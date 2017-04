„Cultura nu trebuie să fie subordonată politic“ • interviu realizat cu Liviu Timus, directorul Teatrului Tineretului

Perioadă zbuciumată pentru Teatrul Tineretului din Piatra Neamt. Prinsă într-o luptă în care substratul politic este evident, institutia s-a trezit cu bugetul amputat. Pînă la punerea în pericol a organizării Festivalului de Teatru si chiar a functionării cotidiene. Conducerea TT a luat atitudine printr-un comunicat de presă. Dinspre conducerea Consilului Judetean, institutia care ar trebui să asigure banii, a venit mesaj de linistire, cum că Festivalul va avea totusi loc. S-a vorbit de presiuni politice, neoficial se vorbeste de lucruri mult mai „serioase“, iar pentru a încerca să clarificăm aceste aspecte am realizat un interviu cu managerul TT, Liviu Timus. Care a răspuns întrebărilor cu diplomatie si chiar elegantă. Însă sînt cîteva lucruri pe care ar trebui să le audă cei care au urechi de auzit.



Reporter: Domnule director, Festivalul de Teatru e pus sub semnul întrebării din cauza subfinantării cronice a institutiei pe care o conduceti. Asa stăteau lucrurile acum cîteva zile. Între timp, s-au mai modificat lucrurile, măcar la nivel de promisiuni?

Liviu Timus: După cum am citit si în presă, domnul presedinte al Consiliului Judetean a reactionat si a spus că asigură pe toti nemtenii că festivalul de teatru se va tine. Acesta este un lucru extraordinar. Sigur că noi ne-am speriat cînd am văzut care este bugetul, pentru că este cel mai mic buget pe care l-am obtinut de-a lungul anilor si revin la un lucru pe care l-am spus, cred că acum 10 ani, cînd am cîstigat postul de manager prin concurs. Am spus atunci că orice manager care nu are bani e un manager prost. Sigur că managerul trebuie să atragă fonduri si din alte părti, dar noi sîntem o institutie subordonată unui for superior - Consiliul Judetean. Fiind institutie subordonată, există un buget pe care institutia, forul superior, trebuie să-l aloce pentru bunul mers al teatrului. De-a lungul anilor, m-am luptat foarte mult ca să atrag fonduri si să aduc sponsori, să ne putem întregi activitatea si cred că s-a observat acest lucru pentru că am făcut niste festivaluri de foarte bună calitate, am avut evenimente în teatru de foarte bună calitate. Lumea a înteles că trebuie să fie alături de noi, dar prietenii teatrului si sponsorii teatrului înteleg acest lucru pînă la un anumit punct, adică ei nu trebuie să suplinească si bugetul pe care trebuie să-l primim de la forul superior. Revin, este bugetul cel mai mic pe care l-am primit de-a lungul anilor, întelegem că este un an greu - sau cel putin asa ni s-a explicat - si încercăm să întelegem pentru că acesta este mersul lucrurilor, dar sperăm într-o revenire si într-o rectificare de buget. În fiecare an se proceda la acest lucru, cu toate că am fost atentionat că anul acesta nu vom mai primi bani, dar trecem peste această atentionare.

Rep.: Un manager căruia nu i se dau fonduri, nu prea are cum să fie un manager bun. Credeti că acum sînteti în situatia în care vi se taie din fonduri, tocmai încercînd să se dovedească faptul că nu sînteti un bun manager?

L.T.: E posibil. Nu stiu. Nu vreau să cred acest lucru. Că tăindu-se fondurile, poate să mi se impute că nu sînt un manager bun. Va exista o evaluare care se va face si anul acesta, există un raport de activitate pe care trebuie să-l prezint, si nu un proiect de management, si vom vedea.



„Singura mea politică este teatrul“



Rep.: În comunicatul în care ati atras atentia asupra faptului că vorbim de o subfinantare majoră, ati afirmat că nu ati cedat si nu veti ceda unor presiuni politice...

