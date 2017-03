Consilierii judeteni, ironii la... „diverse“ • consilierii liberali si presedintele pesedist s-au „întepat“ pe motiv de subiectivism • pe drumuri si pe bani • seful CJ i-a linistit pe liberali spunînd că si în timpul guvernării Ciolos alocarea a fost la fel, dar cu toate acestea, drumuri nationale au fost reabilitate • Punctul „Diverse“ de pe ordinea de zi a sedintei de consiliu judetean de marti, 28 februarie, a fost mai consistent decît de obicei. Motiv pentru care a si beneficiat de dezbateri mai „generoase“, prilej de întepături ironice între consilierii liberali si presedintele social-democrat Ionel Arsene. S-a trecut relativ repede peste diverse rapoarte de activitate, al Comisiei pentru Protectia Copilului, Directiei Generale de Asistentă Socială, Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap etc. si, cum probabil era de asteptat, s-a ajuns la discutii despre bani. Si despre drumuri. Comunale, judetene si nationale. Care ar trebui reabilitate/reparate, iar consilierii liberali erau destul de sceptici pentru că alocarea bugetară de la Ministerul Transporturilor pentru cele nationale era, vorba lui nenea Iancu, admirabilă, dar lipsea cu desăvîrsire. Adică zero. Si ar fi vrut să stie consilierii liberali cam cu cîti bani si cam ce drumuri judetene vor fi reabilitate. În viitorul apropiat si mai îndepărtat. „Toate“, a răspuns ironic-optimist presedintele Arsene. Si i-a linistit pe liberali spunînd că si în timpul guvernării Ciolos alocarea a fost la fel, dar cu toate acestea drumuri nationale au fost reabilitate. Cît le priveste pe cele judetene si comunale, a plusat presedintele, el îsi doreste să fie toate reabilitate, reparate, modernizate. „Să dea Dumnezeu, că ne dorim si noi“, au replicat ironic liberalii care nu prea păreau convinsi că nu asistă decît la o declaratie de bune intentii cum s-au mai văzut multe la politicieni. Si care au rămas doar la stadiul de declaratii. În discutie a intervenit si un consilier din arcul majoritar care a cerut atentie preferentială pentru drumurile de pe Valea Muntelui. Axialul (Izvorul Muntelui - Durău) ca prioritate si cel care face legătura cu Ardealul, a fost răspunsul lui Ionel Arsene. Liberalii au cerut să nu fie subiectivism în alegerea drumurilor ce vor fi reabilitate, adică să nu fie „faultati“ primarii din partidul lor, traducem noi. Se va face în conformitate cu legile din România, i-a „linistit“ acelasi presedinte de CJ, care i-a mai asigurat că „subiectivismul“ n-a avut niciodată ce căuta în consiliul judetean. „Sigur, sigur, la fel ca la împărtirea banilor“, au murmurat ironic cîtiva consilieri liberali. Un aparent acord între Arsene si cei de la PNL a apărut pe un alt subiect: cel cu cheltuielile provocate sau prilejuite de Tîrgul de Crăciun. Liberalii au cerut o informare. „Si pe mine mă interesează cum s-au cheltuit banii“, a replicat Arsene. Care a adăugat că el consideră că a fost o manifestare extrem de reusită ce ar trebui multiplicată. Nici liberalii n-au zis că n-a fost o reusită, însă ar fi vrut să se clarifice cum s-au cheltuit banii că presa a tras o multime de semnale de alarmă. Revenind la drumurile nationale din judet. Dacă tot avem asigurări atît de optimiste de la presedintele CJ Neamt, poate clarifică si situatia „Drumului Mortii“, Piatra Neamt - Roman. Acolo unde există mari suspiciuni că modul în care a fost reabilitat în trecut a cauzat numeroase accidente rutiere, unele mortale. Si nimeni nu a fost tras la răspundere. E drept că partea cu tragerea la răspundere nu e în curtea CJ, dar modul în care se fac interventii pe drumurile din judet, fie ele si nationale, ar trebui să constituie un subiect de maxim interes pentru un presedinte de judet.

