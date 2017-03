Fost primar, necazuri după necazuri cu ANI • Florinel Sarion, actual consilier, fost primar si viceprimar la Girov nu mai termină problemele cu integritatea • ANI sustine că ar fi în conflict de interese administrativ • în prezent, după ce a pierdut un prim proces, acesta se judecă, la Înalta Curte, cu agentia care anul trecut arăta că fusese incompatibil • si Neculai Grumăzescu, fost consilier la Bozieni, a intrat în vizorul ANI • Inspectorii de integritate au publicat ieri, 29 martie, un comunicat în care se arată că 19 fosti sau actuali alesi locali din mai multe zone ale tării au fost declarati în incompatibilitate sau în conflict de interese. Printre ai se află si doi nemteni. Primul este Florinel Sarion, de la Girov, care a fost primar si viceprimar al comunei mentionate. Inspectorii au stabilit că, din anul 2013, în calitate de consilier local, a participat la luarea deciziei si aprobării unei hotărîri de CL privind atribuirea unor suprafete de păsune către crescătorii de animale de pe teritoriul Girovului. „Ulterior a fost încheiat Actul aditional la contractul de păsunat, prin care a fost stabilit planul de amplasament al suprafetei de 10 hectare si a fost calculată taxa de păsunat pentru anul 2013, între Consiliul Local al comunei Girov si SC Agricola Biosere SRL, societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată detinea calitatea de asociat unic“, conform Agentiei Nationale de Integritate. În acest fel consilierul local Sarion s-a aflat în conflict de interese administrativ. Cel mai probabil, Florinel Sarion se va adresa judecătorilor pentru a se stabili dacă decizia ANI este sau nu temeinică. De altfel, el nu ar fi la prima „confruntare“ în instantă cu Agentia Natională de Integritate. În noiembrie anul trecut, fostul primar pierdea procesul cu agentia care-l declarase incompatibil, la sfîrsitul lunii martie 2016. După mai multe termene de judecată, magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au respins actiunea civilă prin care nemteanul cerea anularea deciziei. „Respinge actiunea, ca nefondată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmînd a se depune la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal. Pronuntată în sedintă publică astăzi, 02.11.2016“, suna sentinta. ANI sustinea că Florinel Sarion era în stare de incompatibilitate deoarece în perioada 28 februarie - 27 martie 2013 a detinut simultan functiile de viceprimar si administrator al firmelor Agricola Biosere, Euroimpresa, Sofia Euroedil si Open Imbiliare, iar în perioada 4 septembrie - 22 noiembrie 2013 a fost si administrator al Euroedil Grup Imobiliar, încălcînd normele în vigoare. Tot în martie 2016, la „pachet“ cu fostul primar, acuzat de ANI era si un consilier local din Girov, Nicolae Ciprian Avasiloaiei, acesta fiind declarat în conflict de interese administrativ si penal. În perioada exercitării mandatului ar fi participat la adoptarea unei hotărîri de CL prin care au fost modificate o serie de contracte de concesiune. Revenind la Florinel Sarion, acesta a contestat cu recurs sentinta Curtii de Apel din Capitală, procesul urmînd să înceapă la Înalta Curte de Casatie si Justitie, care va da o solutie definitivă.



De la păsune i se trage



Celălalt nemtean mentionat în comunicatul emis de ANI pe 29 martie 2017 este fostul consilier local UNPR, Neculai Grumăzescu, din

Bozieni. Si el este declarat în conflict de interese administrativ, pentru o presupusă abatere săvîrsită în timpul mandatului, în perioada 2012 - 2016. Acesta ar fi votat o hotărîre de consiliu privind concesionarea în

vederea păsunatului a unei suprefete de 91,69 hectare, care se află în proprietatea publică a comunei. Terenul făcea parte din totalul de 445 hectare de păsune, concesionată de Asociatia Crescătorilor de Taurine din Bozienii de Jos - Neamt. „Neculai Grumăzescu sau Nicu, după cum i se spune în zonă, este tehnician veterinar si a candidat de trei ori pentru postul de primar din partea PNL, apoi PNG si UNPR. Fiindcă UNPR a fuzionat cu ALDE, Nicu nu a mai prins mandat de consilier în 2016, fiind al doilea pe listă. El si altii au votat la două mîini, desi stia că este cenzor care se ocupă tocmai de verificarea finantelor asociatiei. Primul care i-a atras atentia am fost eu, spunîndu-i să se retragă. Nu a vrut, pentru că a crezut că vreau să scap de el. Apoi, Curtea de Conturi l-a chemat, parcă în 2014 si i-a

spus despre fapta comisă. Si atunci a spus că este mîna mea. Nu am

nimic cu acesta. Se va vedea ce va fi, pentru că Nicu Grumăzescu

este primul dintr-un sir de circa sapte-opt consilieri cam în aceeasi

situatie“, a precizat primarul Doinel Grumezescu.

Articol afisat de 356 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU, C. CALIMAC)