Un festival al datinilor cum altul nu-i în judet • la cea de-a VI-a editie a manifestării de la Tîrgu Neamt au participat peste 20 de formatii din zonă si din afara judetului • circa 8.000 de oameni s-au adunat în centrul orasului pentru a urmări evolutia mascatilor • ursi, capre, arnăuti si alte personaje au urcat pe scena amenajată în piata Adormirea Maicii Domnului • Tîrgu Neamt a fost cea mai vizitată localitate a judetului în a doua zi a anului 2018, aici desfăsurîndu-se a sasea editie a Festivalului obiceiurilor si traditiilor de Anul Nou, organizată de primărie si consiliul local prin intermediul Casei Culturii Ion Creangă si cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean. Profitînd de vremea prielnică, mii de oameni din oras si din alte localităti, turisti care petrecuseră sărbătorile la pensiunile din zonă s-au adunat pentru a urmări traditionala paradă a mascatilor. În jurul orei 11, pe scena amenajată pe trotuarul de lîngă piata Adormirea Maicii Domnului s-a dat startul festivalului la care s-au înscris circa 20 de formatii din oras si din alte localităti, inclusiv din judete învecinate. Spectatorii care nu au mai încăput pe carosabilul din fata scenei au avut prilejul să urmărească prestatiile ad-hoc ale formatiilor ce defilau într-un continuu du-te-vino pe drumul din zona centrală. Pe scenă, spectacolul a durat cîteva ore, prezentările fiind făcute de Constantin Gavrilută, de la Casa Culturii Ion Creangă si de Cristina Petreanu, de la Primăria Tîrgu Neamt. „Desi nu este inscriptionată cu nici un fel de cruce în Calendarul crestin ortodox, data de 2 ianuarie reprezintă pentru tîrgnemteni si nu numai, o mare sărbătoare de suflet, încărcată de istorie si traditionalism, sărbătoare asteptată cu mult interes de toti, de la mic la mare, de la tînăr la bătrîn, deoarece aici, în Piata Adormirea Maicii Domnului din Tîrgu Neamt, are loc Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou. Obiceiurile, traditiile care au loc de decenii, unele, de secole, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, sînt cele mai bogate si mai vesele dintre manifestările folclorice din România. De la sărbătoarea Crăciunului la Anul Nou, obiceiurile impresionează prin costumatiile originale, muzică traditională, mesaj tematic si recuzită. Cîntecele de colind, uratul cu plugusorul, jocurile cu măsti, dansul căiutilor si teatrul haiducesc sînt obiceiuri de un farmec si originalitate deosebită care îmbogăsesc repertoriul national“, au mentionat cei doi prezentatori. Prestatia concurentilor a fost urmărită de membrii juriului de specialitate, din rîndurile căruia au făcut parte Octavian Tărăntus-Bărbulet, consilier al presedintelui CJ Neamt, Carmen Elena Nastasă, director al Centrului pentru Cultură si Arte Carmen Saeculare Piatra Neamt, Rocsana Josanu, directorul Directiei pentru Cultură Neamt, Geanina Fedeles, administrator public al orasului Tîrgu Neamt, Ioan Gugiu, directorul Casei Culturii Ion Creangă, Cristina Petreanu, inspector în cadrul Primăriei Tîrgu Neamt si Constantin Gavrilută, referent artistic la Casa Culturii.



