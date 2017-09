Dom' ministru, „să fim seriosi“! • ministrul Mircea Titus Dobre trebuia să vorbească presei vineri, ba la 11, ba la 13, ba la 12 • pînă la urmă n-a fost respectată nici o oră • „Haideti să fim seriosi“, a fost expresia preferată a ministrului Dobre • în opinia lui, toate-s în regulă prin domeniul pe care-l păstoreste • a zis că România are obiective turistice si culturale unicat, care nu mai există pe... planetă • despre drumurile proaste sustine că nu prea-i treaba lui • Bulibăseală totală în ceea ce priveste declaratiile de presă ce ar fi trebuit făcute de ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, venit ieri la Piatra Neamt pentru a dezbate cu drag si spor proiectul de lege a turismului. Invitatia trimisă de Prefectura Neamt către jurnalisti spunea că marele eveniment va începe la ora 11, cînd va fi sustinută si o declaratie de presă. Punctuali din fire, am ajuns la locul faptei cu aproximativ 10 minute înainte, dar niste domnisoare, probabil purtătoare de vorbe, ne-au comunicat că declaratia de presă va avea loc la ora 13. Unii jurnalisti au protestat, motivînd că au fost invitati la 11 si atunci s-a convenit ca noua oră de întîlnire să fie 12. Naivi si creduli, am considerat că măcar a doua oară vom putea discuta despre punctualitate si respect si am revenit la Consiliul Judetean Neamt pe la 12 fără 10 minute. Surprize, surprize, însă fără Zîna Zînelor, ci cu Titus Dobre în rolul principal: acesta se întîlnise cu o parte a presei undeva între 11 si 12. Unii dintre colegii jurnalisti care au avut onoarea si privilegiul să dialogheze cu ministrul, au spus că ei au mai rămas putin prin zonă după ora 11 si asa au putut lua lumină de la cel care conduce turismul românesc. Mărturisim din nou că noi am fost mai naivi si am crezut că se poate pune bază pe cuvîntul celor care poartă vorbele demnitarilor mai înalti sau mai mărunti, de pe plan central sau local, dar se pare că trebuie să ne lecuim si să întelegem odată că politicienii, fie ei si ministrii, îsi calcă pe cuvînt mai des decît îsi calcă cravatele. Oricum, prin amabilitatea unor colegi am putut asculta în înregistrare fulminanta declaratie de presă. Si am fost extrem de neplăcut surprinsi să auzim că încă din debut, întrebat fiind de drumurile din sau către Neamt, care ar atrage probabil doar împătimitii de hard enduro, ministrul a dat-o pe „haideti să fim putin seriosi“ si să-i trimită pe jurnalisti să pună aceste întrebări la Ministerul Transporturilor. Ceea ce ni se pare cel putin o lipsă de elegantă, dat fiind că multi turisti care au riscat si au venit în Neamt s-au plîns în principal de starea drumurilor. Iar Titus Dobre nu cred că va convinge pe multă lume că va reusi să facă „oul de aur“ (a se citi să convingă turistii să vină în România în general), în conditiile în care cineva trebuie să dea din groapă-n groapă pînă să ajungă la găină. De altfel, ministrul ne-a mai purtat, cu vorba, prin Maramures si ne-a sfătuit să nu fim „prăpăstiosi“, semn că în fapt n-avea răspuns la întrebarea cum se poate turism profitabil în zone cu drumuri ca după război. Extrem de scrofulos în exprimare, Titus Dobre le-a predat apoi jurnalistilor diferenta dintre strategie si lege ca să le spună mai apoi că nu si-a văzut familia de vreo lună si că e foarte important acest turneu de dezbateri pe lege, oferindu-se chiar să le arate notitele făcute cu stiloul de ministru. Convinsi că nu erau echivalentul manuscriselor de la Marea Moartă sau din biblioteca secretă a Vaticanului, jurnalistii au insistat totusi să afle de ce e importantă dezbaterea si cît de „pe bune“ va fi ea. Iar aici aveau mare dreptate, pînă mai ieri, si poate si în continuare, aceste dezbateri fiind bifate la categoria „Mircea fă-te că lucrezi“, celebrul episod de la atît de controversata Revolutie. Iar ministrul a spus un lucru cît se poate de corect, dar care ar putea intra în categoria celebrelor vorbe de duh cum că „iarna nu-i ca vara“: anume că actul normativ ce reglementează turismul e vechi de vreo 20 de ani, că sînt o sumedenie de prevederi si că trebuie făcută o lege nouă, care să tină cont de realitătile actuale. În rest, am mai retinut că Titus Dobre e de părere că România are obiective turistice si culturale unicat, care nu mai există pe... planetă si că ar vrea de la presă o statistică pentru a se dovedi că majoritatea românilor sînt nemultumiti de caliatea serviciilor din turismul autohton. Pentru că el, ca ministru si ca turist, e de opinie contrară. Cît priveste pîrtia de pe Cozla care mai mult zace decît e folosită, seful turismului a arătat cu degetul spre primarul de Piatra. Pe care a zis totusi că îl asteaptă la el pentru găsirea unei solutii, am înteles noi. Probabil pe principiul că dacă tot a venit muntele la Mahomed, ministrul la Piatra adică, să mai meargă si Mahomed la munte, adică primarul la Bucuresti în biroul ministerial. Dacă se simte cineva nominalizat lezat se poate face rocada si ministrul să fie Mahomed si primarul muntele. Fără a mai detalia restul declaratiei, opinia noastră este că lui Titus Dobre nu-i plac întrebările incomode, dar se poate să aibă dreptate cînd spune că România e o tară minunată. Dar, am adăuga noi, păcat, nu că e locuită, ci condusă de unii. Sau altii. Asta ca să fim cît se poate de seriosi.

