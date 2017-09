Meteo, iată ce va fi după echinoctiu • sîmbătă si duminică sînt prognozate maxime de circa 18 - 19 grade Celsius, dar sînt anuntate posibile ploi • ultimele două nopti ale lunii aduc valori minime extrem de scăzute, doar 2 si 4 grade • în zona de munte este posibil ca temperatura să coboare la pragul înghetului • Ultima săptămînă din luna septembrie aduce, conform prognozei meteorologilor, o vreme amestecată. Dacă în zilele week-end-ului trecut ne-am bucurat de temperaturi de vară autentică, 26-28 de grade Celsius, lucrurile se schimbă sîmbătă si duminică, 23/24 septembrie. Sînt anuntate precipitatii, lucru care va influenta temperaturile maxime si minime. Astfel, astăzi este de asteptat să fie aproximativ 18 grade în timpul zilei, cerul va fi înnorat si sînt prognozate posibile averse. Conform unei atentionari emise ieri de ANM, de ieri după amiază si pînă astăzi, 23 septembrie, ora 10.00, jumătatea de vest a judetului Neamt este sub cod galben de precipitatii însemnate. „În intervale scurte de timp, sau prin acumulare, în judetele Tulcea, Brăila, Buzău, Galati, Vrancea, Botosani, Iasi, Suceava, Bistrita Năsăud, Maramures, Covasna si în zona deluroasă si montană a judetelor Bacău, Neamt, Harghita, Mures, Brasov, Prahova si Satu Mare se vor înregistra cantităti de apă ce vor depăsi pe arii extinse 25 l/mp si izolat 50 l/mp“, se arăta în atentionare. Duminică, maxima termică este dată ca fiind în jurul valorii de 19 grade, precipitatiile sînt destul de probabile, iar minima va fi tot de 7 grade. Cea mai caldă zi din cele care mai sînt pînă la finalul lunii este cea de luni, 25 septembrie, cînd meteorologii au estimat o valoare de 20 de grade Celsius, iar pe timpul noptii cam 11 grade. Prima zi a săptămînii viitoare este caracterizată prin înnorări trecătoare si intervale însorite, dar nu vor fi semnalate precipitatii. Marti, maxima zilei scade cu două grade fată de ziua precedentă, cerul va fi cînd înnorat, cînd însorit, iar noaptea vor fi cam 7 grade. Pe 27 septembrie temperatura diurnă este estimată la 16 grade. În următoarele două zile, maximele prognozate vor fi tot de 16 grade, dar după lăsarea serii, vremea se va răci considerabil. În cele două nopti sînt anuntate temperaturi de doar trei grade, ceea ce va face ca în diminetile respective să tremurăm serios dacă nu ne adaptăm garderoba în ton cu ce arată termometrul. Sîmbătă si duminică valorile termice maxime sînt anuntate în scădere, în zona Neamtului fiind prognozate cam 14 grade, iar cerul va fi însorit. Cel mai frig va fi în noaptea de 29/30 septembrie, doar 2 grade, iar în următoarea 4. Este posibil ca în zona de munte a judetului temperaturile să coboare la pragul înghetului, sau chiar sub. Ieri, 22 septembrie, cel mai frig în judet era la Toaca, pe Ceahlău, la ora 13 fiind doar 3 grade, în timp ce la Piatra Neamt si Tîrgu Neamt erau 14, iar la Roman 15. În altă ordine de idei, meteorologii au anuntat prognoza pentru următoarele luni din anul 2017. În octombrie va fi mai cald decît ar trebui în această perioadă, cu valori în jur de 14 grade, iar precipitatiile vor fi în exces în nordul tării. Noiembrie vine cu temperaturi mai mari decît am fost obisnuiti pentru aceasta lună, cu medii între 5 si 8 grade, iar în decembrie va fi ger si precipitatii slabe.

