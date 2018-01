Horoscop - iată ce prezic astrele pentru 2018 BERBEC



Anul 2018 pare să fie pentru Berbeci un an al marilor ambitii

profesionale, dacă tinem cont că Saturn tranzitează casa carierei

Berbecului, împreună cu Pluton. Pare să fie si un an al reconsiderărilor în plan personal si relational, dacă privim la faptul că Mercur îsi desfăsoară primul „tur“ al retrogradării chiar în Berbec (23 martie - 15 aprilie 2018), iar Venus, stăpâna parteneriatelor Berbecului, retrogradează în ultimul trimestru al anului în casa VIII (casa intimitătii) si în casa VII (a parteneriatelor). Nevoia crescută de securitate si de confort te poate împinge să faci schimbări în mediul în care trăiesti sau să începi un proiect de renovare ori de reparatii. S-ar putea chiar să fii tentat să te muti în casă nouă. De asemenea, autoanaliza ar putea să te conducă la constientizarea unor adevăruri despre tine însuti, iar acceptarea lor determină schimbări cu efecte pe termen lung, atât în plan personal, cât si profesional. Casele banilor Berbecului sunt si ele activate de planete puternice în 2018, astfel că te poti astepta la surprize financiare deosebit de plăcute, mai ales începând cu 15 mai, când Uranus îsi începe tranzitul prin casa banilor munciti si a valorii personale. Jupiter zăboveste până la 8 noiembrie 2018 în casa VIII a Berbecului (casa banilor perechii de viată, a taxelor, a impozitelor, a creditelor, a sponsorizărilor si a banilor primiti de la altii sub formă de cadou, mostenire, finantare). Prin urmare, dacă sub influenta lui Uranus veniturile tale se întâmplă să devină instabile sau imprevizibile, te poti baza oricând pe sprijin din partea altora. Cum Jupiter guvernează casa IX a Berbecului, în 2018 poti fi avantajat dacă faci muncă de cercetare si dacă doresti să aprofundezi un domeniu de studiu. Ai sanse să atragi fonduri pentru un domeniu publicistic sau să primesti o bursă de studii. Acest tranzit al lui Jupiter ar mai putea indica si faptul că unii Berbeci beneficiază nesperat de pe urma unor bârfe, a unor zvonuri nefondate sau a unei publicităti negative. Se recomandă însă prudentă si atentie deosebită, pentru că risti să te

lasi purtat de visuri, promisiuni si sperante desarte, mai ales în perioadele 18 mai - 2 iunie si 11-26 august, când Jupiter formează un

trigon cu Neptun. Ai putea folosi constructiv energia acestui trigon

punându-ti în ordine sistemul de valori, acordându-l si la dimensiunea

spirituală a existentei, nu doar la cea materială. Sub influenta tranzitului lui Jupiter în casa IX, multi Berbeci ar putea simti mai mult ca oricând dorinta de a-si depăsi limitele personale, de a-si urma aspiratiile cele mai înalte, de a cuceri lumea. Acest tranzit te poate ajuta să îti recapeti optimismul si încrederea în directia în care ai ales să mergi. Eastrolog.ro îti recomandă însă să fii atent la predispozitia de a deveni arogant sau foarte sigur că dreptatea si adevărul sunt doar de partea ta. Se recomandă prudentă si în perioada 17 noiembrie - 1 decembrie 2018, când Mercur tranzitează retrograd casa IX a Berbecului si îti poate încurca drumurile, contractele, materialele scrise de orice fel si chiar propria logică.



TAUR



Pentru Tauri, temele principale ale anului 2018 sunt înnoirea personală, revizuirea convingerilor după care îsi conduc existenta,

eliberarea de trecut si de tipare nefunctionale, regăsirea autenticitătii.

