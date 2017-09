Cod rosu de prostie Am stat toată noaptea în asteptarea ciclonului anuntat de Ziua Bucurestiului. Coincidentă sau nu, asta e! Nu m-as mira ca meteorologii de la INMH să anunte că Sfîntul Ilie a luat pauză pentru cină! Vine si ciclonul la o dată ce va fi stabilită ulterior. Vai de capul nostru! Nici codul galben nu mai e... N-a venit la ora 18, anuntată de doamna primar general în fata camerelor de luat vederi, vădit îngrijorată de ceea ce urma să se întâmple în Capitala pe care o păstoreste de mai bine de un an. Fără niciun rezultat pozitiv vizibil. Nici cu ciclonul nu i-a iesit ! N-a venit nici la ora 20, anuntată de INMH. Ghinion! Îmi scrie o vajnică cetăteancă, dâmboviteană bineînteles, că prevederea e mama întelepciunii. Corect. Însă, prevederea e una, prostia e alta! Dacă la un cod galben ne alertăm în asa hal, la cel grena ce vom mai face, tovarăta Firea?... Goana după publicitate, duce la gafe de răsunet. Asta e! Dumnezeu nu bate cu parul! În lumea civilizată, când apare primarul la tv înseamnă că treaba e groasă. Vezi uraganul Irma. La noi, pentru un banal cod galben, nici nu trebuia să apară. Era suficientă prezenta specialistilor, cel mult a lui Raed Aarafat, care are, după atâtia ani, o imagine bună. De profesionist. Aparitia primarului general si a prefectului Capitalei, cu gărzi în jur, precum si măsurile luate înaintea „cataclismului“ nu au făcut decât să declanseze panica. După ora 16, Bucurestiul a devenit un cosmar, mai ales, că pe surse din „primărie“ (!?!), circulau tot felul de informatii preluate, apoi, de apocalipticii de serviciu ai vremurilor pesedist- aldiste pe site-urile de socializare. A fost o biată furtună, manifestată punctual doar prin niste cartiere din nordul si vestul municipiului, care a panicat lumea inutil. Spre bucuria posturilor tv a fost si o victimă, căruia i-a căzut în cap o ramură. Cu românii nostri se întâmplă lucruri ciudate! Se anuntă cod de furtună violentă si ei tocmai atunci găsesc de cuviintă să iasă din casă! Au mai fost si opt arbori sau copaci căzuti de bătrânete. Am mai scris. În lumea civilizată, arborii de pe stradă sunt înlocuiti periodic, nu lăsati să devină un pericol public. Pentru combaterea poluării e nevoie de frunzis, nu de trunchiuri schilodite anual de „specialistii“ primăriei. De unde ti până unde o astfel de isterie? O explicatie ar fi modul în care îsi promovează coalitia PSD-ALDE, cu UDMR în coadă, politica cea de toate zilele. E o poveste veche de 27 de ani. Aceleasi tente isterico-apocaliptice sunt prezente în mai toate stirile, comunicatele si declaratiile venite de la guvernul tudosian sau de la parlamentul dragneniano-tăricean. Zilnic, ceas de ceas, bietul popor român este torturat prin televiziunile stiriste cu zvonuri de genul „se măresc salariile“, „nu se măresc salariile“, „vor creste pensiile“, „nu sunt bani pentru pensii“, inundate, apoi, de tot felul de stiri o importantă minimală, demne de un tabloid pentru analfabeti. De fapt, asta ne si consideră guvernantii si tembelviziunilor lor de serviciu. Mesajul subliminal: „Numai noi vă putem salva!“ E ordin pe unitate. Orice propunere care vine de la Opozitie este respinsă în Parlament. Alianta PSD-ALDE o va copia si o va repune pe tapet mai târziu. „Există forte interne si externe care si-ar dori servicii românesti inhibate si retrase în cazarmă, pentru ca unii să îsi realizeze planurile si obiectivele care nu au nimic de-a face cu interesele României“, sustine controversatul Florian Coldea. Interesante precizări! Tovii, Tăriceanu si Dragnea, stiu sigur ce misiuni au primit din Turnul Spasskaya. Lumea s-a cam lămurit cu ce panglicari au de-a face. Practic, de un an de zile nu se întâmplă nimic demn de luat în seamă. Doar găuri tot mai mari în punga tării. Măruntisurile sunt prezentate cu toate detalii. Ce autostrăzi, ce sănătate, care învătământ performant?!? Când România face trafic de arme prin portul Constanta, cum poti avea pretentia să fii primit în spatiul Schengen? Când alianta PSD-ALDE câstigă alegerile cu promisiuni de care nu se tine de cuvânt, cum poti avea pretentia să fii primit în spatiul Schengen? Când beizadelele (copii, nepoti, soti, ex-soti si concubine) ale coalitiei PSD&ALDE au invadat institutiile statului pe posturi super plătite, cum poti avea pretentia să fii primit în spatiul Schengen? Când românii asistă pasiv la ceea ce se întâmplă cu soarta lor si comentează non stop divortul Mitei, cum poti avea pretentia să fii primit în spatiul Schengen? „Uite mărirea, nu e mărirea“ este sportul preferat al guvernului, sensei Olguta fiind maestră în domeniu. Iar pentru multi români „ne dă sau nu ne dă statul ceva de pomană“! Pentru deliciul maselor mai sunt scosi la interval ministrul învătământului sau cel al agriculturii, acesti zăroni ai guvernului, ce-ti debitează mândri ineptiile. În rest, divorturi, botezuri, cununii, bătăi între politicieni, amante, prostituate, violuri, crime, betii, cumetrii, uragane, cutremure, accidente banale, scandaluri, paranghelii si înmormântări tin locul dezbaterilor serioase asupra problemelor grave cu care se confruntă societatea românească în ansamblu. Dezbateri cu adevăratii specialisti ai tării, dacă îi mai avem (!), nu cu politicieni de decor, ministri analfabeti sau coana Mita isterizată. Nesiguranta zilei de mâine este promovată oficial, de la nivelul autoritătilor centrale si locale. Când este transmisă, meteoric, o stire pozitivă, tonifiantă, chiar te minunezi ce i-o fi apucat pe jurnalistii nostri. Greu afli, că se mai întâmplă si lucruri bune prin România. Că agricultura privată profesionistă merge bine, că industria privată asigură bani frumosi la bugetul tării, că initiativa privată are rezultate din ce în ce mai bune. Parcă ar fi interzisă difuzarea unor asemenea informatii sau promovarea românilor inteligenti, cu idei care le asigură independenta financiară si nu mai stau cu mâna întinsă la Stat. Programul celui de-al doilea guvern, în doar 9 luni de zile de la alegeri (de ce un nou program?!?), a eliminat multe din măsurile înscrise în programul electoral, anuntate cu surle si trâmbite. Cu care pesedistii au câstigat. Să nu uităm cu 18% din voturile electoratului român! Acum, multi din cei 18% nu i-ar mai vota. Doar masochistii căliti de-a lungul anilor de sărăcie endemică. Atentie, urmează cod...! Se anuntă o toamnă bună pentru Piata Victoriei!

