Sînt 60 de ani de cînd a fost produsă prima teavă laminată Personalul din ce în ce mai redus numeric al societătii Arcelor Mittal Steel a participat în a doua parte a lunii decembrie la marcarea a 60 de ani de la laminarea primei tevi la Roman. Au fost inivitati fostii directori ai companiei si „veteranii“ care în urmă cu sase decenii au contribuit la nasterea societătii Petrotub. Unul din cei mai performanti directori post-decembristi, Vasile Dumitrache, face parte din categoria optimistilor în ceea ce priveste viitorul platformei industriale romascane, considerată a fi încă „plămînul“ Romanului“. „Ca orice om care se întoarce undeva unde i-a plăcut să-si desfăsoare o activitate, momentul reîntîlnirii cu activitatea companiei a fost un lucru deosebit. Facem abstractie de cîteva aspecte dimprejur care ar fi trebuit să fie altfel, pentru că 60 de ani în viata unei companii de o asemenea anvergură nu sînt de colea, efectiv m-am simtit coplesit de emotie si bucurie cu ocazia întîlnirii cu fosti colaboratori de pe vremea cînd mă aflam la conducerea fabricii, moment de care-mi voi aminti cu mare plăcere“, a precizat fostul director al Petrotub Roman, în perioada de maximă înflorire a companiei, imediat după Revolutie. Acesta este convins că viitorul uzinei depinde în exclusivitate de modul în care vor fi gestionate pe viitor resursele de petrol ale Terrei. „Este vorba despre un comentariu mai amplu, de care nu as vrea să facem caz acum. Printre altele în programul manifestării la care am participat a existat si vizitarea liniei de laminare de la Laminorul de 16 toli, ocazie cu care am consatat că există un interes important legat de modul de management al societătii. Este vorba de preocuparea constantă de retehnologizare a unor secvente ale fluxului de productie. Consider că tinînd acest ritm de modernizare si umblînd si la alte aspecte esentiale, acest plămîn important al municipiului va putea avea viată lungă. Dar mai e nevoie de continuarea efortului investitional. Încă de pe vremea cît eram director general am avut curajul de a realiza o strategie de dezvoltare a companiei pe termen lung a fabricii, în contextul intern si international. Dacă se va tine cont în totalitate de acea strategie, e sigur că vom putea vorbi si peste alti 60 de ani de fabricarea de teavă la Roman. Asta în conditiile în care nu se vor epuiza resursele de petrol si gaze de pe Mapamond. Asta tine direct de existenta resurselor Globului. Fabricarea de tevi si burlane de la Roman este punctul forte al companiei“, a precizat Vasile Dumitrache. Din păcate pînă la ora închiderii editiei, purtătorul de cuvînt al Arcelor Mittal România, Dorian Dumitrescu, a tinut să specifice că a fost vorba de o manifestare internă, care nu priveste pe cetătenii municipiului. Asta în conditiile în care la Arcelor Mittal Roman mai lucrează 720 de angajati si 200 în alte societăti care au preluat o parte din serviciile externalizate ale marelui colos industrial, care la această dată mai fabrică 8000 tone de teavă anual, fată de 30 de mii de tone, productie la care se ajunsese la nivelul anilor 2005.

Articol afisat de 129 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Flora ORDEAN)