În primele 5 luni si jumătate ale anului, cât timp Uranus îsi încheie

tranzitul prin casa XII, esti predispus la agitatie fără un obiect precis

sau fără o cauză precisă, poti izbucni relativ usor sau tinzi să te lasi

angrenat în situatii conflictuale pentru a-ti consuma energia interioară

excedentară. Cel mai bine ar fi să folosesti această energie pentru a

decide ce schimbări doresti să faci în viata ta din momentul în care

Uranus va intra în zodia ta. Uranus intră în Taur la 15 mai 2018, iar tranzitul va dura până la 6 noiembrie si va fi reluat la 6 martie 2019. Uranus dă astfel semnalul pentru schimbare, pentru (re)câstigarea independentei si a libertătii de a-ti conduce viata în directia pe care o doresti tu si nu în functie de asteptările celorlalti. Acum este cel mai bun moment să îti reiei si să îti duci la bun sfârsit studiile superioare, să îti revizuiesti si să îti consolidezi filosofia de viată, să depui efort pentru a-ti împlini visurile. Îndoielile Taurilor se pot accentua în perioada în care Saturn retrogradează, adică 18 aprilie - 6 septembrie 2018, dar si în perioada 27 iunie - 27 august, când Marte retrogradează prin casa carierei Taurului si apoi prin casa marilor sperante. Atunci când simti că nu stii ce cale să alegi, aminteste-ti că în 2018 este bine să experimentezi idei noi, să explorezi teritorii noi în orice domeniu, să cauti să te adaptezi, să încerci să schimbi, să nu te

limitezi la cărările bătătorite. Dacă în prima jumătate a anului ai impresia că ai intrat în tăvălug, că este risc mare de haos si imprevizibil, e bine să stii că în august si septembrie 2018 ai ocazia să restabilesti armonia si o oarecare ordine, multumită trigonului dintre Saturn si Uranus. Poti să contezi si pe sprijinul prietenilor, al unui grup socio-profesional sau al perechii de viată. În perioada august-septembrie ar fi bine să te implici în proiecte sociale sau umanitare, să găsesti o cauză care să îti reflecte convingerile morale si spirituale si care să îti aducă împlinire sufletească. În plan relational, 2018 poate fi pentru Tauri un an cum nu au mai avut de multă vreme: un an de armonie, favorabil oricăror demersuri ce tin de viata în doi, dar si oricăror asocieri, colaborări sau parteneriate de afaceri. Chiar si cele mai încâlcite situatii se pot clarifica, atât timp cât stii ce vrei si refuzi să te complaci în situatii comode pe termen scurt dar dăunătoare pe termen lung. În plan financiar, anul 2018 te avantajează în mod special în asocieri, colaborări si parteneriate, dar este indicat să ai grijă să nu te lasi atras în proiecte lipsite de realism, care ar putea fi initiate de prieteni sau de un grup socio-profesional. Acestea tind să necesite cheltuieli prea mari si, dacă tii mortis să te implici, va trebui să îti faci un buget precis, cu limite bine definite.



GEMENI



Pentru cei mai multi Gemeni, îndatoririle financiare si profesionale

tind să tină capul de afis în 2018 dar, dacă esti dispus să te implici si

să faci ceea ce trebuie, poti realiza foarte multe. Cu tenacitate si

muncă sustinută, ai putea să-ti vezi împlinit un ideal legat de carieră

si să ai parte de o îmbunătătire a statutului social si/sau a reputatiei

profesionale. Viata socială a Gemenilor rămâne animată până la 15 mai 2018, când Uranus părăseste casa XI (a amicilor si a planurilor de viitor, a proiectelor de grup si a beneficiilor obtinute de pe urma profesiei). Uranus, supranumit „Marele Revolutionar“, intră în casa XII a Gemenilor, iar tranzitul său prin acest misterios sector de horoscop

durează până la 6 noiembrie, pentru a reîncepe apoi la 6 martie 2019.

