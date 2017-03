Consilierii, tare greu cu gramatica • unii consilieri au mari dificultăti cu limba română • majoritatea „majoritarilor“ nu îi au la inimă pe disponibilizatii de la Locativserv • proiectele de investitii în străzile din Piatra Neamt au fost votate în unanimitate • la fel si lucrările la grădinita si scoala din Speranta n

Grea politica, grea administratia, dar mai grea limba română pentru unii consilieri locali pietreni. Acesta este unul dintre motivele pentru care o sedintă de consiliu local, la Piatra este oricum, numai plictisitoare nu. Sperăm să fie si lucrative aceste sedinte, ca să adoptăm si noi limbajul de lemn ce pare a fi extrem de propriu unor alesi. Cît priveste sedinta extraordinară de miercuri, 15 martie, din start s-a vădit a fi una cu artag. Viceprimarul PSD Luminita Vîrlan a propus suplimentarea ordinii de zi cu un proiect privind unele măsuri pentru administrarea serviciilor publice si a bunurilor apartinînd municipiului. Primarul Dragos Chitic a replicat că majoritarii îsi încalcă propria regulă de a nu mai fi promovate proiecte ce nu au fost prezentate consilierilor cu cîteva zile înainte. Si a mai atras atentia că proiectul ar fi fără obiect, în sensul că nu ar solicita decît respectarea legii. Ba chiar ar fi si o sintagmă „de principiu“, care ar putea duce la perceptia că legea ar trebui să fie respectată... de principiu. Ceea ce ar fi fost în perfectă concordantă cu realitatea, am considera noi, însă viceprimarul Vîrlan a declarat că sintagma buclucasă a fost scoasă si proiectul a ajuns pe ordinea de zi si a fost votat de majoritari, cei de la PSD-PMP-ALDE. El spune la articolul 1 că „se stabileste ca atribuirea serviciilor publice si a bunurilor apartinînd municipiului Piatra Neamt să se facă exclusiv prin licitatie publică“. Ceea ce „de principiu“ e mai mult decît corect. În practică însă, am văzut dovedite cu condamnări în instantă multe licitatii trucate. Revenind la sedinta de ieri, proiectele au trecut, mai putin unul, cu unanimitate, fiind vorba de investitii în străzile din oras si lucrări la grădinita si scoala din Speranta. Referitor la acest ultim punct, îi urăm succes presedintelui de sedintă, consilierul ALDE Cristian Tihenea, în rezolvarea dilemei cu care s-a confruntat: dacă grădinita din Speranta are doisprezece sau douăsprezece grupe. Pînă la finalul mandatului mai are timp. Scandal a iesit spre sfîrsitul sedintei cînd unul dintre angajatii disponibilizati de la Locativserv a dorit să se adreseze consilierilor. După ce si-a expus situatia personală grea si nedumerirea privind motivele pentru care a fost demis, respectivul a trecut la termeni ceva mai „tari“, cu mult însă sub apelativele cu care se gratulează uneori unii distinsi politicieni. Moment în care unii consilieri PSD s-au ridicat în picioare pentru a părăsi sala, urmati si de unii colegi de aliantă de la ALDE. E dreptul lor pînă la urmă să probeze public cît de mult îi interesează sau nu să-i asculte pe unii cetăteni, chiar nemultumiti, însă o parte din replicile rostite nu le-au făcut deloc cinste. O consilieră PSD a spus că sala de consiliu nu e „cor de bocitoare“. Ce să-i faci dacă unora, multi credem noi, le vine să bocească atunci cînd văd în ce hal au ajuns după ce au fost atîtia ani condusi spre „succesuri“ mărete de către înteleptii politicieni. Cît despre ce e sala de consiliu, nu e nici vreun loc unde se excelează într-ale administratiei locale, si nici măcar vreo sală de clasă de nivel primar cînd vine vorba de cunoasterea limbii române. Si spunem asta si pentru că o altă consilieră PSD, extrem de supărată că interventia omului nu făcea „obiectul sedintei“, i-a transmis că „instantele abilitate «vă poate» rezolva“. „Vă pot“, a fost replica unanimă a presei si a unor colegi, exasperati să asiste neputinciosi la asasinarea, cu „premeditare“ (sic!), a limbii române. Un alt consilier, de la ALDE de această dată, i-a sugerat cetăteanului cu pricina să se înscrie în audientă... la partid. Probabil oarece reminiscente de pe vremea „împuscatului“ cînd partidul le făcea si le desfăcea pe toate. Oare cîti mai gîndesc încă precum „distinsul“ politician? Revenind la scandalul din CL, omul a rămas cu al său of nerezolvat si i s-a cerut de către o consilieră să nu mai vină la ea la scoală, unde lucrează, să o ameninte. Nu încurajăm manifestări de acest gen sub nici o formă, însă politicienii ar trebui să fie atenti la problemele, unele de viată si de moarte, ale cetătenilor, pentru că altfel cine stie unde si cînd vor întelege cei din urmă să-si strige nemultumirea. De remarcat atitudinea consilierului PMP Marius Ghinet, care, spre deosebire de colegii de coalitie, ce în marea lor majoritate aproape că erau să-l dea afară pe nemultumit, l-a ascultat si a încercat să-i dea si o solutie: problema sa ar reprezenta un litigiu de muncă si ar trebui să se adreseze în acest sens instantei de judecată. Revenind la doamna care a maltratat limba română si avea o problemă cu obiectul, poate si subiectul, sedintei de consiliu, n-ar strica să înteleagă că la punctul diverse se poate discuta orice problemă are un cetătean. Cu atît mai mult cu cît pe desfăsurătorul sedintei figura si un memoriu al salariatilor disponibilizati de către Locativserv. Si în general, stimabilii alesi ar trebui să înteleagă că demnitatea publică pe care o detin nu înseamnă că doar trebuie să încaseze niste bănuti, să voteze după cum dictează seful de partid, să participe la aranjamente făcute în folosul găstilor de interese, eventual să fie tratati cu „dumneavoastră“ de prostime si de presa obedientă. Ci înseamnă că pot fi oricînd trasi la răspundere sau criticati de cetătenii nemultumiti care i-au trimis în consiliul local. Chiar dacă unii sînt sau par „bocitoare“. Că nu putem fi toti „alesi“.