L.T.: Nu vreau să se înteleagă gresit. S-a inflamat mai mult decît e cazul această problemă. De cînd am venit eu, din 2006, s-au schimbat foarte multe puteri politice la conducerea judetului. Eu nu am făcut parte din nici un partid politic, întotdeauna am declarat că singura mea politică este teatrul. Chiar mi s-a propus de cîteva ori, dar am refuzat, spunînd că independenta institutiei poate creste calitatea actiunilor pe care le întreprinde. Lucrurile de valoare apar tocmai din lupta si independenta culturii. În continuare voi rămîne la acelasi punct de vedere pentru că nu trebuie să fie subordonată politic cultura. Cultura nu o să facă niciodată un compromis politic, ca să se înteleagă, să nu se înteleagă cu totul altceva.

Rep.: Îmi aduc aminte, domnule director, că ati mai fost în conflict, să-i spunem, cu puterea politică, în acel moment delicat al modernizării clădirii Teatrului. Atunci ati reusit să depăsiti, să spunem, momentul, în sensul că ati rămas în continuare la conducere. De data aceasta, conflictul este unul mai acut?

L.T.: Atunci, proiectul nu a fost al Consiliului Judetean. Proiectul a fost al primăriei. Deci, noi nefiind nesubordonati primăriei, nu primăria avea putere de decizie asupra managementului meu.

Rep.: Dar primarul de atunci avea putere de decizie..

L.T.: Avea putere de decizie, dar si eu am îndrăznit să mă opun si să lupt pentru acest teatru, pentru ca lucrurile să fie făcute ca lumea, ca să ne putem întoarce cu fruntea sus în teatru si teatrul să functioneze. Cred că mi-am făcut datoria si am rezistat. Ce am avut de spus, am spus, m-am opus, cît am reusit să opresc din enormitătile care se întîmplau, din atrocitătile vis-à-vis de teatru. Sigur că nici acum nu avem acustica rezolvată, mai sînt probleme pe partea cu linia de sunet, aparatura, cu dotările, dar astea se rezolvă pe parcurs

Rep.: Acum războiul e mai greu decît cel de atunci?

L.T.: Nu e vorba de război, e vorba de două lucruri total diferite. Aceea a fost o problemă cînd te bati pentru o clădire în sine si pentru ca ea să functioneze din toti parametri. Acuma problema este cea a laturii artistice a institutiei, e cu totul si cu totul altceva.

Rep.: Factorul politic sesizează această diferentă?

L.T.: Asta nu stiu. Nu e problema mea. Eu nu pun problema politic. Pe mine mă interesează ca acest teatru să fie functional. E foarte simplu. Si ca în această functionalitate să îsi poată desfăsura activitatea. Si, dacă se vrea performantă, ea trebuie sprijinită financiar, pentru că un regizor de marcă, la ora actuală, si un scenograf, ca să-i aduci si să faci un spectacol pentru a obtine premii si a te duce în frunte, costă foarte mult.



„Nu mă leg de acest scaun“



Rep.: Ati simtit sau simtiti că e vizată functia pe care o detineti, cea de director? Vi s-a sugerat să vă dati la o parte?

L.T.: Nu, nu stiu si nu cred că ăsta e lucrul care mă interesează acum. Pe mine mă interesează să-mi fac treaba. Iar, dacă nu sînt dorit, nimeni nu e de neînlocuit si oricînd (am si spus de-a lungul timpului) poate să vină cineva, mult mai bun decît mine si să continue activitatea. Nu mă leg de acest scaun.

Rep.: Revenind la ceea ce s-a întîmplat în momentul cînd trebuia făcută receptia lucrărilor la TT, atunci s-a remarcat o reactie pozitivă - as îndrăzni să spun - a opiniei publice, în sensul că au venit iubitorii de teatru, si nu sunt putini în Neamt si nu numai, alături de dumneavoastră. În conditiile în care e pus sub semnul întrebării Festivalul de teatru, mizati sau vă asteptati la o reactie similară din partea opiniei publice? Sau poate aveti deja semnale în acest sens?

