La multi ani, Roman! • municipiul împlineste astăzi 625 de ani de la prima atestare documentară • momentul va fi marcat asa cum se cuvine în lumea culturală si nu numai • cartea orasului a fost reamplasată în holul central al primăriei • Romascanii de pretutindeni au un motiv de sărbătoare astăzi, 30 martie, cînd orasul sărbătoreste 625 de la prima atestare documentară. Muzeele, scolile si asociatiile culturale s-au mobilizat, iar momentul va fi marcat asa cum se cuvine, printr-o suită de activităti în care vor fi angrenati locuitorii de toate vîrstele. În plus, conform obiceiului, „cartea orasului“ a fost reamplasată în holul central al Primăriei Roman, pentru ca toti cei care trec pragul administratiei locale să-si poată lăsa impresiile pentru următoarele generatii. Printre cei care si-au lăsat, deja, gîndurile asternute pe panou a fost si primarul Lucian Micu(foto). „Pe 30 martie 2017 se împlinesc 625 de ani de la prima atestare documentară a Romanului, consemnată în Letopisetul Novgorodului. Romanul este mentionat întîia oară pe 30 martie 1392 într-un hrisov de danie către Ionas Viteazul, care a fost scris «în cetatea noastră, a lui Roman Voievod». Numele orasului a fost preluat de la numele Voievodului Roman Musat (1392 - 1394), considerat de unii cercetători ca fiind întemeietorul acestuia. La multi ani, Roman! La multi ani, romascani!“, a scris primarul Lucian Micu. Situat în inima Moldovei, Romanul, fost tîrg, resedintă a Tării de Jos a Moldovei, resedintă de judet, actualmente municipiu, atrage prin obiectivele turistice si monumente, dar si prin posibilitătile de agrement. În prezentarea oficială a localitătii, se mai arată că tinutul Romanului reprezintă o adevărată comoară de relicve istorice care dovedesc importanta acestui centru al Moldovei, vestigii din diferite timpuri (paleolitic, neolitic, etc.) atestînd existenta de milenii a unor asezări în zonă încă din Epoca Bronzului. În plus, orasul Roman este unul din putinele din Moldova care se poate mîndri cu existenta a două cetăti: Cetatea Musatinilor, cea mai sudică fortificatie moldovenească de la sfîrsitul secolului al XIV-lea si Cetatea Nouă a Romanului construită de Stefan cel Mare (domn al Moldovei în perioada 1457-1504) la locul de confluentă a rîurilor Moldova si Siret. Între secolele XV - XVI, orasul era cunoscut sub numele de Tîrgul de Jos, el fiind si resedinta Tării de Jos. Tot atunci, Episcopia din Roman a devenit o a doua Mitropolie a Moldovei. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Romanul ocupa primele locuri în ceea ce priveste numărul de negustori. În 1834 a devenit capitala judetului Roman, iar în 1845 figura printre primele cinci orase importante ale Moldovei. Unirea Principatelor a imprimat orasului o activitate febrilă, urbea fiind un puternic centru unionist. Orasul si judetul Roman au adus o contributie însemnată în Războiul de Independentă. În preajma Primului Război Mondial, aici a fost înfiintat un atelier pentru reparatii cu caracter militar, transformat ulterior în Arsenalul Armatei. Zilele Romanului au fost stabilite prin statutul localitătii să aibă loc, oficial, în perioada 15-21 mai, prima editie desfăsurîndu-se în 2010.

