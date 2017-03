Scandalul pe Piată - faza acuzelor penale • PSD acuză Urban de comiterea de ilegalităti • compania ar fi încasat chirie pe un teren care nu mai apartinea municipalitătii • social democratii nu vor vota preluarea pietei de către CMI Urban si vor doar licitatie • chiar cu ea închisă pentru încă două luni • „Urban e în coordonarea viceprimarului PSD, în AGA sînt un social-democrat si un membru ALDE. Cine a făcut evaziune?“, întreabă primarul Dragos Chitic n

Scandalul pe subiectul Piata Centrală din Piatra Neamt capătă amploare, asa cum anticipam. Ieri, într-o conferintă de presă condusă de liderul de partid Ionel Arsene, social-democratii au detonat ceea ce ei consideră a fi o bombă: Urban ar fi încasat ani buni bani de chirie pe o suprafată de teren care nu ar mai fi apartinut municipalitătii. Pentru că a fost dată Companiei Nationale de Investitii, cea care a gestionat investitia pentru construirea unei noi piete. „S-a încălcat legea si s-a făcut evaziune fiscală. Nu poti să încasezi chirii si să tai chitante pe un teren pe care nu îl detii. Trebuie să cerceteze repede institutiile statului. A fost vorba de complicitate în grup între cei din Primărie si Urban. Cei de la Primărie au acceptat toată această încălcare a legii“, a tunat Ionel Arsene, secondat de viceprimarul Luminita Vîrlan si consilierul local Victor Marghidan. Întrebat de reporterul Monitorul de ce face publice abia acum aceste informatii, în conditiile în care situatia ar dura de vreo cîtiva ani buni, presedintele PSD Neamt a răspuns că abia acum a aflat si că, dacă stia în campanie, ar fi folosit atunci informatia. N-a spus însă nimic de „competenta“ consilierilor PSD si aliatilor din consiliul local de la PMP si ALDE. Care au majoritate în forul local si care, asa rezultă, habar nu au avut în tot acest timp de această presupusă ilegalitate. Că ar fi avut si toate mijloacele si chiar datoria să intervină si să o stopeze. Dar despre lipsa de competentă administrativă a unor alesi am mai vorbit si, din păcate, sîntem convinsi că vom mai vorbi si pe viitor. Dacă acuzele social-democratilor sînt, sau nu, reale, dacă a fost vorba de evaziune fiscală sau poate si înselăciune, doar institutiile cu atributii de anchetă pot stabili. Iar rezultatele lor pot fi, sau nu, confirmate de instantele de judecată. Posibila problemă socială pare însă mult mai acută: dacă au fost taxati fără drept comerciantii, cine si cum îi va despăgubi pentru banii plătiti fără fundament legal? Am încercat să obtinem un punct de vedere pe acest subiect si de la primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic. „Eu nu am cunostintă de nici o evaziune fiscală. Cine face astfel de afirmatii grave trebuie să vină si cu argumente, altfel riscă să pice în penibil. Dar cine a făcut astfel de declaratii poate solicita clarificări de la cei ce le pot oferi. Ca urmare a delegării de atributiuni, CMI Urban e sub coordonarea doamnei viceprimar PSD Luminita Vîrlan. Iar în AGA la această societate e un membru PSD si un membru ALDE. Majoritatea în consiliul local e detinută de PSD-PMP-ALDE. Deci cine a făcut evaziune dacă a făcut?“, a replicat primarul. Cît priveste oarece declaratii de la conducerea Urban, nici o sansă, în conditiile în care firma este în insolventă, dar nici înainte sefii societătii nu catadicseau să dialogheze cu jurnalistii. Si cu toate acestea, au fost tinuti în functii. Probabil prietenii de partid, de campanii electorale, stiu de ce. Tot în conferinta de presă de miercuri, social-democratii au afirmat că nu vor vota vineri pentru preluarea Pietei Centrale de către Urban, măcar pînă la organizarea unei licitatii publice pentru găsirea unui administrator. Ceea ce nu a surprins. Cum nu au surprins nici motivatiile. Că Urban e un prost administrator si de aceea a si ajuns la insolventă. Că în celelalte piete din oras, gestionate tot de Urban, te mănîncă sobolanii. Că există o gască de băieti destepti care s-au înfruptat din mierea de la această societate. Că a fost o „pusculită de partid“. Că banii încasati au fost sifonati pe cheltuieli aberante si salarii pe măsură. Lucruri pe care presa le-a tot scris, dar nimeni nu a intervenit. Nici măcar PSD-ul care azi acuză, desi în trecut a avut acces la pîrghiile de conducere din această societate a consiliului local. Semn că deranjul apare la politicieni doar cînd sparg altii „pusculita de partid“ si ei nu au acces la „mierea bugetară“. Cît priveste deschiderea cît mai rapidă a noii piete, discutia pe această temă e, în opinia viceprimarului Luminita Vîrlan, o „găselnită“. Iar presedintele PSD e chiar mai categoric: „Asa cum a stat închisă pînă acum, piata mai poate sta închisă pînă se găseste un administrator prin licitatie publică“. Asta urmînd să dureze maxim vreo două luni, a opinat acesta răspunzînd la întrebarea jurnalistilor. Sigur că părerile pot fi împărtite referitor la cît de normal si chiar logic e să tii închisă piată de frica... unora care ar putea să fure. Pe principiul acesta, la limită, am putea să o tinem închisă pentru eternitate. Că, din experienta anilor trecuti si a licitatiilor trecute, nu avem nici un motiv de sigurantă că licitatia nu va fi trucată si cîstigată tot de niste băieti destepti. Si care tot vor fura. Sigur, a fost adus argumentul că ar exista siguranta încasării unei sume lunare, altfel contractul fiind reziliat, dar si aici avem experiente neplăcute. Cu aditionale încheiate la contractul initial care i-au chivernisit tot pe băietii destepti si au sărăcit prostimea. Oricum, va fi interesantă senzatia pe care o vor avea pietrenii, cumpărători si comercianti, care vor tîrgui cel putin două luni în conditii mizere în vreme ce la doi pasi de ei va zace în conservare un edificiu nou si pe care s-au cheltuit atîtia bani. Poate îl facem muzeu între timp. Că scandalul pe Piata Centrală, cu tot cu proiectul de hotărîre pentru organizarea unei licitatii ce va fi promovat rapid de PSD, se anuntă unul de durată.

