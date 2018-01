A iesit din cabinetul medical si a decedat • un bărbat în vîrstă de 76 de ani din Stănita a mers la consultatie, la medicul de familie • acesta i-a recomandat să se interneze în spital, deoarece era cardiac • septuagenarul a refuzat să i se cheme o ambulantă, spunînd că o va face el • cînd a iesit din cabinet, după cîtiva pasi, a decedat • într-o primă fază, medicul de familie din Stănita a fost iritat de întrebările reporterului • Un caz deosebit s-a petrecut săptămîna trecută la Stănita, unde un bătrîn, în vîrstă de 76 de ani, a murit în stradă după ce a iesit de la medicul de familie Lucian Florin Costin. Prima reactie a doctorului a fost fată de redactorul Monitorul ostilă, un soi de „ariceală“ greu de explicat. Refuzînd să dea vreo explicatie, acesta a fost chiar impoliticos. „Dumneavoastră doamnă sînteti pensionară si pensionarii stau acasă si îsi văd de treaba lor. Nu vă băgati în treburi care nu vă privesc“, a replicat medicul. La insistentele redactorului de a afla cauza decesului bătrînului, doctorul a continuat: „N-aveti nici o datorie de a informa, iar eu n-am nici o datorie să vă spun nimic“. Elegant, spunem noi, a continuat ofensiva medicului. La instentele juralistului care l-a asigurat că, la fel ca de fiecare dată, va relata numai informatiile primite, Lucian Florin Costin a revenit la sentimente mai bune si ne-a vorbit despre starea de sănătate gravă în care se afla bătrînul si despre cauza probabilă a mortii sale. „Pacientul era un vechi hipertensiv, cu obezitate, cu insuficientă cardiacă în ultima fază, căruia i-am recomandat internare de urgentă în spital. Era într-o stare de sănătate neglijată. Bătrînul nu lua tratament de foarte multă vreme si s-a întîmplat să moară după ce a iesit din sala de asteptare. Mi-a spus, atunci cînd a iesit din cabinet, că va chema ambulanta singur. N-a vrut să-i chemăm noi o autosanitară si ne-a asigurat că se pregăteste să meargă la spital. Era însotit de un tînăr, căruia i-am spus să-l interneze, de urgentă. Nu este vorba de vreo moarte suspectă. Dimpotrivă, eu mă mir că mai trăia. Era vînăt la fată cînd a ajuns la consultatie. Probabil că a avut un accident vascular, cu inundatie de ventricol, ceea ce presupune că n-ar mai fi putut fi salvat. I-am eliberat certificatul de deces si urmează a fi înmormîntat tot astăzi (vineri, 19 ianuarie - n.r.). Nu l-am trimis la autopsie pentru că era clar de ce a murit. Este pacientul meu de ani de zile si faptul că fiind asa bolnav si refuzînd tratamentul era previzibil un asemenea sfîrsit, de vreme ce venea o dată la trei ani la consultatie“, a precizat medicul Lucian Florin Costin. Acesta nu a negat faptul că în localitate există tot felul de discutii legate de faptul că omul a murit pe stradă, cu exagerările care se fac în atare situatii. Acesta si-a explicat atitudinea ostilă fată de redactorul Monitorului acuzîndu-ne că am avea o pozitie constantă de învinovătire a medicilor în general si a sa în special si în alte situatii, în care s-a căutat culpa doctorului. Pe de altă parte, doctorul Costin a incriminat mass-media în totalitate. „Mă uit si eu la televizor si văd că atunci cînd moare un pacient jurnalistii fac anchete prin care scot în evidentă faptul că doctorii sînt de vină. Si atunci cînd m-ati sunat a fost normal să am o reactie de apărare“, a mai spus doctorul Lucian Florian Costin. Apărare fată de ce am zice noi, în conditiile în care, reamintim, Monitorul nu acuză, doar stă de vorbă cu oamenii si nu dă verdicte.

