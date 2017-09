La primărie, ca la puscărie • un fost functionar de la Primăria Bîrgăuani sustine că angajatii incomozi erau trimisi la „carceră“ • era vorba de un birou situat într-o anexă a primăriei în care ploua • sobolanii si o sobă de pe vremea bunicilor întregeau peisajul • nu lipsea însă camera de luat vederi • Un fost angajat al Primăriei Bîrgăuani a reactionat după publicarea articolelor legate de situatia din institutia respectivă. Într-o scrisoare adresată redactiei si însotită si de fotografii, acesta sustine că femeia bănuită că a dat informatii din primărie si asupra căreia ar fi fost exercitate o serie de presiuni constînd în schimbarea biroului, limitarea accesului la informatii si acte etc, nu ar reprezenta un caz singular. Mai mult, semnatarul scrisorii vorbeste, metaforic, si despre o „carceră“ în care erau trimisi angajatii incomozi sau care nu răspundeau la ordine: un birou insalubru, cu sobolani, plasă de gard la geam în loc de gratii, dar cu cameră de luat vederi. Prezentăm în continuare fragmente din scrisoarea ajunsă la redactie si solicităm pe această cale institutiilor abilitate să verifice dacă în secolul XXI sînt functionari „condamnati“ să-si desfăsoare activitatea în asemenea conditii. „Despre represaliile cu miros de «politie politică» petrecute în Primăria comunei Bîrgăuani mai zilele trecute asupra unui functionar public, precizăm că această atitudine în această primărie nu este nici accidentală, nici întîmplătoare, nici un caz izolat si nici prima situatie de acest gen. De fapt în Primăria comunei Bîrgăuani această atitudine de tip «politie politică» fată de salariatii onesti care-si îndeplinesc cu responsabilitate si respectînd legea atributiile de serviciu a fost pe timpul primariatului lui Schiopu Petrică regula si nu exceptia si se pare că această atitudine continuă si după ce acesta a fost destituit din functia de primar si a fost încadrat pe postul de consilierul primarului, functionara respectivă fiind prima victimă din această postură. Cine avea curajul să-si îndeplinească atributiile de serviciu respectînd legea era imediat «ajutat» să părăsească definitiv institutia prin diverse metode precum intimidări, amenintări, santaj, etc. practicate mai pe fată sau mai dosit prin intermediari «binevoitori». Iar pentru cine îndrăznea si rezista acestor presiuni, se aplica pasul 2 prin care Petrică Schiopu muta functionarul respectiv la «carceră» - birou putin spus impropriu secolului 21 în care trăim, situat într-o anexă a primăriei în care ploua de se ajungea ca dulapul cu documente să fie peste 5 centimetri în apă, în care misună sobolanii ca pe bulevard, dotat cu o sobă de prin primul război mondial care emană gazele în încăpere în loc să le elibereze prin horn si dotat cu o tîmplărie mai proastă decît la un graj de animale prin crăpăturile căreia puteai să bagi mîna si prevăzută cu o plasă de gard peste geam pe post de gratii dar care să recunoastem totusi că ne amintea si de timpurile în care trăim: era dotat si cu nelipsita cameră de luat vederi care poate cine stie poate avea si microfon. Cred că si o carceră de la Periprava oferea conditii mai bune decît cea din primăria Bîrgăuani. Si uite asa, functionarului mutat în astfel de conditii trebuia «să-i vină mintea la cap» ori să «joace cum cînta» primarul. Caz în care era acceptat si mutat din nou în birourile din interiorul primăriei, dar tinut sub observatie, iar, dacă mai făcea si «un pas în fată» primea si un bonus. (...) Functionarul respectiv ori îi semna toate matrapazlîcurile ca să rămînă în primărie, ori pleca. Si uite asa prin aceste metode fie că mai apucau să ajungă la carceră fie că nu din 2008 de cînd Petrică Schiopu a fost primar, au plecat din Primăria Bîrgăuani vreo 8-9 salariati fie prin demisie, fie prin pensionare anticipată, fie prin transfer. Eu sînt unul din functionarii publici plecati prin transfer din Primăria Bîrgăuani în cursul anului 2016, dar care, după vreo 3-4 luni de stat la carceră, am avansat si am trecut la pasul 3 - în conditiile în care nu am cedat presiunilor si tocmai trecuseră alegerile locale din 2016. Primarul de bucurie că a cîstigat alegerile a manifestat un act de «clementă» si m-a mutat din nou în primărie, dar în schimb a emis o dispozitie prin care mi-a stabilit 5 sefi (intermediari între mine si el) cîte unul în fiecare zi a săptămînii: o zi era viceprimarul, o zi era secretarul, o zi era seful biroului contabilitate, o zi era agentul agricol, o zi nu mai retin cine era. Însă viceprimarul nu s-a pretat să coboare pînă într-atît de jos încît să-mi fie sef si si-a delegat această atributie casierului. Eu trebuia să efectuez muncă de teren iar sefii trebuiau să mă supravegheze, să-mi controleze si să-mi aprecieze activitatea. Si uite asa, prin prima dispozitie emisă de primarul Petrică Schiopu imediat de după alegerile din iunie 2016 a transformat toată lumea din primărie brusc în specialisti în urbanism si amenajarea teritoriului. (...) Cu toate că as fi putut pleca prin transfer mult mai devreme decît am plecat, am stat în Primăria Bîrgăuani si am suportat aceste monstruozităti să văd până unde poate merge tirania din acest om dar vă declar deschis că nu are limite“, precizează fostul angajat al primăriei.



Fostul angajat explică si de ce a fost pedepsit: pentru că nu ar fi semnat un proces-verbal de receptie la un drum pietruit, dar cu multe aspecte ciudate în derularea lucrărilor, după cum sustine. Acesta va constitui subiect pentru un articol ulterior cînd sperăm să avem si răspunsurile reprezentantilor Primăriei Bîrgăuani la următoarele întrebări pe care le adresăm public:

1. Este adevărat că în perioada 2014-2015 a fost amenajat (pietruit) un drum de acces în satul Bălănesti pe o lungime de circa 1 kilometru ca variantă suplimentară de acces în satul respectiv?

2. Care a fost valoarea lucrării, modalitatea de încredintare si dacă au existat diferente între valoarea initială a lucrării si cea achitată la finalizare?

3. Au existat autorizatie de construire, proiect întocmit de către un proiectant autorizat, studiu de fezabilitate sau caiet de sarcini realizat de către un proiectant autorizat? Dacă da, vă rugăm să ne puneti la dispozitie copii după aceste documente.

4. Pentru efectuarea lucrărilor a fost închiriat un buldoexcavator si, dacă da, la ce pret?

5. Pe perioada efectuării lucrărilor autobasculanta Raba apartinînd primăriei a fost închiriată executantului? Dacă da, la ce pret? Cine a plătit pe această perioadă salariul soferului autobasculantei?

6. A fost semnat procesul-verbal de receptie si dacă da de către cine? Din comisie a făcut parte un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Constructii?

7. În conditiile în care lucrarea a presupus si amenjarea unui podet, în ce stare este acum respectivul podet?

Sperăm să primim răspunsuri la aceste întrebări într-un termen rezonabil, desi nici pînă acum n-a primit răspunsuri la întrebările adresate tot public prin intermediul ziarului prin care încercam să clarificăm o serie de aspecte legate de balastrarea altor drumuri din comună. Sigur că vom publica si eventuale clarificări legate de cele semnalte în scrisoarea prezntată. Dacă vor veni.

