Ninsorile si vijeliile ne amînă primăvara • pînă vineri, toată tara este sub informare meteo de vijelii si ninsori • abia din a doua decadă a lui Mărtisor putem spera la conditii meteo mai bune • Luna martie a debutat cu timp frumos, care nu a tinut prea mult, iar frigul a revenit. Chiar dacă ieri, în martie, a fost frumos si am sperat în instalarea primăverii, vremea s-a întors si meteorologii au emis o informare valabilă pentru întreg teritoriul tării, în care sînt anuntate vijelii si ninsori la munte, si nu numai. Atentionarea este valabilă de ieri, 15 martie, de la ora 23.00 si pînă vineri, 17 martie, la ora 15. „În intervalul mentionat, la munte vor fi precipitatii predominant sub formă de ninsoare si, mai ales în cursul zilei de joi (16 martie) si în noaptea de joi spre vineri (16/17 martie), se va depune strat nou de zăpadă, pe arii restrînse mai consistent, îndeosebi în zona Carpatilor Meridionali si Orientali. Temporar vîntul va avea intensificări cu viteze de peste 60 - 70 km/h, iar pe crestele înalte rafalele vor depăsi 80 - 90 km/h, viscolind si spulberînd zăpada. Intensificări temporare ale vîntului cu viteze de 50-60 km/h vor fi si în restul teritoriului, cu precădere în regiunile estice, nordice si centrale. Mai ales în noaptea de joi spre vineri (16/17 martie), precipitatii sub formă de lapovită si ninsoare se vor semnala în estul si sud-estul Transilvaniei, pe arii mai restrînse în Moldova si izolat în Muntenia“, conform ANM. Asta vine după ce ieri a fost o zi absolut superbă, comparativ cu precedentele. La ora 14 meteorologii măsuraseră 9 grade la Roman, 10 la Tîrgu Neamt si 11 la Piatra Neamt. Cel mai rece era pe Toaca, unde termometrele indicau minus 3 grade. Din cauza vîntului, de pe creste se resimteau -8 grade, în conditiile în care stratul de nea este consistent, 57 de centimetri. Conform prognozei, odată cu vijeliile, valorile termice scad dramatic, iar astăzi, în zona noastră nu vor fi mai mult de 6 grade în miezul zilei, iar noaptea aduce o minimă negativă, de -1 grad. Si mai frig va fi vineri, cînd în miezul zilei abia se vor atinge 4 grade, cu o minimă noctură de zero grade. Dacă prognoza se adevereste, sîmbătă, 18 martie, va fi o apreciere a regimului termic pînă la 7 grade, în schimb o să plouă mărunt întreaga zi. Abia la lăsarea întunericului cerul se degajează, motiv pentru care va fi brumă la o minimă de -1 grad. Duminică, reapare soarele care nu are putere asa că maxima rămîne cantonată la 7 grade. Meteorologii spun că abia de marti, 21 marie, putem spera la soare si valori termice de peste 12 -13 grade Celsius.

Articol afisat de 462 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)