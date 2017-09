Donatii binevenite Conducerea Spitalului Municipal de Urgentă Roman a lansat în mai multe rînduri apeluri pentru sustinerea actiunii de dotare a unitătii cu aparatură medicală necesară functionării sectiilor în conditii cît mai bune. Anul acesta au venit donatii de la firme din Neamt sau prin intermediul unor parohii, de regulă romano-catolice, la spital fiind înfiintată o comisie de inventariere si verificare a acestora. „Am initiat un parteneriat cu Asociatia Roman 2000, sub tutela primăriei, pentru a concretiza ideea noastră a antrena societatea pentru dotarea unitătii cu aparatură, în vederea cresterii calitătii actului medical. Restul donatiilor primite tin de ceea ce poate si vrea orice cu suflet să ne sprijine. E vorba atît de aparatură medicală, mobilier, alimente sau alte produse necesare functionării“, a declarat Leonard Achiriloaei, director economic al spitalului. Conform evidentelor, unitatea sanitară a primit anul acesta donatii din mai multe surse. „Am o listă cu donatii de mijloace fixe si obiecte pe care le-am primit în ultima vreme. Din partea firmei Agricost Brăila, condusă de unul din fii regretatului Culită Tărâtă (fost presedinte al Consiliului Judetean - n.r.), am primit suma de 124.734 de lei, din care s-au procurat pentru Sectia dermatologie 10 injectomate si alte cîteva aparate pentru cardiologie. Tot cu bani de la Agricost s-a mai procurat un alt injectomat, un sistem de crioterapie, un deramatoscop si un radiocauter. Toate acestea au fost primite prin directionarea celor 20% din impozitul pe profit datorat statului pentru anul 2016. S-a încheiat cu firma un contract de sponsorizare, asa cum cere legea. De asemenea, am mai primit din aceeasi sursă un monitor EKG respiratie si saturatie de la firma Papapostolou, trei monitoare si un dispozitiv de triaj, în valoare de 48.100 lei“, a adăugat managerul. Donatii au mai venit de la Organizatia Salvati Copiii, care a oferit două pulsoximetre pentru Sectia neonatologie, în valoare de 17.139 de lei. De la societatea Suinprod s-a achizitionat, tot prin redirectionarea celor 20%, ceea ce reprezintă 181.634 de lei, aparatură pentru cardiologie, respectiv: un ecograf, un electrocardiograf si un holter. De la Fundatia Speranta Bolnavilor Barticesti s-a primit o ambulantă Fiat Ducato, iar de la firma Todi Laborator s-au primit fonduri în vederea achizitionării unui analizor strip-urinar, în valoare de 8.998 de lei. Spitalul a mai primit ca donatii si alte obiecte de la firma Agricost Brăila, care a finantat cumpărarea a cîtorva stetoscoape, tensiometre, noptiere, fisete metalice, suporturi perfuzii si canapele consultatii. De la firma Smart Biotics s-a primit un monitor de calculator, un calculator si o imprimantă. De la o clinică din Austria s-au primit opt paturi de inox, sapte noptiere, 15 saltele, un stativ de inox, un congelator, un pat inox pentru pediatrie, două bănci de lemn, o masă chirurgicală ginecologică. Din păcate, aceasta este nefunctională si este propusă spre casare dacă nu se va putea repara. Aceste obiecte au fost primite în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, cu sprijinul omului de afaceri Marius Neculai, care a candidat la fotoliul de primar. La cel de al doilea transport din aceeasi sursă au fost aduse 11 paturi, 18 saltele, o saltea antiescare (împotriva aparitiei de răni la persoanele imobilizate la pat), un dulap dublu, cinci noptiere si două elevatoare pentru neurologie. Prin intermediul preotului romano-catolic Francisc Fărcăsel, care colaboreză cu o fundatie din Italia, au fost primite alte 49 de paturi si 30 de saltele. Aceste obiecte au fost repartizate, în functie de necesităti, sectiilor spitalului.

