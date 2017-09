Corala Basil Anastasescu, performantă în Macedonia • coristii de la Tîrgu Neamt au obtinut locul III la un festival international, concurînd cu 26 de ansambluri • „Multumim celor care au crezut în noi si au sprijinit corala“, a transmis dirijorul Eugenia Tiugea • Corala Basil Anastasescu din Tîrgu Neamt a obtinut recent locul III la competitia internatională Ohrid Choir Festival, din Macedonia. Este un rezultat de exceptie, tinînd cont că a concurat cu 26 de coruri, dintre care unele profesioniste, apartinînd unor facultăti si licee de muzică din Polonia, Rusia, Cehia, Bulgaria, Serbia si altele. Din tara noastră au mai participat două formatii, din Brăila si Tîrgoviste. Festivalul a avut mai multe sectiuni, reprezentantii Neamtului evoluînd atît în cadrul concursului, cît si la concertul de muzică corală de inspiratie folclorică, unde au fost îndelung aplaudati, muzica românească bucurîndu-se de un mare succes. În urma prestatiei de la Ohrid, corala a primit invitatia de a participa, anul viitor, la festivaluri din Grecia si Cipru, ceea ce confirmă valoarea acesteia. Dirijorul Eugenia Tiugea ne-a oferit detalii, multumind totodată celor care au fost alături de coristi. Ne-a spus că participarea la competitia din Macedonia a fost posibilă gratie sprijinului acordat de Fundatia de Dezvoltare Locală Speranta Tîrgu Neamt în accesarea unor fonduri de la Consiliul Local si de la Consiliul Judetean, prin proiectele Actul cultural - un mijloc de promovare a comunitătii noastre si Judetul Neamt în imagini si sunet la Ohrid, Macedonia. „Totul a început în momentul în care am fost selectati să participăm la competitie, prin aprecierea de către experti a unui material audio si a informatiilor despre activitatea coralei. Au urmat multe repetitii, introducerea în repertoriu a unei piese obligatorii de compozitor macedonian si alte pregătiri de adaptare a vestimentatiei etc. Concertele au oferit coristilor o experientă unică, cu emotii constructive, dar si cu acumulări valorice, în timpul audierii unor coruri de o reală valoare si în final, cu marea bucurie a reusitei. Doresc să multumesc si prin intermediul dumneavoastră celor care au crezut în noi, au sprijinit corala, transformînd dorinta noastră, de participare la un festival sau concurs international în realitate: doamnei Elena Cucu, presedinta Fundatiei Speranta, Consiliului Local si Primăriei Tîrgu Neamt, Consiliului Judetean Neamt. Prin aceste proiecte am reusit să facem cunoscute valorile culturale si spirituale ale orasului nostru si ale judetului Neamt si prin materiale publicitare, foarte solicitate de către participantii la festival. Ne bucurăm că nu i-am dezamăgit pe cei care ne-au sprijinit si am reusit să ne ridicăm la nivelul încrederii si valorii ajutorului acordat, sperînd într-o bună colaborare si în viitor!“, a declarat profesoara Eugenia Tiugea. Premiul obtinut în Macedonia a încununat cei 20 de ani de activitate ai coralei Basil Anastasescu. Ea a luat fiintă în 1997, fiind alcătuită din profesori, medici, elevi, economisti, pensionari, uniti prin pasiunea comună pentru muzică si cîntarea vocală, sub bagheta profesorilor Eugenia si George Tiugea. În acesti ani, corala a concertat la multe manifestări artistice în orasul Tîrgu Neamt, în Piatra Neamt, la Vacantele Muzicale, dar si în Franta, Finlanda, Danemarca.

