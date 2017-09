Piata e cîstigată de Urban. Contestatii? • societatea consiliului local a oferit 68,8% din încasări, obtinînd 92 de puncte • 10 zile sînt pentru contestatii • vor fi puse piedici în deschiderea rapidă a pietei? • Comisia de evaluare desemnată pentru licitatia deschisă pentru concesionarea serviciului public de administrare, întretinere si exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare Sfîntul Gheorghe din Piatra Neamt a declarat cîstigător la finalizarea sedintei de evaluare a ofertelor pe SC CMI Urban. Angajîndu-se că va achita o redeventă de 68,8% din încasări, Urban SA, societate a Consiliului Local Piatra Neamt, a obtinut 92 de puncte. Perioada de contestatii este de 10 zile, au comunicat ieri reprezentantii Primăriei Piatra Neamt. Reamintim că la licitatie s-au înscris trei firme, pe lîngă Urban, Ralco Team, o firmă din Bucuresti si SC Kristal SA, o societate cu activităti în domeniul alimentatiei publice în Neamt. A mai existat o asociere de două firme din Piatra Neamt, Xdatasoft si Palina Com, care au dorit să participe la licitatie, dar, în mod surprinzător, au depus oferta după expirarea termenului, ceea ce a dus la descalificare. Imediat după depunerea ofertelor, a transpirat si informatia că Urban a oferit cea mai generoasă redeventă si se distantase deja în cîstigătoare, în conditiile în care reprezentantii societătii consiliului local ar fi răspuns corect si la restul cerintelor din caietul de sarcini. Unul a cărui facere a fost extrem de dificilă. Îngreunată fiind de opozitia de atunci din Consiliul Local Piatra Neamt, în frunte cu social-democratii care au venit în mai multe rînduri cu niste modificări fie depăsite, fie fără obiect, ba unele chiar de toată jena. Sau de tot rîsul dacă i-ar fi venit cuiva să rîdă în conditiile în care pietrenii făceau tîrguieli în niste conditii de obor din evul mediu, dar la poalele unui „edificiu“, piata refăcută, pe usa căruia trona lacătul. Iar în tot acest timp, din motiv de lipsă administrator în principal, se mai inflitra apa de la ploi sau zăpezi. Tot după depunerea ofertelor si si aflarea redeventei pe care Urban a fost dispusă să o ofere, au părut si voci care s-au întrebat dacă această redeventă, una semnificiativă, e si realistă. Adică dacă societatea consiliului local o va putea plăti. Mai ales că exista un precedent: redeventa de la mall-ul de la piată, e drept una mult mai mare si pentru un obiectiv mult mai putin interesant si aducător de bani, băgase Urban-ul în datorii si chiar în reorganizare. O altă discutie delicată, dar depăsită dacă Urban îsi va adjudeca în final licitatia pentru administrarea pietei, era legată de „inelul de utilităti“, fără de care obiectivul e inutilizabil. Aflat în proprietatea societătii consiliului local, inelul ar fi trebuit, în mod normal, închiriat sau cumpărat. La ce pret?, o întrebare la care nimeni nu a oferit un răspuns clar. Desi erau unii care spuneau că pur si simplu Urban ar fi putut fi deposedat pur si simplu, însă nu era clar dacă „procedeul“ ar fi fost unul legal. Si nu ar fi însemnat condamnarea la moarte financiară sigură a societătii. Cert este că urmează perioada de contestatii si cei mai multi sînt de părere că acestea vor apărea. Ba chiar înainte de debutul licitatiei, primarul Dragos Chitic îsi exprima public îngrijorarea că unii s-ar putea înscrie doar pentru a contesta. Ceea ce ar fi însemnat automant prelungirea perioadei în care piata să stea închisă. Dacă Urban va cîstiga în final administrarea, două aspecte pot fi comentate. Că e o bulină extrem de neagră pentru cei de la PSD, ALDE si o perioadă si cei de la PMP, care s-au opus în mod repetat ca piata să fie încredintată temporar către Urban pentru a putea fi deschisă cît mai repede. S-ar dovedi că demersul loc a fost nu doar găunos, ci mai ales păgubos pentru pietreni si nu numai. În al doilea rînd, cei din conducerea Urban vor avea de trecut un test de sinceritate: au promis că dacă piata va ajunge în administrarea lor, vor schimba administratorul, ca persoană ce se ocupă efectiv în cadrul firmei de obiectiv. Cel al pietei vechi, care a ars, este extrem de controversat si nu putini sînt cei care si-au exprimat îngrijorarea că se vor perpetua niste practici mai mult sau mai putin ortodoxe. Sigur că, în acest context, o dovadă de bune intentii ar fi o schimbare care să însemne cu adevărat un nou început. Dar pînă atunci să asteptăm să vedem dacă nu cumva vor avea dreptate pesimistii ce consideră că pînă se va deschide noua piată, vor apărea numeroase alte piedici. De reamintit că hala Pietei Centrale are aproape jumătate de an de cînd stă cu lacătul pe usă, desi lucrările de amenajare au fost finalizate încă din luna martie. Birocratia excesivă alimentată de interese si răfuieli politice a făcut ca în tot acest timp, comerciantii si cumpărătorii să

se tîrguiască pentru produse sub cerul liber.

