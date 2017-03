Chef Giovanni a lansat hamburgerul negru la Piatra • pietreanul Ionut Popa, participant la Chef la cutite, a adus chifla neagră în premieră la Neamt • ingredientul „secret“ folosit în realizarea produsului este cărbunele vegetal • „Se spune că un bun bucătar poate face cunoscută aproape toată reteta unui produs, dar tot nu îi va iesi altuia asa cum îl face el“, a mentionat Chef Giovanni • Ionut Popa, participant la concursul Chef la cutite, a lansat, miercuri, 1 martie, la Piatra Neamt, hamburgerul negru. Ingredientul secret este cărbunele medicinal, cel folosit de Chef Giovanni si la realizarea celebrei mămăligi negre care i-a impresionat pe maestrii care jurizează concursul gastronomic. Dacă în cazul chiflei negre senzatia initială e una de surpriză pînă la aflarea componentului misterios, nici în cazul cărnii nu lipsesc surprizele: si aici e o retetă proprie a lui Ionut Popa, care, din motive lesne de înteles, e destul de zgîrcit în a o prezenta în amănunt. „Ceea ce vă pot spune este că toate ingredientele sînt naturale si din productie proprie, în sensul că nu e nimic cumpărat, ci totul este pregătit în bucătăria proprie. Ca un singur exemplu, pentru chifla neagră la care am folosit cărbunele vegetal sau medicinal, perioada necesară pentru ca produsul să fie gata este de patru ore. Nu poti să grăbesti procesul, pentru că există riscul să nu-ti mai iasă. Carnea e de vită, practic 80% carne de vită si 20% grăsime de vită. Sosul reprezintă tot o retetă proprie“, a declarat Chef Giovanni. Care a mai precizat că în România mai face chiflă neagră, din informatiile lui, doar Chef Scărlătescu, dar folosind cerneală de sepie. Pietreanul a mai testat chifla neagră pe cînd lucra în Austria. „În Austria, hamburgerul l-am făcut din somon, tot cu chiflă neagră. Rezultatul? Prima oară surpriză si apoi se mînca totul din farfurie. Asa am pătit si în România cînd am făcut pentru meniul de Revelion, la un restaurant din Piatra Neamt, mămăligă neagră. Toti s-au uitat mai întîi mirati, usor reticienti, apoi au lăsat farfuriile goale. Si la final m-au chemat din bucătărie să mă aplaude“, si-a amintit Popa. Întrebat de planurile de viitor, a fost extrem de clar: „În ceea ce priveste partea cu retetele de hamburger, în scurt timp vreau să lansez hamburgerul de post. Dar nu cu soia, cum s-ar astepta poate multi. Ingredientul special va fi busuiocul, dar mai multe o să vă spun atunci. Planuri în general? Să mă întorc acasă, la Piatra Neamt. Dacă va fi posibil acest lucru în sensul că îmi doresc să continui cu bucătăria“. Hamburgerul negru nu e singura „fantezie“ a pietreanului scolit într-ale bucătăriei în Italia. „Am retete si de chifle mov, verzi, rosii sau galbene. Toate cu ingrediente naturale. Ca o altă surpriză dacă vreti, am o retetă pentru un blat de pizza care contine 80% apă“, a mai spus Ionut Popa. Cei care doresc să guste hamburgerul pregătit de chef Giovanni pot face acest lucru la restaurantul Crepes D'Art, în statia de plecare a telegondolei, de lîngă Gară. Si pretul este unul atractiv: doar 23 de lei pentru o portie.

După ce a pribegit mai bine de 17 ani, prin Italia, Scotia, Austria, pietreanul în vîrstă de 33 de ani s-a întors recent în fortă acasă ajungînd în atentia tuturor cu participarea la concursul Chef la cutite. Unde la prima aparitie a impresionat juriul, determinîndu-l pe chef Florin Dumitrescu să exclame: „Ne-ai stins lumina“. Si probabil că, „profitînd“ de întuneric, a venit cu chifla neagră pentru pietreni.

Cît priveste modelele de bucătari pe care le are, Ionut Popa e extrem de generos. „Am spus si cu altă ocazie că am început de jos. În bucătărie, în Italia, am intrat prima dată pentru a spăla vase. Si de atunci încolo am învătat de la toti cei cu care am lucrat. Sigur că bucătarii cei mai valorosi i-am întîlnit la «Academia International School of Italian Cuisine» din Lucca, pe care am absolvit-o în Italia. Nu atestatul a fost cel mai important, ci faptul că am avut ocazia să lucrez alături de bucătari de valoare. Si de la fiecare am învătat cîte ceva. Asa cum am întîlnit bucătari de valoare apoi în restaurantele din peninsulă sau din Austria unde am lucrat. De la toti am avut ce afla. E nevoie de multă atentie pentru a găsi gustul cel mai apropiat de gustul perfect. De exemplu, trebuie foarte mare atentie la dozaj. În ce priveste chifla neagră de exemplu, un gram de cărbune în minus nu-ti face aluatul negru, iar un gram peste face ca totul să se piardă, să ajungă nisip. Apoi, gustul ingredientelor diferă de la o regiune la alta, de la o tară la alta si atunci umbli la dozaj. De altfel se spune că un bun bucătar poate face cunoscută aproape toată reteta unui produs, dar tot nu îi va iesi altuia asa cum îl face el. Cu acelasi gust, cu aceeasi savoare“, a mai spus Ionut Popa.

