buna practică a dovedit că, de regulă, primul ministru trebuie să fie liderul partidului care a obtinut majoritatea voturilor cetătenilor. În decembrie 2016, România a avut nesansa ca Partidul Social Democrat, partid majoritar, să fie condus de un lider declarat „penal“, ceea ce a produs o destabilizare politică perpetuă, datorată demiterii repetate a propriilor premieri. În mai putin de un an, Partidul Social Democrat a nominalizat patru premieri, după criterii discutabile, respectiv pe Shhaideh, Grindeanu, Tudose si Dăncilă. Nici unul dintre acesti premieri nu avea o legitimitate proprie, fiind mai mult sau mai putin distantati de vârful decizional al conducerii politice. Acestia riscau să-si piardă oricând sprijinul politic, la prima initiativă care va nemultumi baronii teritoriali sau care va fi taxată ca insubordonare. La prima vedere, responsabilitatea nominalizării lui Savil Shhaideh, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose ar trebui să fie exclusiv a lui Liviu Dragnea. În realitate, responsabilitatea este a Comitetului Executiv National, care i-a cedat lui Dragnea prerogativele privind nominalizarea, dovedind astfel iresponsabilitate totală. Talibanismul de partid a fost utilizat la îndepărtarea rapidă a premierilor puti de Dragnea, acuzati de deviere, nesupunere sau subordonare fată de servicii, acuze disimulate în „coada dracului băgată în Partidul Social Democrat“ sau în „statul paralel“. S-a ignorat că odată ajuns prim-ministru realizezi că în afara responsabilitătilor fată de Programul partidului există si responsabilităti fată de tară, care primează.



PSD, desi este aflat la putere, preia rolul opozitiei asupra propriului guvern dar si rolul Parlamentului



Opozitia existentă este nesemnificativă si incoerentă, asa că Partidul Social Democrat exersează si rolul opozitiei asupra prestatiei propriului guvern. Liviu Dragnea a sustinut de la început că programul de guvernare este al Partidului Social Democrat si că partidul este cel care va controla întregul act al guvernării, în conditiile în care acest control este atributul exclusiv al Parlamentului. Un Program de guvernare este înaintat Parlamentului de către premierul nominalizat, odată cu echipa guvernului, pentru a fi aprobate. Odată aprobate, Guvernul si Programul de guvernare intră sub controlul Parlamentului, care are atributii de a supraveghea respectarea programului si de a sanctiona guvernul. Un premier nu se poate limita doar la calitatea de „yes-men“, în raport cu partidul sau cu liderul acestuia, având si obligatia de a guverna si pentru cei care nu au votat formatiunea din care provine. Se pare că Partidul Social Democrat a ignorat si faptul că un premier intră imediat într-un sistem relational cu structurile europene si euroatlantice, actul de guvernare devenind mai complex decât programul formatiunii politice. Nu s-a oferit nici o motivare serioasă, care să justifice schimbarea guvernelor Grindeanu si Tudose si care să tină de vreo ratiune de stat. Schimbarea guvernelor nu a fost motivată de vreo criză a României, ci doar de o criză internă a Partidul Social Democrat, care a indus o criză în tară. La conferinta de presă sustinută de Liviu Dragnea singur, care a demonstrat că este izolat, la finele sedintei Comitetului Executiv National, acesta a prezentat următoarele răspunsuri la întrebările incomode ale ziaristilor: există o stare conflictuală între partid si Guvern; guvernul Tudose nu oferea garantia că în etapa următoare nu vor mai exista derapaje si insubordonări; pe 16 ianuarie Comitetul Executiv National va fi convocat pentru a stabili propunerile viitorului premier si a viitorilor ministri. De data aceasta, răspunderea nominalizărilor va fi colectivă si nu personală; personal, Liviu Dragnea nu va mai face propuneri, lăsând acest atribut statutar la dispozitia Comitetului Executiv National; interesul Partidului Social Democrat este ca programul de guvernare să fie respectat. Pînă acum s-a respectat. Ca votant al Partidulului Social Democrat, ce să înteleg eu din aceste răspunsuri? Ar trebui să înteleg că dacă si al treilea guvern al Partidului Social Democrat va cădea, dezbaterea cazului nu se va mai putea rezolva în Comitetul Executiv National, ci doar în Congres, care va trebui convocat în regim de urgentă. Iar dacă până acum programul Partidului Social Democrat a fost respectat, după cum a declarat Liviu Dragnea, de ce au mai fost schimbate guvernele. Important e că de data aceasta Liviu Dragnea s-a ferit să ceară demisia lui Mihai Tudose. A lăsat s-o facă unii membri ai Comitetului Executiv National. Astfel, de consecintele căderii guvernului Tudose, de data aceasta răspunzători sunt membrii Comitetului Executiv National si se pune întrebarea firească: demisia lor cine o va cere?



Nu îngrijorează că avem ca prim-ministru o femeie, ci că aceasta este Viorica Dăncilă, creatia lui Dragnea



Nu ne iese din cap faptul că la întrebarea, de ce Partidul Social Democrat si-a schimbat două guverne în mai putin de un an, Liviu Dragnea a răspuns, rosind feciorelnic că „are mână proastă la oameni“. Pe Viorica Dăncilă tot Dragnea a propus-o, folosind cutia de rezonantă numită Nicolae Bădălău. De asemenea, la întrebarea ce o recomandă pe doamna Dăncilă pentru functia de premier, functie de mare responsabilitate, Dragnea a răspuns că „nu este conflictuală“. În limbaj „pro domo“, aceasta înseamnă că doamna Dăncilă este o persoană care nu are opinii în contradictoriu, sau dacă le are, nu face pasiune pentru ele. La o astfel de persoană nonconflictuală, principala trăsătură de caracter este docilitatea, ceea ce nu este de dorit pentru un premier responsabil fată de tară. Este o coincidentă că doamna Dăncilă este din Teleorman, precum si faptul că din anul 1996 a avut o evolutie politică, de circa 21 de ani, în apropierea sau în subordinea lui Liviu Dragnea. Evolutia în tandem cu Liviu Dragnea a fost de bun augur pentru aceasta, propulsând-o în functii importante în partid, ca europarlamentar si acum ca prim-ministru. Elogiind acest tandem, ziarul „Cotidianul“ din 17 ianuarie publică si o fotografie, presupusă a tandemului, numai că în locul lui Dragnea, alături de Viorica Dăncilă este Ionel Arsene (?). În aceeasi zi, presedintele Klaus Iohannis a nominalizat-o pe Viorica Dăncilă pentru functia de prim-ministru. A doua zi pe 18 ianuarie, Ionel Arsene era retinut la Directia Natională Anticoruptie pentru 24 de ore, în calitate de inculpat. Acum se justifică acest cuplu, Dăncilă si Arsene, care la sedinta Comitetului Executiv National din 15 ianuarie a solicitat demisia premierului Tudose. Deci ceva au în comun, nu numai pozitia din fotografie. Poza respectivă poate fi oare un semnal că urmează doamna? Sau că trebuie să ne ghidăm după zicala „spune-mi cu cine te pozezi, ca să-ti spun cine esti“.

