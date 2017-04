Trei ani de puscărie pentru o viată de om • inculpatul a fost obligat să urmeze tratament medical după gratii • el este bun de plată cu peste 8.000 de lei • tînărul de 21 de ani a lovit si abandonat în frig o octogenară • aceasta a ajuns în comă la spital si

s-a stins în scurt timp • Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt l-au găsit vinovat de săvîrsirea infractiunii de lovituri cauzatoare de moarte si l-au condamnat pe Răzvan Stan, de 21 de ani, din Roznov, la trei ani de închisoare cu executare. Pe perioada detentiei inculpatul a fost obligat la tratament medical. El trebuie să achite familiei victimei daune de 5.000 de lei, plus cheltuieli de spitalizare, transport si judiciare de încă 3.500 de lei. Sentinta primei instante nu este definitivă. Fapta a avut loc pe 29 octombrie 2016, cînd victima în vîrstă de 85 de ani, a mers de dimineată la un restaurant din centrul localitătii unde a participat la o pomenire. Cînd a iesit de acolo a mers destul de putin si s-a asezat pe o bancă pentru a se odhni. Conform actelor de urmărirere penală, victima a stat acolo o vreme si, cel mai probabil, din cauza unui păhărel consumat la pomenire, a căzut de cîteva ori, mai multi trecători oprindu-se pentru a o ajuta să se ridice. În jurul orei 20, prin apropiere a trecut si inculpatul, care a făcut mai mult decît restul localnicilor si s-a oferit să o ducă pe bătrînă acasă, motivat de faptul că mergea în aceeasi directie, la fratele lui. Numai că nu a mai ajuns cu femeia la locuinta ei, ci s-a îndreptat pe un teren viran, în imediata apropiere a căii ferate. La anchetă nici măcar nu a putut explica de ce nu a mers pe drumul normal si a ajuns într-o zonă mai putin circulată. Cert este că la un moment dat s-ar fi enervat teribil pe septuagenara care, spune el, ar fi fost agitată, a căzut de cîteva ori, apoi l-a înjurat somîndu-l să o ducă acasă. Asa stînd lucrurile, ar fi lovit-o de cîteva ori, atît cu pumnii, cît si cu picioarele si desi era destul de tîrziu a abandonat-o departe de ochii lumii. Acolo a zăcut toată noaptea si a fost găsită abia în zori, din întîmplare, de un trecător care a alertat oamenii legii prin numărul unic de urgentă 112. Femeia a fost găsită în comă, astfel că initial a rămas cu identitate necunoscută. La scurt timp după ce a fost internată, a decedat. Ancheta efectuată în cauză a dus la stabilirea identitătii femeii, fiind refăcut si traseul pe care l-a avut în ziua anterioară. Pe 1 noiembrie s-a dat si de urma agresorului, care nu a putut explica ce l-a motivat să comită infractiunea care a dus la moarte de om. A sustinut că ar fi fost beat si nu prea stie ce s-a întîmplat, de certitudine fiind că ar fi lovit-o pe bătrînă, iar cînd aceasta a căzut la pămînt a abandonat-o pe terenul viran, în conditii de temperatură destul de scăzută. El este cunoscut cu afectiuni psihice, fiind încadrat în grad de handicap, nu are voie să consume alcool si are de urmat un tratament medicamentos. Pentru fapta sa a ajuns după gratii pe 2 noiembrie.

Articol afisat de 154 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)