L.T.: Sigur, semnale sînt. Sigur că oamenii s-au obisnuit cu acest festival. E unul dintre evenimentele cele mai importante pe parcursul unui an si ar fi păcat ca iubitorii de teatru, de cultură să fie privati de acest lucru. Ca să organizezi un festival nu e un lucru usor deloc. Nu e simplu. Poate multi nu stiu că munca pentru un festival începe imediat cum s-a terminat editia precedentă. Pentru că deja trebuie să iei în calcul toate spectacolele care se produc de la acea dată în tară, trebuie să-ti găsesti un selectioner unic care să poată urmări spectacolele, trebuie să anunti din timp, cel putin cu 6-7 luni de zile, pe cei care doresc să se înscrie la festival să-si trimită optiunile si proiectul cu care vor să fie prezenti. Selectionerul să aibă timp să vadă (anul trecut am avut peste 80 spectacole care s-au înscris, nu e lucru usor să vizionezi 80 spectacole si din acestea să alegi 16 sau 18 ca să poti să le ai în concursul festivalului). E o bucătărie care e mai greu de înteles si de asta trebuie explicată. Ar mai exista o variantă. Să se facă un juriu de dinainte si acel juriu să îl porti prin tară, să vadă acest număr mare de spectacole (ca festivalul să tină mai putin la final adică să nu mai tină atîtea zile) Si acel juriu să vină în final cu cele 6-8 spectacole care trebuie să ia premiu. Dar de ce trebuie să privăm iubitorii de teatru si să nu aibă parte de spiritul competitiei, să nu participe la cele mai bune spectacole alese de selectionerul unic? De asta facem festivalul. Trebuie să ai nominalizări, să poti face comparatie, premiul pentru actori, pentru actrită, scenograf, regizor.

Sînt si alte festivaluri în tară care durează o săptămînă, dar atunci nu e concurs, vin spectacole, este buget numai pentru spectacole, vin, le prezintă oamenii, le-au văzut, au plecat acasă. La noi e concurs. Ăsta este telul festivalului si asta e menirea lui. De aceea pledez pentru tineri. Sîntem singurul festival din tară care se adresează tinerilor creatori de teatru si scolilor de teatru. Vă dati seama ce cheltuială ar fi dacă s-ar face un juriu dinainte ca să se ducă prin tară de-a lungul anului, să vadă atîtea spectacole pe care să le analizeze, ce cheltuială cu transport, cazare, că ei nu se duc pe banii lor. Ar fi o cheltuială de n-am mai avea bani să invităm trupele aici. Deci noi facem economie masivă la bani, avînd un selectioner unic si mergînd pe acest procedeu si concursul trebuie să existe pentru că oamenii trebuie să-si cunoască valoarea, trebuie să aibă un box office, să meargă mai departe cu fruntea sus pentru că ei se mîndresc foarte tare, participantii, asta s-a demonstrat de-a lungul timpului, pentru premiul pe care-l iau aici. Altfel sînt recunoscuti mai departe în proiectele pe care le fac. Deci Piatra Neamt rămîne o scoală de teatru.

Rep.: Pe final, care e pronosticul dumneavoastră. Anul acesta vom avea Festivalul de teatru?

L.T.: Eu sper. În urma promisiunii făcute, sper să avem Festival de teatru si sper să primim si o sumă de festival pentru ca să putem da drumul la înscriere si la selectia teatrelor care vor veni.

Rep.: Care ar fi termenul limită? Bănuiesc că e deja depăsit

L.T.: Termenul limită a trecut. Din aprilie deja trebuia dat drumul, trebuiau anuntate înscrierile, să trimită lumea înregistrări cu spectacole, pentru că timpul e foarte scurt. Să zicem că anul acesta se înscriu 100 trupe. Păi cînd are timp să le vadă selectionerul? E si concediul la mijloc, pe care de multe ori îl sacrificăm si de multe ori lumea nu stie. În concediu noi muncim, noi tinem în continuare legătura cu oamenii si se munceste. Trebuie să ai o garantie pentru că nu poti să promiti altora, să dai drumul la înscriere, oamenii să muncească să-si pregătească spectacolele, să cheltuiască bani, să înregistreze, să le trimită si după aceea să-I anunti: „stiti, ne pare rău, din lipsă de fonduri nu putem tine festivalul“. E neplăcut. Totusi am toată speranta că se va reveni la normal si că vom depăsi această perioadă grea.

