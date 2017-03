„Marele“ tîrg de la Chisinău este mai pe placul alesilor decît Evrika • consilierii judeteni au aprobat 25.000 de lei pentru Concursul National de Fizică Evrika • mai darnici s-au arătat în privinta participării judetului la Tourism Leisure. Hotels, ce are loc în capitala Republicii Moldova • pentru acest tîrg s-au dat 35.000 de lei •



Consilierii judeteni nemteni au un sistem de valori cel putin ciudat. Nu că am zice vreo noutate, însă nu poti să nu rămîi cel putin mirat cînd vezi uneori pentru ce aprobă fonduri si mai ales în ce cuantum. În sedinta extraordinară a Consiliului Judetean Neamt, de marti, 14 martie, au fost două proiecte pentru care s-au dat bani de la judet. Pentru organizarea de către Colegiul National „Petru Rares“ a Concursului National de Fizică Evrika s-au aprobat 25.000 de lei. Foarte bine pînă aici, însă putin mai încolo s-au aprobat 35.000 de lei pentru participarea Consiliului Judetean Neamt la un „super“ tîrg de turism Tourism Leisure. Hotels, în „capitala internatională“ a turismului, Chisinău. În primul caz banii sînt pentru închirieri de spatii si aparatură, fond de premiere, transport, consumabile etc, iar în al doilea caz pentru transport diurnă si cazare pentru fericitii angajati ai CJ Neamt cîstigători de deplasare, basca brosuri, sacose si alte materiale de promovare. Si cum nu sîntem DNA, ci doar jurnalisti, ne permitem să punem în discutie „oportunitatea“. Dacă în cazul concursului de fizică este evident scopul urmărit sau dacă vreti ceea ce va rezulta - un produs intelectual, evident - în cazul participării la tîrgul de turism, chiar si la... Chisinău, nu prea întelegem care e cîstigul. Cel oficial. Că dacă ar fi să punem în balantă cît s-a cheltuit cu participarea la aceste tîrguri si cîti turisti au venit în Neamt în urma unor astfel de participări, rezultatul ar fi clar pe minus după ce am trage linie. Însă cîstigul neoficial poate să fie cel care prevalează. Că sînt de ceva timp niste firme sau chiar firmulite de buzunar care trăiesc bine de pe urma pliantelor, brosurilor, sacoselor si afiselor care ar fi trebuit să facă judetul Neamt cel mai atractiv din punct de vedere turistic nu din România, ci din întreaga Europă. Ce Spania, Italia, Grecia, Franta, Austria? Tinutul Neamtului, nu? Dar cum n-am văzut nici urmă de „romulan“ care să se dea cu telegondola pe la Piatra, ne gîndim că poate banii au fost păpati fără să producă nici un efect. Altul decît bunăstarea financiară a firmelor clientelare. Asa că pe viitor n-ar strica să fie chibzuiti mai bine banii si preferate investitiile în educatie, fată de cele care nu se soldează decît cu laudele de sine ale celor care petrec cîteva zile de concediu „muncind“ pe banii nemtenilor.

