Monitorul de Neamt » Stiri Locale 30 Martie 2017 Si-a transat mama si sora, a luat pe viată • Andrei Filip a comis fapta în februarie 2016, în Italia • el si-a ucis

mama si apoi sora care a văzut cum i-a fost omorît părintele • fapta a

îngrozit atît comunitatea din Verona, cît si rudele si sătenii din

Ghindăoani • cînd sentinta va deveni definitivă, Andrei Filip ar putea fi

trimis într-un penitenciar din tară • Andrei Filip, de 21 de ani, din Ghindăoani, cel care în urmă cu mai bine de 1 an si-a ucis mama si sora, apoi le-a transat si a aruncat bucăti din cadavre într-un rîu de lîngă Verona, a fost condamnat de magistratii italieni la închisoare pe viată. TGVerona.it relatează faptul că procurorul de caz ar fi cerut o pedeapsă si mai aspră, cu izolarea condamnatului pe timp de zi, însă la final magistratul a aplicat pedeapsa detentiei pe viată. Sentinta primei instante, Curtea cu Juri Verona, nu este definitvă, iar apărătorul lui Filip a declarat că o va ataca la instanta superioară, Curtea cu Juri de Apel Venetia. Avocatul a sustinut, conform presei străine, că speră să obtină clementă pentru clientul lui avînd în vedere faptul că Andrei Filip a recunoscut fapta, pentru care îI pare rău, lucru care rezultă mai ales din numeroasele scrisori pe care inculpatul le-ar fi trimis către sora sa mai mare. Rămîne de văzut care va fi verdictul instantei superioare, iar cînd pedeapsa va deveni definitivă ucigasul ar putea fi trimis în România, pentru executare.



Ce au stabilit anchetatorii



Andrei Filip a fost acuzat că pe 13 februarie 2016 si-a ucis si transat mama, Mirela Bălan, de 41 de ani, si sora vitregă, Larisa, de 12 ani, în urma unui acces de furie inexplicabil. Crima s-a petrecut în localitatea Albaredo d'Adige, din apropiere de Verona, părti din cadavre fiind împachetate în genti si aruncate în rîul Adige. Dată fiind grozăvia comisă de român, autoritătile italiene au organizat conferinte de presă, dezvăluind amănunte socante. Detaliile dublei crime au fost făcute publice de colonelul Pietro Oresta, comandant provincial al carabinierilor din Verona si de căpitanul Lucio De Angelis, comandant al Unitătii din Legnano, care a coordonat anchetele. „Andrei Filip a fost mereu lucid si cu sînge rece“, l-au descris carabinierii, după ce acesta a mărturisit dublului omor comis pe 13 februarie. „Am tăiat capul mamei mele si mi-am strangulat sora. Apoi am retras 200 de euro cu cardul mamei“, ar fi detaliat nemteanul, fără nici o urmă de regret. Ca mărturie a sîngelui său rece investigatorii subliniază că Filip a încercat să inducă în eroare ancheta si să facă să se creadă că mama si-a luat viata. I-a luat poseta si a aruncat-o într-un alt loc de lîngă rîu decît cel unde a aruncat gentile cu resturile umane, depistat de cîinii de urmă. După ce a fost retinut, suspectul a recunoscut acuzatiile după circa patru ore de audieri „Nu a arătat nici cel mai minim semn de regret, demonstrînd un sînge rece care ne cutremură cu adevărat. În timpul interogatoriului a cerut o tigară si să meargă la toaletă. Lucid, rece si în special fără remuscări pentru faptele sale, aproape părea că povestea un fapt comis de altcineva, ca si cînd ar fi văzut un film“, declara colonelul Pietro Oresta. Cercetările în acest caz aveau să scoată la iveală si alte aspecte surprinzătoare. Dacă initial s-a crezut că acuzatul, în seara crimei, era singur în casă cu mama si sora, lucrurile nu au stat asa.



Mărturiile iubitei



De fată la atentatul sîngeros a fost si prietena acestuia, de 17 ani, tot din Ghindăoani, cea de la care a pornit conflictul între fiu si cea care i-a dat viată. Fata venise în Italia cu Filip, locuiau împreună cu viitoarele victime, nu aveau nici o sursă de venit si se pare că mama nu prea era de acord cu relatia fiului. Adolescenta de 17 ani povestea jurnalistilor de la Antena 1 că femeia dorea să o dea afară din casă, din acest motiv au avut loc certuri care au răbufnit în seara de 13 februarie 2016 si că, de frică, n-a putut interveni. A auzit conflictul dintre tînăr si mamă, iar într-un moment de furie el a încercat să o ucidă pe Mirela Bălan si ar fi strîns-o de gît. Nu a reusit să-i ia viata, astfel încît s-a înarmat cu un cutit de bucătărie si i-ar fi tăiat gîtul. La scurt timp si-a făcut aparita sora vitregă, Elena Larisa, iar ucigasul s-a temut că aceasta a văzut crima si îl va da de gol. În aceste conditii, a luat decizia de a-i lua viata minorei, strangulînd-o. În aceeasi seară, cu acelasi cutit de bucătărie cu care i-a luat viata mamei, Andrei Filip a transat cele două cadavre. Ulterior, părti din cele două trupuri au fost îngrămădite în trei trolere, pe care Filip le-a aruncat în apele rîului Adige. Iubita de 17 ani a criminalului a mai sustinut că s-a făcut curătenie în casă, fiind sterse cu un mop toate urmele de sînge, iar ustensila casnică a fost arsă în crucea noptii, în garajul imobilului. Mai apoi, adolescenta a relatat că i-a fost foarte frică pentru viata ei si ar fi invocat faptul că îi expiră cartea de identitate, astfel încît era necesar să se întoarcă acasă. Au plecat din Verona împreună, chiar a doua zi, cu un microbuz si fiecare a mers la casa lui. Andrei Filip nu a stat decît o zi cu tatăl lui, căruia i-a relatat că trebuie să se întoarcă în Italia deoarece mama si sora lui ar fi dispărut. A plecat singur, fără iubită, ajungînd pe 20 februarie, dată la care a si fost retinut de carabinieri.

Adăugat de haralambie la data 30.03.2017 08:46 Lipsa de credinta

Din atfel de cazuri observam nevoia de Sfanta Biserica de Duhovnic,de credinta adevarata,pentru ca prea se incearca sa se schimbe preotul(duhovnicul) cu psihologul,ortodoxia cu alte secte sau chiar cu ateismul,prea uitam usor de Dumnezeu.De aici vin toate aceste abateri,prin care o luam razna...Iata nevoia orelor de religie in scoli,iata nevoia de educatie religioasa.de aceea scoala era intodeauna pe langa biserica si se tinea o legatura puternica intre cele doua institutii.