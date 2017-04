Gândirea cu premeditare a alesilor nostri. Deschiderea pietei, poate la Pastele cailor Din data de 19 iulie 2014 pietrenii nu au mai avut Piata Centrală. Alesii nostri locali ne-au tot promis în 2016 că vom avea o nouă piată în folosintă la Pastele din 2017. Dorind să probeze limitele răbdării noastre, dragii nostri consilieri municipali au hotărât să nu ne precizeze dacă este vorba despre Pastele crestinilor, ori de Pastele cailor. Pastele crestinilor a trecut, oule rosii, friptura de miel, cozonacul si pasca s-au epuizat si piata a rămas cum a fost, adică obiectiv inutil. Dacă se poate previziona data în care cade următorul Paste crestin, se impune ca gândirea cu premeditare a consilierilor nostri municipali să fie reactivată, pentru a ne dezvălui când va fi anul acesta Pastele cailor sau dacă va mai fi. Condamnat „să facă piata“ în aer liber de aproape trei ani, plasat între vicisitudinile anotimpurilor si nesimtirea alesilor locali, pietreanul purtător de sacosă se întreabă nedumerit, în Săptămâna patimilor, de ce este dus cu vorba. Întrucât piata incendiată nu a fost un obiectiv privat, ci realizată pe banii contribuabililor, acestia s-au tot întrebat îndreptătiti mai bine de doi ani, care a fost cauza incendiului din iulie 2014, ce a mutat tarabele în aer liber. În tot acest timp, alesii responsabili din administratia locală s- au tot scremut să ne deslusească cauza incendiului, dar când au aflat, au clasificat informatia, aburindu-ne cu povetti despre cai verzi. Noroc de curiozitatea neostoită a unui ziarist local, care spre deosebire de alesii nostri, a răsfoit dosarul penal deschis pentru infractiunea de „distrugere“, pe care procurorul de caz l-a propus pe 6 aprilie 2016 pentru „clasare“, ca măsură ce i s-a părut firească. Procurorul în cauză, preferând solutia „batistei pe tambal“ ne-a dezvăluit astfel care este instrumentul său preferat din concertul de muzică clasică pe tema justitiei. Cercetarea penală a găsit că incendiul pornise de la unul dintre boilerele de la etajul 1, montate suplimentar de către constructor, în conditiile în care acesta nu detinea nici documentatia proiectantului si nici un proiect suplimentar care să indice cum se vor racorda si plasa boilerele solicitate de Directia Sanitar Veterinară. Concluzia finală a anchetei penale a fost că „boilerul se face vinovat“. Si cum boilerul nu are ce căuta în puscărie, nici măcar în calitate de condamnat, dosarul a fost clasat. Din „dosarul clasat“, pietrenii află acum că nu se fac vinovati, nici constructorul care a montat după o solutie ilegală boilerele si nici reprezentantii primăriei din echipa de receptie a pietei construite, care nu s-au sesizat că există montate niste boilere suplimentare, necuprinse în proiect. Multumim ziaristului care a reusit să ne dumirească asupra cauzelor reale ale incendiului din 2014. De abia acum întelegem reticenta nemăsurată a consilierilor nostri municipali, care nu vor să dea noua Piată în folosintă. Nu este adevărat că amânarea dării în folosintă a Pietei s- ar datora neîntelegerilor dintre consilieri în legătură cu împărtirea „mălaiului“ din piată. Presupun că amânarea are doar un puternic caracter preventiv. Pentru a nu lua foc din nou, Piata trebuie tinută închisă, ceea ce dovedeste o dată în plus gândirea cu premeditare a drăgutilor nostri alesi locali. Probabil că amânarea este rodul unei dorinte a alesilor nostri, care vor să conserve noua Piată Centrală, pentru a putea fi inclusă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de Turnul lui Stefan cel Mare propus recent de proaspătul lider PNL,deputatul Mugur Cozmanciuc. Dar despre relatia Turnului lui Stefan cel Mare si UNESCO, în numărul următor.

