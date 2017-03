„Invadati“ de investitori vom fi după Expo-Real Munchen • 86.000 de lei vor fi cheltuiti pentru participarea la Tîrgul International Expo-Real • „sigur“ investitorii vor da năvală după • Nemtenii ar trebui să se pregătească pentru viitor să facă fată unei adevărate invazii de investitori străini în judet. Sigur acest lucru se va întîmpla după ce judetul va participa la Tîrgul International Expo-Real, ce se va desfăsura la Munchen în perioada 4-6 octombrie 2017. Iar pentru cheltuielile aferente, consilierii judeteni sînt chemati în sedinta de astăzi, 30 martie, să voteze alocarea sumei de 86.000 de lei. Sigur că în teorie, într-o tară normală si nu foarte săracă, un astfel de demers ar fi unul absolut normal. Numai că România e altfel de tară. Una în care se cheltuie mereu bani, poate putini luati separat, sume consistente dacă le adunăm, pentru astfel de participări care se soldează cu rezultate minime. Astfel, participarea la tîrgul mentionat ar trebui să se materializeze, cităm, în „posibilitatea (Consiliului Judetean n.red.) de prezentare a ofertei din punct de vedere investitional a judetului Neamt în cadrul standului României“. Din expunerea de motive la proiectul de hotărîre mai aflăm că „judetul Neamt va prezenta la acest eveniment proiecte noi de dezvoltare economică: parc industrial, complex de agrement «Tinutul lui Creangă», puncte de acces si informare turistică“. Lăsînd la o parte limbajul de lemn, participarea la tîrg ar trebui să se finalizeze cu o investitie, două, măcar, în judetul Neamt. Stim din experientă că sansele sînt minime pînă la egale cu zero. Trecem repede peste găselnita cu parcul industrial pe care am tot auzit-o în ultimele campanii electorale de la mai toti politicienii. Care, dacă s-ar fi tinut Doamne fereste de cuvînt, ne-am fi procopsit majoritatea dintre noi cu parcuri industriale în... curti. Si ne gîndim ce i-ar putea atrage pe investitori în Neamt. Nu mai înghitim povestea cu forta de muncă ieftină, pentru că am auzit cu totii semnalele repetate trase de angajatorii autohtoni că nu prea găsesc nici ei muncitori calificati pe care să îi angajeze. S-ar părea asadar că forta de muncă o fi ieftină, dar... lipseste cu desăvîrsire. Apoi, infrastructura, esentială pentru orice investitor. Si aceasta e minunată, dar lipseste tot cu desăvîrsire, fiind evident că Moldova e ruptă de civilizatie cel putin din această perspectivă. Si va rămîne asa se pare încă mult timp. Argument: recenta bîlbîială a premierului Grindeanu, chiar la Piatra Neamt, întrebat fiind cînd vor începe lucrările la autostrada Iasi-Tîrgu Mures. Răspunsul ar putea fi rezumat astfel: cîndva, noi ne dorim cît mai curînd. Ceea ce ne-a lămurit bustean. Dacă am vorbi si despre fiscalitate si atitudinea „prietenoasă“ a institutiilor de control... mai bine nu, că fug investitorii unde văd cu ochii. Cum au fugit, de exemplu, multi români să-si înmatriculeze masinile în Bulgaria. Desi aici ar fi ceva de discutat, dat fiind că Fiscul e deseori mult mai „întelegător“ cu unii investitori străini decît cu cei autohtoni. Revenind si trăgînd linie: pentru a atrage eventualii investitori noi cheltuim bani să participăm la tîrguri unde să le facem ochi dulci, dar sînt o sumedenie de motive pentru care investitorii ar „divorta“ de noi chiar înainte de cununie. Asa că eu zic să ne pregătim: e clar că ne vor invada investitiile. Iar banii pentru tîrgul de la Munchen reprezintă o investitie mai mult decît „eficientă“.

Articol afisat de 303 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)