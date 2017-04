Primul olimpic nemtean aspirant la internatională • Flavia Pascal, elevă în clasa a VII-a la CN Petru Rares, a luat medalie de aur la Olimpiada Natională de Astronomie si Astrofizică • judetul Neamt a fost singurul din tară care a avut elevi de a VI-a la faza pe tară a acestei discipline studiate în afara programei scolare n

Desi a participat cu o echipă cu media de vîrstă extrem de mică, judetul Neamt s-a remarcat la faza natională a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizică, desfăsurată zilele trecute la Călimănesti, judetul Vîlcea, o componentă a echipajului calificîndu-se în lotul lărgit pentru competitia internatională. Reusita de exceptie este a elevei Flavia Cristiana Pascal, de la Colegiul National Petru Rares Piatra Neamt, care la festivitatea de premiere a primit medalie de aur, mentiune din partea Ministerului Educatiei si un premiu special pentru originalitatea rezolvării unei probleme. Tot de la clasa a VII-a este si eleva Alexandra Brănut, care a primit medalie de onoare, iar cea mai tînără componentă a lotului care s-a făcut auzită la festivitatea de premiere este Mateea Voicu, clasa a VI-a, care a primit medalie de bronz. Flavia Pascal este primul elev nemtean calificat anul acesta într-un lot lărgit pentru internatională, dar lista acestor copii de exceptie va fi sigur mai lungă, pentru că nationalele olimpiadelor scolare sunt în plină desfăsurare, cea de astronomie si astrofizică fiind printre primele care au avut loc deja. „Flavia a avut o prestatie deosebită si va intra în selectia dură de pregătire pentru alegerea lotului României la internationala de Astronomie si Astrofizică. După faza natională s-au ales 10 calificati, dar dintre ei vor rămîne doar 3. Selectia va avea loc în luna iulie. Mai merită mentionat un aspect: judetul Neamt a fost singurul din tară care a avut în lot elevi de clasa a VI-a care au mers la natională, desi studiază astronomia în afara orelor de program si de numai cîteva luni. Este vorba despre elevii Smaranda Sturzu Cosma, Ana Teodora Balint, Traian Bistriceanu si Teodor Nechita, iar Mateea a fost premiată. Eu i-am numit pe cei 5 participanti «Grădinita de astronomie» si chiar dacă patru nu au urcat pe podium, activitatea lor a fost răsplătită din partea Ministerului Educatiei cu Diploma Tînărul Astronom. Am mare încredere în ei pentru editiile viitoare ale nationalei de astronomie si astrofizică, disciplină care presupune cunostinte din mai multe domenii si muncă intensă, în afara orelor de program“, a declarat profesorul Grigorută Oniciuc, coordonatorul lotului judetului Neamt.

Articol afisat de 260 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (M. NEAMTU)