Prin urmare, eastrolog.ro îti recomandă să profiti de primele 5 luni si

jumătate ale acestui an pentru a decide alături de cine mergi mai

departe în proiectele tale pe termen lung, alături de cine te vezi în

viitor. Odată cu intrarea lui Uranus în casa XII, pentru Gemeni se deschide o perioadă de 7 ani în care au tot timpul să îsi reconsidere filosofia de viată, analizând încercările prin care au trecut si constatând care dintre ele s-au dovedit fructuoase. Uranus guvernează casa IX a Gemenilor (casa convingerilor si a principiilor după care îsi călăuzesc viata), astfel că, mai ales după 15 mai, li se poate aplica principiul „fiecare pasăre pe limba ei piere“. Desprinderea de obiceiurile dăunătoare, de metodele ineficiente, de conceptiile preluate de la altii, nu se face de la o zi la alta si poate conduce la stres, la un program dezorganizat si la o predispozitie spre frământări interioare si agitatie. Perioada de retrogradare a lui Marte vizează si casa IX a Gemenilor (27 iunie - 13 august), ajutându-te să-ti dai seama dacă munca pe care o faci si stilul de viată adoptat te reprezintă într-adevăr, sau dacă nu cumva sunt dictate de dorinta de a te conforma asteptărilor celor din jur. Perechile de eclipse din 2018 activează casele III si IX ale Gemenilor, adică axa cunoasterii. Prin urmare, ar fi foarte bine ca în acest an să te străduiesti să îsi depăsesti limitele personale din punct de vedere intelectual sau poate chiar academic, dacă esti student, elev sau profesor. Din cauză că Saturn si Pluton tranzitează casa VIII a Gemenilor, se poate spune că în 2018 poti să evoluezi doar între anumite limite. Aceste limite pot deveni uneori chiar stricte, dar sunt necesare, pentru că te ajută să nu irosesti resurse importante. Aceste tranzite prevestesc lectii constructive legate de tot ceea ce înseamnă resurse comune, veniturile perechii de viată, taxe, impozite, rate. În 2018 se pot activa sau accentua teme legate de intimitate, de fidelitate, de încredere reciprocă. Există mari sanse să găsesti solutii dintre cele mai bune si să le pui în practică.



RAC



În 2018, în centrul atentiei Racilor se află chestiunile legate de viata

sentimentală, copii, creativitate, parteneriate, prietenie, precum si de

revizuirea proiectelor de viitor. Tensiunile familiale care probabil că ti-au tulburat anul precedent se risipesc ca norii după furtună. Tranzitul lui Jupiter prin casa V a Racului promite o abordare mai optimistă a chestiunilor ce tin de casă si de familie, inclusiv o îmbunătătire a bugetului. Asadar, se creează conditiile necesare pentru rezolvarea unor conflicte mai vechi, pentru eliberarea de resentimente si emotii negative. În 2018 sunt avantajati Racii care vor să aibă copii, iar acest lucru le poate schimba radical în bine dinamica relatiei. De asemenea, cresc sansele Racilor care îsi caută pereche sau care doresc să îsi

oficializeze relatia - dar li se recomandă prudentă, pentru că au

tendinta să îsi idealizeze potentialii parteneri. Pe parcursul anului 2018 nu lipsesc incidentele sau dubiile, dacă tinem cont de retrogradarea planetei Marte, care are loc în lunile de vară în casele relationale ale Racilor. Dar nici retrogradarea lui Venus prin casa iubirii, în toamnă, nu este de trecut cu vederea. Racii sunt însă într-o dispozitie iertătoare si idealistă în acest an, fiindcă Jupiter si Neptun se află în relatii armonioase. Trigonul Jupiter-Neptun se perfectează în lunile mai si august si te face să te simti în largul tău, să îti exprimi direct sentimentele fată de ceilalti si să dai dovadă de devotament si compasiune. La 15 mai 2018 Uranus părăseste casa carierei Racului si păteste în casa proiectelor de grup, a prietenilor, a beneficiilor care vin din exercitarea profesiei, dar si a planurilor de viitor, unde va sta 7 ani. Prin urmare, schimbările care au avut loc în ultimii ani în viata

profesională a Racilor conduc, începând din 2018, la reactualizarea

proiectelor pe termen lung si la reformularea prioritătilor legate de

viitor. În 2018 multi Raci sunt mai dispusi să iasă din spatiul lor de

sigurantă, să socializeze mai mult si chiar să riste mai mult în ceea ce

priveste anumite asocieri ori colaborări sau în ceea ce priveste viitorul

lor, în general. Cum Uranus este stăpânul casei VIII a Racului, în 2018 poti fi avantajat dacă te implici în activităti de cercetare. Sau poate că un proiect mai vechi de cercetare primeste acum fondurile ncesare

pentru a fi pus în aplicare pe termen lung. De asemenea, îti pot aduce

beneficii activitătile umanitare, implicarea în proiecte cu impact social,

colaborarea cu organizatii mari sau cu companii multinationale. Solidaritatea, prietenia si altruismul sunt valori de care ar fi bine să îti

amintesti de-a lungul acestui an. Ele te pot ajuta să te remarci si să

aduni în jurul tău oameni care să te sprijine. Pe de altă parte, eastrolog.ro îti recomandă să ai grijă să nu devii arogant sau egocentric si să încerci să găsesti o cale de mijloc între aspiratiile tale si dorintele celor din jur.



N.R.: Sursa - eastrolog.ro. Amănunte despre celelalte zodii vor fi publicate în editiile următoare.

