Pompieri în focuri în iarna din aprilie • în mai putin de 24 de ore, salvatorii au fost solicitati la mai multe misiuni • o ambulantă a fost scoasă din nămeti, iar doi dializati au fost dusi cu senilata la spital • si o gravidă a avut nevoie de ajutorul militarilor pentru a ajunge la medici • pare că deocamdată am scăpat de vremea rea n



Lucrătorii din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentă Neamt au avut zile de foc de la întoarcerea neasteptată a iernii. Pompierii au avut zeci de misiuni si nu au luptat cu flăcările, ci cu arborii doborîti de vînt, sau de zăpada apoasă si grea care i-a răsturnat pe firele de alimentare cu energie electrică după ce copacii au acumulat o mare cantitate de zăpadă fiind prinsi pe neasteptate de nea după ce erau plini de frunze si flori. Conform unui comunicat al ISU Neamt, în perioada 20 aprilie, ora 11 si pînă pe 21 aprilie, la ora 14, numai Detasamentul de Pompieri Piatra Neamt a executat 18 misiuni de degajare arbori căzuti sub greutatea zăpezii în municipiul Piatra Neamt, dar si o misiune de degajare a unei ambulante care a iesit în afara părtii carosabile în localitate Bisericani. S-a intervenit cu 65 de subofiteri si 11 autospeciale de stingere cu apă si spumă, dar si cu o autospecială pentru salvare de a înăltime. În plus, salvatorii au efectuat si un transport al unei persoane care trebuia să ajungă la spital pentru dializă. Nici militarii din cadrul Detasamentului de Pompieri Roman nu au avut viată usoară, iar una din cele mai importante misiuni din perioada analizată a constat în asigurarea transportului unei gravide din localitatea Bozieni pînă la spitalul din Roman. În acest caz s-a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă si spumă, cu patru subofiteri. Alti 12 subofiteri cu două autospeciale de lucru cu apă si spumă au participat la trei misiuni de degajare arbori căzuti din cauza zăpezii în diverse puncte din municipiul Roman. A mai fost nevoie de interventia pompierilor romascani pentru degajarea unui autoturism care a rămas blocat în nămeti pe raza localitătii Poienari. „Un autoturism de serviciu cu autospeciala senilată au actionat în comuna Bîrgăoani pentru evacuarea si transportul a două persoane care necesitau dializă. Persoanele au fost preluate de echipajul autospecialei pentru transportul victimelor multiple din cadrul Detasamentului de Pompieri Piatra Neamt si transportate la unitatea spitalicească din Piatra Neamt“, conform unui comunicat al ISU Neamt. La nivelul Detasamentului de Pompieri Tîrgu Neamt un număr de patru autospecialie de stingere cu apă si spumă si un autoturism de serviciu încadrate cu un ofiter si 15 subofiteri au intervenit în localitătile Tîrgu Neamt, Vînători Neamt si Pipirig la 5 misiuni de degajare de arbori căzuti din cauza zăpezii. Si lucrătorii din cadrul Gărzii II Poiana Teiului au intervenit la Călugăreni, Chiriteni, pentru îndepărtarea copacilor pusi la pămînt de zăpada de luna aprilie. Efectele iernii din miezul primăverii au fost dramatice si vineri, la ora 14, un număr de 23 de localităti din tot judetul nu aveau curent electric, iar în alte patru localităti între care si Piatra Neamt, alimentarea cu energie electrică era întreruptă partial. În cifre, însemna că 213 de transformatoare nu erau alimentate astfel încît 11.235 de consumatori nu aveau curent electric. Au fost afectatea de stratul gros si greu de nea mai multe drumuri, pe care s-a intervenit cu material antiderapant, sare si nisip, iar drumul Piatra Neamt - Roman a fost redeschis circulatiei abia vineri, 21 aprilie, cu începere de la ora 14. Numai în Piatra Neamt stratul de nea a ajuns la 38 de cetimetri, dar cum ziua de sîmbătă, 22 aprilie a fost una deosebit de frumoasă si caldă, iar soarele si-a făcut datoria, ieri aproape că nu mai era zăpadă în judet. La Tîrg si Roman parcă nici nu ninsese, iar la ora 9 stratul de nea mai măsura doar 6 centimetri în resedinta de judet. Pe munte s-a conservat mai bine zăpada căzută în ultimele zile, iar stratul măsoară acum 71 de centimetri. Meteorologii spun că astăzi, 24 aprilie, ne putem astepta la o maximă de 8 grade, dar de marti revine primăvara pe care am pierdut-o o vreme, si în zona noastră vor fi maxime de 15 grade, urmînd ca miercuri, 26 aprilie, mercurul din termometre să ajungă pînă la 20 de grade în Piatra Neamt.

Articol afisat de 116 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU; T. CIOBOTARU)