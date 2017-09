Secetă! Sînt slabe recolte • cele mai afectate culturi sînt cele de soia unde recoltele sînt cu 10-15% mai mici ca în anii anteriori • specialistii spun că ne confruntăm cu un deficit semnificativ de precipitatii, manifestat în ultimele patru luni • Cercetătorii atrag atentia asupra efectelor secetei excesive din această vară care a condus la dijmuirea serioasă a recoltelor, în ciuda faptului că primăvara s-a caracterizat prin vreme proprice culturilor. „La sfîrsitul lunii septembrie se încheie anul agricol 2016-2017. După datele climatice înregistrate la statia noastră meteorologică temperatura medie anuală pentru acest an agricol este de 8,8 grade Celsius. Pe total an au fost cu 0,5 grade Celsius mai mult decît media multianuală. În ceea ce priveste precipitatiile, pe total an agricol 2016-2017, suma anuală este de aproape 655 de milimetri, fată de 540 de milimetri cît este media multianuală. În concluzie, putem spune că înregistrăm un plus de precipitatii de 114, 2 milimetri. Dacă ar fi să caracterizăm anul agricol 2016-2017 după temperatura medie anuală si după suma anuală a precipitatiilor acesta ar putea fi considerat ca fiind normal spre călduros din punct de vedere al temperaturilor si ploios sub aspectul precipitatiilor. Dacă analizăm însă perioada cuprinsă în intervalul mai-septembrie, toate lunile au fost deficitare în precipitatii, abaterile fată de mediile multianuale fiind cuprinse între 5,5 milimetri în luna mai si pînă la 40 de milimetri în luna august. Prin urmare, în această toamnă ne confruntăm cu un deficit semnificativ de precipitatii, care s-a manifestat în ultimele patru luni, deficit care a îngreunat mult modul de efectuare a lucrărilor solului, a celor de pregătire a patului germinativ si de semănat la cultura de rapită, astfel că în momentul de fată culturile de rapită însămîntate în luna august au răsărit neuniform si sînt în stadii diferite de dezvoltare, iar evolutia acestora este destul de lentă, din cauza deficitului de precipitatii din straturile superficiale ale solului, pe fondul acestor temperaturi destul de ridicate“, a declarat doctor inginer Elena Trotus, director al statiunii de Cercetare si Dezvoltare Agricolă Neamt. În această perioadă, fermierii se află în plină campanie de recoltare a culturilor de floarea sorelui, soia si porumb si urmează lucrările de pregătire a patului germinativ si de însămîntare a cerealelor păioase. Elena Trotus spune că aceste lucrări vor fi mult îngreunate de deficitul de umiditate, drept pentru care fiecare fermier va fi nevoit să-si adapteze modul de efectuare a lucrărilor în functie de structura solului si agregatele de care dispune, lucrările trebuind a fi orientate spre conservarea apei în patul germinativ. „Deficitul de precipitatii din perioada mai, iunie, iulie si august a influentat substantial productiile la culturile de soia, floarea soarelui si porumb“, a mai precizat Elena Trotus. Diminuările de productie diferă de la o zonă la alta, de la un hibrid la altul, de la o specie la alta. La soia, de exemplu, diferenta de productie comparativ cu anii normali, este mai redusă cu 10-15%, seceta influentînd dezvoltarea plantelor.

