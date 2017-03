Piata, blocată de o semnătură pierdută? • pînă ieri semnătura Ministerului Dezvoltării pe protocolul de predare-primire a Pietei nu se „materializase“ • documentul ar fi pe undeva prin minister, după cum i s-a spus primarului • în sedinta trecută, lipsa semnăturii a picat ambele proiecte privind Piata • Încurcate sînt si căile Domnului, dar mai ales cele ale administratiei, iar birocratia infernală si chiar lipsa de simtire a unor functionari pot duce la blocarea unor initiative importante pentru comunităti întregi. Asa ar putea să stea lucrurile si în cazul deschiderii atît de asteptate a Pietei Centrale. După cum vă spuneam în editiile trecute, azi, în sedinta Consiliului Local Piatra Neamt sînt supuse aprobării trei proiecte de hotărîre ce vizează Piata Centrală. Care să ducă, fie prin licitatie, fie prin administrarea temporară de către Urban, la deschiderea, cît mai rapidă, a acestui obiectiv. Numai că, lovitură de teatru ieri, în conferinta de presă sustinută de primarul Dragos Chitic în avanpremiera sedintei: semnătura Ministerului Dezvoltării pe protocolul de predare-primire a Pietei nu se „materializase“, iar documentul ar fi „undeva prin minister“. Speranta ar fi ca protocolul să ajungă semnat la Primărie pînă la începerea sedintei, dar sansele sînt destul de mici să fie rezolvată această formalitate pe ultima sută de metri, în conditiile în care atîtea zile functionarii din minister n-au catadicsit să miste un pai în acest sens. Munca era, nu-i asa, una „titanică“: semnarea unei hîrtii si transmiterea ei către primărie. Simplă formalitate am zice si noi, mai ales dacă ne gîndim că este semnat, de toti cei obligati prin lege, procesul-verbal de receptie. Dar dacă protocolul rămîne în continuare „pierdut“, se pot derula mai multe scenarii. În primul rînd să reamintim că proiectele de hotărîre vizau trei aspecte: unu, preluarea, pe bază de protocol, a pietei, al doilea găsirea unui administrator, în urma unei licitatii publice. Alesii sînt chemati să aprobe studiul de oportunitate, regulamentul de organizare, întretinere si exploatare a pietei, de delegare a gestiunii prin concesiune, caietul de sarcini. Al treilea proiect vizează trecerea Pietei în administrarea temporară a Urban, pînă la adjudecarea licitatiei. De asemenea, reamintim că, în precedenta sedintă, au picat proiectul unu si al treilea pentru că „majoritarii“ PSD-PMP-ALDE au invocat lipsa semnăturii ministerului pe protocol. Dacă vor rămîne consecventi, ar trebui să pice din nou proiectul privind preluarea obiectivului, evident că si cel privind administrarea temporară, iar întrebarea este ce vor face cu proiectul privind caietul de sarcini pentru licitatie? Dacă vor vota pentru, chiar în lipsa de acum celebrei semnături, unii s-ar putea întreba cum pot face acest lucru dacă nu au efectuat preluarea? Dacă vor vota de această dată pentru preluare, tot unii s-ar putea întreba de ce si-au schimbat optica de la o sedintă la alta? Nu că nu s-ar mai fi văzut cazuri. Din perspectiva primarului, ar putea trece toate cele trei proiecte, semnătura respectivă nefiind în măsură să le blocheze. „Nu era obligatoriu la sedinta precedentă ca acel document (protocolul de predare-primire, nu procesul-verbal de receptie n.red.) să existe, cum nici mîine nu este obligatoriu, asa cum este formulată hotărîrea de consiliu privind preluarea. Cît priveste demararea procedurilor de licitatie, fără preluarea pietei de către municipalitate, s-a vehiculat ideea că am fi putut să declansăm această licitatie mult mai devreme. Nu puteam să facem o licitatie atît timp cît nu aveai o receptie care să-ti indice valoarea acelei constructii. În procesul-verbal de receptie este prevăzută valoarea unei constructii. Cînd scoti la licitatie, îti faci niste calcule. Ce chirie stabilesti ca să vezi cînd îti amortizezi obiectivul. Cineva care participă, îsi face niste socoteli privind impozitul pe care va trebui să-l plătească. Ar fi fost imposibil de scos la licitatie un astfel de obiectiv pînă nu era finalizat cel putin din punct de vedere al valorii. Protocolul de predare-primire nu cred că ar interzice scoaterea la licitatie“, a declarat primarul Dragos Chitic. Situatia este, usor de observat, extrem de alambicată. Iar elementul care complică lucrurile e întîrzierea acelei hîrtii care nu mai vine de la Ministerul Dezvoltării. Că e importantă din punct de vedere legal, că e doar o formalitate folosită de unii ca pretext să pice niste hotărîri ce nu le convin, toată această discutie nu ar mai exista dacă functionarii si-ar misca mai cu talent dosurile ministeriale. Însă, pînă vom vedea dacă „docomentul“ va ajunge sau nu la Primărie si cum vor vota consilierii, un lucru pare a fi cert: că modul în care decurg lucrurile privind deschiderea Pietei lasă din ce în ce mai mult loc acelor scenarii ce vorbesc de o amînare consistentă. Pînă de Paste e aproape sigur că nu va fi deschis obiectivul, sperăm să nu asteptăm pînă la celălalt Paste. Al cailor. P.S.: Nici nu mai are rost să amintim că în tot acest interval un obiectiv extrem de important care ar putea produce venituri consistente la buget produce doar pierderi, dacă ne gîndim numai la cheltuielile de întretinere, pază etc.

Articol afisat de 336 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)