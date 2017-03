Preoteasa iubăreată, i se complică situatia • Crinela Marc a fost trimisă în judecată acuzată fiind de act sexual cu un minor, în formă continuată • cercetările au fost disjunse pentru înlesnirea sinuciderii • există suspiciuni că fosta profesoară de română ar ar fi avut relatii si cu alti elevi minori • motivul: cadrul didactic îl numea pe elevul de unde i se trage acuza „a treia mea ispită“ • liceanul seminarist s-a sinucis • părintii victimei cer daune de 50.000 de lei •

Procurorii pietreni au finalizat urmărirea penală în timp record si au dispus trimiterea în judecată a unei sotii de preot, profesor de limba română, care a avut o relatie cu un elev de nici 18 ani, acesta recurgînd mai apoi la un gest extrem - sinuciderea. Crinela Marc, în vîrstă de 40 de ani, din Piatra Neamt, este acuzată de săvîrsirea infractiunii de act sexual cu un minor, în formă continuată. Conform actelor de urmărire penală, ea a prestat ca profesor de Limba si literatura română la Liceul Teologic Ortodox „Sfintii !mpărati Constantin si Elena“ din Piatra Neamt, în perioada 2015 - 2016 si avea ore la clase de XI-a si a XII-a. Asa a ajuns să-l cunoască pe Marius Săndulache, pe cînd acesta era elev în clasa a XI-a. Cu victima, cadrul didactica a comunicat frecvent, în mod direct la orele de curs, în pauze, dar si-au trimis si mesaje tip sms si au continuat discutiile si electronic. De-a lungul timpului, conversatiile dintre ei au început să capete conotatii tot mai serioase, spun procurorii, iar din decembrie 2015 inculpata ar fi început să întretină relatii sexuale cu elevul ei „procedînd la initierea acestuia, în special la domiciliul său, în perioada în care sotul, se afla plecat, împreună cu copiii, la parohia de la Lacul Rosu“, conform actului de inculpare. Anchetatorii au mai stabilit că raporturile sexuale între dascăl si elev au continuat atît pînă la data de 9 martie 2016, cînd băiatul a devenit major, cît si după această dată, pînă la 17 noiembrie 2016 cînd elevul s-a sinucis aruncîndu-se în rîul Bistrita. Pe parcursul urmăririi penale, preoteasa Marc a avut o atitudine sinceră si a recunoscut faptele retinute în sarcina sa. Acesta nu este singurul necaz al inculpatei, avînd în vedere faptul că mai este cercetată, din aceeasi cauză, în alte două dosare penale. Astfel, la data la care cadavrul elevului a fost recuperat din Bistrita, pe 17 decembrie 2016, a fost deschis un dosar penal de moarte suspectă. „Avînd în vedere că din materialul probator administrat în cauză a rezultat că Săndulache Ionut Marius s-a aruncat în rîul Bistrita si că există indicii privind săvîrsirea de către numita Marc Crinela a infractiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii, se va dispune schimbarea încadrării juridice precum si disjungerea cauzei si declinarea spre competentă solutionare la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Neamt“, conform rechizitoriului.



„A treia mea ispită“ - mai sînt si alte victime?



Si asta nu este tot, deoarece procurorii cred că profesoara ar fi procedat similar în mai multe cazuri. „Avînd în vedere că din probatoriul administrat, în special cum rezultă din convorbirile purtate de inculpată cu partea vătămată, din care reiese că aceasta era numită «a treia mea ispită», există posibilitatea ca Marc Crinela să fi întretinut relatii sexuale si cu alti minori aflati în educatia sa, se va dispune disjungerea cauzei în vederea efectuării de cercetări sub aspectul infractiunii de act sexual cu un minor“, mai arată anchetatorii. Părintii victimei cer de la profesorul de limba română 50.000 de lei, sumă cu care sînt părti civile în procesul penal. Banii sînt cu titlu de daune si reprezintă suferinta morală si declinul familial sever provocat în urma pierderii unicului copil, ca urmare a săvîrsirii infractiunii de către inculpată. Acest caz destul de încîlcit a ajuns pe rolul Judecătoriei Piatra Neamt. Reamintim că discutii referitoare la conduita imorală a dascălului au fost chiar de la data disparitiei băiatului, 17 noiembrie 2016 si s-au conturat mai bine, atunci cînd cadavrul a fost eliberat de ape, pe 17 decembrie 2016. Procurorii au făcut pria miscare de ziua îndrăgostitilor, pe 14 februarie 2017, cînd au retinut-o pe femeie, iar a doua zi a fost arestată. A contestat măsura si a obtinut clementă la Tribunalul Neamt, fiind plasată sub control judiciar. Asta cu atît mai mult cu cît are în întretinere trei copii minori si este din nou însărcinată, în lună mare, existînd suspiciuni că ar putea fi o sarcină din relatia cu elevul Săndulache.



Sotul a apărat-o



La momentul la care a fost retinută, reporterii Monitorul au obtinut o declaratie de la sotul femeii, preotul Iulian Marc. „Există posibilitatea ca si ea să fie victimă. E clar că nu a fost decizia ei, dar a cedat presiunilor si a căzut în plasa lui. Copilul acesta nu era un sfînt. Putea si ea să facă acelasi gest, dar nu l-a făcut, ci a stat să răspundă la întrebări. Ea a pierdut totul. De ce a ales gestul acesta, era un om cu capul pe umeri... Sînt răspunsuri pe care eu nu le am. E păcat, e o problemă gravă. Copilul acesta nu era un sfînt, nici tinerii din ziua de astăzi nu sînt ceea ce par. Greseala ei asta a fost: că a avut încredere în oameni si această greseală i-a fost fatală. Sînt lucruri despre el care s-au găsit în convorbirile pe care le-a purtat, din care reiese că nu era cine se spune că era“, a declarat preotul Marc. Acesta a mai adăugat: „Ea regretă ceea ce s-a întîmplat. Dar ce alt final folositor poate fi acum cu arestarea ei? Deja sînt distruse două familii si ăsta e lucrul cel mai grav. Problema care pote fi pusă este dacă se mai poate salva ceva. Dacă se poate ceva corecta ar fi bine, dar ce să se mai corecteze acum... Să nu se înrăutătească mai mult lucrurile“. Sinuciderea elevului a fost privită caun act de egoism de fata bisericească. „A fost un egoism, un gest de răzbunare din partea lui. Am trecut si eu prin experienta seminarului, dar eu am sacrificat totul ca să-l slujesc pe Dumnezeu. Pe el nu l-a interesat ce lasă în urmă. Fiecare o vede pe ea vinovată, dar eu nu văd asa. Stiam că e însărcinată, pentru că ne chinuiam de multă vreme. Există iertare, locul amîndurora este în biserică si asta e calea cea mai corectă. Asta n-a învătat el“. De acum înainte soarta inculpatei este în mîinile judecătorilor pietreni, care în primul rînd trebuie să stabilească dacă mentin măsura preventivă împotriva Crinelei Marc, sau nu. Cauza va fi timp de două luni în procedură de Cameră preliminară, apoi procesul va fi public cu administrări de probe si audieri de martori în vederea stabilirii vinovătei sau nevinovătiei inculpatei.

