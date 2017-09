Medicina si pacea Nici că putea exista o temă mai potrivită decât cea din titlul însemnărilor de fată, pentru cel de al 61-lea Congres al Uniunii Mondiale a Medicilor-Scriitori, derulat între 13 si 17 septembrie la Plovdiv, în Bulgaria, în această perioadă atât de învolburată, învrăjbită si agitată, dominată de nesigurantă si multe suferinte, în care necesitătile existentei zilnice sunt tot mai greu de acoperit pentru toti, în timp ce discrepanta dintre bogati si săraci a creat o falie, o prăpastie greu de acoperit, iar amenintarea unui război nimicitor este tot mai perceptibilă.

Prezentând fragmente din propriile productii literare, fie în limba natională, fie în franceză sau engleză, participantii celor 8 societăti nationale (Bulgaria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Polonia, Portugalia si România), membri ai UMEM, si-au demonstrat nu numai solidaritatea profesională, ci si calitatea de mesageri ai cuvântului, dorinta de a asigura tuturor semenilor nostri o viată cât mai usoară si mai frumoasă, necesitatea de a ne apropia si a ne întelege, de a milita pentru o soartă mai bună pentru toti.

Materialele prezentate au pus în evidentă talentul si măiestria literară a autorilor, constituită într-o largă paletă de genuri literare, respectiv, poezie si poeme, proză scurtă, pagini de roman, publicistică, diaporame, postere si film, toate ilustrând medicul implicat în actul de cultură si progres social, ca element de defulare de neajunsurile cotidiene.

Într-o organizare de zile mari, datorată profesorului Zlatimir Kolarov, distins reprezentant al Universitătii de Medicină din Plovdiv, ca si a echipei sale, congresul a consemnat o splendidă pagină de comunicare interumană si de cunoastere si apreciere a peisajului, istoriei si culturii tării vecine, de la sud de Dunăre.

Cele câteva obiective vizitate ne-au creat impresii cu totul si cu totul deosebite, pe care încercăm să le împărtăsim si cititorilor.

Am început cu o agapă de bun venit si cu o seară de dansuri populare, apoi am fost invitati la „o cafea cu rectorii“ Universitătii de Medicină din Plovdiv, întemeiată în anul 1945, care a pregătit mai bine de 30.000 de medici din 43 de tări din toată lumea. Am apreciat stilul modern al învătământului, dotările complexe, laboratoarele, confortul asigurat studentilor.

Am vizitat vechiul oras Plovdiv, asezat pe o colină, cu strădute în pantă si case vechi, bine întretinut, în respectul pentru înaintasi, si care păstrează aerul patriarhal si evocă trecutul, Am luat parte la un grandios si reusit spectacol cu cele mai vestite opere ale lui Verdi, derulat în vechile Arenele Romane ale orasului, spectacol omagial, dedicat lui Borislav Ivanov, unul dintre marii dirijori si muzicieni ai Bulgariei, cu o echipă de artisti si voci de primă mărime.

Am vizitat ruinele fostei cetăti tracice Perperikon, din muntii Rodopi, situată pe o înăltime apreciabilă, cu un urcus dificil dar care răsplăteste efortul prin evocarea unui trecut si unei istorii foarte apropiate de istoria noastră, ca supusi ai Imperiilor Otoman si Roman. În fine am fost oaspetii complexului mănăstiresc Bachovo, al doilea ca valoare, după vestita mănăstire de la Ryla, posesoare a unei icoane a Sfintei Fecioare, făcătoare de minuni. Complexul, cu vechime deosebită, este întretinut cu sfintenie si este vizitat de numerosi oaspeti din tară si din afara ei.

Plovdivul, asezat pe malurile râului Marita, al doilea oras ca mărime si importantă după Sofia, atestat documentar din secolul VI înainte de Hristos, si-a scris istoria cu sacrificii si suferinte, ca supus a celor două imperii amintite si nu mai putin unui regim dictatorial, comunist, cu largi implicatii în viata oamenilor si a societătii. În cele din urmă, orasul si-a găsit identitatea, si-a luat soarta în propriile mâini, si-a creat propriul drum de asezare modernă, extrem de animată, cu viată culturală si economică remarcabilă, în plin progres. Am încercat senzatia că sunt mai întelepti decât noi si că încearcă si reusesc să-si asigure o viata mai usoară, mai demnă si mai putin zguduită de seismele distructive de la noi.

Societatea Medicilor Scriitori si Publicisti din România a fost reprezentată de colegul Popescu Cezar Mihai si de semnatarul acestor rânduri. Ne-am bucurat de prietenie si de întelegere, ba chiar si de aprecierea colegială a celorlalti, colegul Popescu fioind cooptat ca membru al noului Comitet de Conducere, al cărui presedinte a devenit doctoruk Roland Noel, din Franta, iar secretar doctorul Simone Randirali, Italia.

S-a stabilit celui de al 62-lea Congres în Germania si cochetăm cu ideea organizării următorului congres, undeva la poalele muntelui Ceahlău.

În final, îmi exprim satisfactia participării la acest ultim congres, pe care îl socotesc o reusită deplină si memorabilă, de importantă particulară pentru viata noastră.

P.S.: Fără să încerc o scalarizare valorică a ceea ce s-a petrecut la Congresul de la Plovdiv si chiar dacă cineva mi-ar lua în nume de rău intentia, ofer cititorului o parte din „zestrea“ cu care m-am prezentat la această manifestare traditională si de înalt prestigiu.