„Pe an ce trece se vede tot mai clar că traditia la Tîrgu Neamt este respectată“



Printre oaspeti s-au numărat parlamentari, alesi locali si judeteni, precum si primarii Vasile Mărculet, de la Timisesti, Ion Tănăselea, de la Urecheni si Dumitru Bălăjel, de la Răucesti, veniti să-si sustină formatiile comunelor. De altfel, Dumitru Bălăjel, costumat adecvat, a fost un membru activ al formatiei Cerbii din Oglinzi. Presedinte de onoare al juriului a fost, ca la fiecare editie, primarul Daniel Harpa. Acesta a remarcat numărul mare de spectatori reuniti în centrul orasului, precizînd că au fost cam 8.000 de persoane, conform estimărilor făcute de fortele de ordine. „Sîntem la a sasea editie si pe an ce trece se vede tot mai clar că traditia la Tîrgu Neamt este respectată. Mă bucur că am văzut un număr impresionant de spectatori, turisti si locuitori ai orasului Tîrgu Neamt. Din datele aflate de la jandarmi, sînt peste 8.000 de oameni. Asta înseamnă că evenimentul de la Tîrgu Neamt este unul de succes si mă bucur că am reusit si în acest an, cu fonduri consistente, să organizăm acest festival“, ne-a spus primarul Harpa. Aprecieri au venit si din partea directorului Centrului pentru Cultură si Arte Carmen Saeculare Piatra Neamt, Carmen Elena Nastasă: „E unul dintre cele mai frumoase festivaluri din judetul Neamt. S-au obisnuit, acum, primarii să facă festival de datini si obiceiuri cam în toate comunele si asta ne bucură pe noi, cei de la Centrul pentru Cultură si Arte Carmen Saeculare, dar cel de la Tîrgu Neamt este unul dintre cele mai vechi si cel mai cunoscut. O multime de formatii s-au autoinvitat, nu participă doar cele invitate de organizatori. Unii participanti sînt mai traditionali, altii trebuie îndrumati, dar e foarte important că tinerii îsi doresc să ducă traditia mai departe si că ea nu se pierde“. Formatiile de pe scenă au fost urmărite de o mare de oameni care a umplut pînă la refuz piata Adormirea Maicii Domnului.



Trofeul a ajuns la Ansamblul Poienita din Vorona



La final, jurul a decis ca trofeul festivalului, care a inclus si un plic cu 2.500 lei, să fie acordat Ansamblului Poienita din Vorona, judetul Botosani. Premiul I a ajuns la Alaiul de la Timisesti, premiul II a revenit Ansamblului Codrii Neamtului, de la Piatra Neamt, iar premiul III a fost adjudecat de Sumanarii de la Trifesti. Ocupantii primelor trei locuri au cîstigat totodată si recompense financiare de 2.000 lei, 1.500 lei, respectiv 1.000 lei, din partea organizatorilor. Premiile si diplomele au fost înmînate de primarul Daniel Harpa, senatorul Emilia Arcan si Ion Asaftei, vicepresedinte CJ Neamt. Printre cei mai vîrstnici concurenti s-au numărat membrii Plugului de la Humulesti, majoritatea gospodari aflati în jurul vîrstei de pensie. Grupul activează de aproape 15 ani, avînd cam tot atîtia membri, cu dobă, bici, fluier, bucium, toate instrumentele necesare ca să iasă o urătură frumoasă, care este spusă lîngă cei doi boi maiestuosi, înhămati la plugul decorat cu brad si beteală. Cei mai tineri urători au fost membrii Ansamblului de copii Poienita, cei care au si cîstigat trofeul festivalului. Sergiu Dascălu, instructorul grupului si director al Căminului Cultural de la Vorona spunea, într-o declaratie acordată la editia precedentă, că publicul numeros „cere“ ca festivalul să fie de o amploare mai mare: „Am fost prezenti la majoritatea editiilor festivalului si încă de la început am văzut că sînt foarte multi spectatori. Cred că este unul dintre cele mai mari festivaluri, ca public, nu neapărat ca formatii participante. Ar trebui să capete o si mai mare amploare, avînd în vedere publicul spectator. Festivalul ar putea fi unul national. Organizatorii pot să invite din Maramures, din Ardeal, din alte părti ale tării. Oricum aici este vatra traditiilor, la noi, în Moldova, cu Neamt, Suceava, Botosani, Bacău“. Ca si în anii trecuti, prin oras au defilat si alti mascati, costumati mai mult de carnaval, dar păreau să lipsească cei care în anii precedenti socaseră publicul cu aparitii la limita decentei. Se părea totusi că publicul a început să pună mai mult pret pe traditie si autentic, pentru că doar grupurile serioase reuseau să adune oamenii în jurul lor. Printre spectatorii aflati în fata scenei din Piata Adormirea Maicii Domnului s-a aflat si actorul Mihai Muntenită, de la Teatrul National Bucuresti, renumit mai ales pentru rolurile jucate în show-ul de televiziune „În puii mei“. Multe persoane l-au recunoscut si au profitat de prilej pentru a se fotografia alături de artist.

Articol afisat de 153 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (R. AANEI)