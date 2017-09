Din doi mai e doar unul • zvonurile de retragere a unui candidat de la concursul pentru ocuparea functiei de director executiv al Politiei Locale se confirmă • în cursă a rămas doar Cristian Malei după ce lui Sorin Panaite i s-a făcut rău în ziua probei scrise si nu s-a mai prezentat la concurs n

Examenul de ocupare a functiei de director executiv al Politiei Locale Roman, a demarat ieri, 19 septembrie, cu proba scrisă. Desi initial în cursă au intrat doi candidati, respectiv Cristian Dănut Malei, fost adjunct al Politiei Roman si Sorin Panaite, seful Serviciului Ordine Publică, din cadrul Politiei Locale Roman, la concurs s-a prezentat doar primul. Dosarele celor doi candidati au fost validate în 4 septembrie, rezultatele fiind publicate pe site-ul primăriei. „Este adevărat că în concurs a rămas un singur candidat, domnul Cristian Malei“, a precizat Caludia Matei, consilierul personal al primarului Lucian Micu. Sorin Panaite a explicat neprezentarea sa printr-o stare de sănătate proastă în ziua examenului. „Nu m-am retras din concurs, ci pur si simplu nu m-am putut prezenta la examen pentru că nu m-am simtit bine. Nu cred că este o problemă faptul că vărul meu este seful DIICOT România ( Daniel Constantin Horodniceanu n.red). Nu văd legătura cu retragerea mea din concurs. Nu m-am simtit eu bine si nu avea rost să mă prezint la examen. Functionez în Politia Locală de sapte ani, de cînd am venit de la Harghita, unde am activat ca ofiter în Politia Natională“, a declarat Sorin Panaite. În aceste conditii, sansele de reusită ale lui Cristian Malei, ofiter de Politie de carieră, pensionat anul trecut, sînt maxime, acesta lucrînd multi ani ca ofiter în cadrul Politiei Roman, cu studii superioare si vechimea cerută de post. Malei mai are de sustinut interviul, care se va desfăsura pe 23 septembrie la sediul Primăriei Roman. Concursul pentru ocuparea postului de director la Politia Locală face parte din strategia primarului Lucian Micu de a-si primeni echipa, primul post ocupat fiind la conducerea Clubului Sportiv Municipal Roman. În această functie va fi Constantin Cudalb, fostul ofiter de presă al ex-primarului Laurentiu Leoreanu, care a obtinut la concurs un punctaj de 87,16. Si la acest concurs, contracandidatul Florin Grumezescu nu s-a mai prezentat la examen. Postul de director executiv al Politiei Locale a apărut ca urmare a retrogradării lui Daniel Cazacu si a trecerii sale pe functia de sef birou. Rămîne de văzut ce alte posturi de conducere vor mai fi scoase la mezat în perioada următoare, ipoteză pe care primarul Lucain Micu nu a negat-o în conferintele de presă.

