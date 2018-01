Pe politisti au vrut să-i păcălească... • un tînăr de 20 de ani si amicul lui au fost răniti într-un accident provocat de primul • au mutat masina si s-au dus la spitalul din Gheorgheni • chiar si asa, politistii au dat de urma lor • morti suspecte, printre care si a unei fetite de 4 luni, s-au produs în preajma Anului nou •

Un tînăr în vîrstă de 20 de ani, din Bicaz Chei, s-a ales cu un dosar penal în urma unui accident rutier provocat chiar de el, dar despre care nu a vrut să afle si oamenii legii. S-a întîmplat în noaptea de 30/31 decembrie 2017, cînd împreună cu un amic, tot de 20 de ani, a iesit cu masina la plimbare. La un moment dat, într-o curbă la dreapta a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a oprit într-un mal de pămînt. Nu a vrut să aibă de-a face cu politistii, asa că a încercat să steargă urmele iar împreună cu amicul a mutat masina de la locul evenimentului si a ascuns-o după o casă, la vreo 200 de metri distantă. Peste noapte, nici unul din cei doi tineri nu s-a simtit prea bine, asa că ajutati de un alt prieten au ajuns la Spitalul Gheorgheni. Nici aici nu au spus că au fost victimele unui eveniment rutier, sustinînd că s-au ales cu leziuni după ce au căzut de pe bicicletă. Cum si această situatie este de competenta oamenilor legii, cei de la spital i-au anuntat de pacientii pe care-i tratează. Politistii au fost sesizati în dimineata de 30 decembrie 2017, moment la care tînărul aflat la volan a fost testat, dar nu era sub influenta băuturilor alcoolice. „În cauză a fost întocmit dosar penal de vătămare din culpă, precum si părăsirea si modificarea locului accidentului“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. În zona Roman, perioada Anului Nou 2018 nu a fost una „linistită“. Asfel, pe 30 decembrie, la ora 11.07, la Sagna, Ambulanta a fost solicitată pentru o pacientă de sex feminin, în vîrstă de 84 ani, găsită decedată de aproximativ 12 ore. Un caz dramatic s-a petrecut în dimineata zilei de 31 decembrie, la Ruginoasa, la ora 7.42 fiind solicitate caderele medicale pentru o fetită de doar patru luni. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic, constatîndu-se că micuta pacientă decedase de aproximativ o oră. În aceeasi zi, la ora 11.54, în Horia, s-a produs un alt accident rutier cu victime, două masini tamponîndu-se. O tînără de 22 ani a fost diagnosticată cu traumatism membru superior stîng, iar un bărbat de 61 ani a suferit un traumatism de sold stîng. Tot în Ajunul Anului Nou, la ora 11.43, la Iucsa, Bozieni, un localnic de 49 ani a fost găsit decedat de aproximativ o oră. Finalul de an a fost trist si în comuna Români. La ora 18.14, în satul Gosmani s-a produs un accident rutier cu trei victime. Un bărbat de 31 de ani a fost diagnosticat cu plagă contuză si traumatism de sold, acesta fiind preluat de echipajul de terapie mobilă si transportat la Spitalul Judetean de Urgentă Neamt. A doua victimă, un tînăr de de 22 de ani a suferit un traumatism de genunchi drept, iat o femeie, de 60 de ani, a fost diagnosticată cu atac de panică în urma accidentului, criză de hipertensiune. Pe 1 ianuarie, la ora 22.02, la Secuienii Noi într-un nedorit incident rutier au fost rănite două persoane, o femeie de 54 ani, diagnosticată cu o contuzie toraco-abdominală si un copil de 1 an si 3 luni, care a suferit escoriatii parietale dreapta. Victimele au fost transportate cu o ambulantă la CPU al Spitalului Roman. De mentionat este faptul că politistii continuă actiunile pentru salvarea de vieti, prevenirea evenimentelor rutiere grave si combaterea încălcării regimului legal de viteză si la întoarcerea din minivacanta de Revelion. De la începutul minivacantei si pînă pe 2 ianuarie, în Neamt nu au fost înregistrate accidente soldate cu pierderea de vieti omenesti.

