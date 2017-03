Tavan năruit noaptea la catedrala din Adjudeni • tavanul de la intrarea bisericii romano-catolice din Adjudeni s-a prăbusit în timpul noptii si, astfel, nimeni nu a fost rănit ori ucis • tencuiala de sub balconul unde cîntă corul s-a năruit • Consiliul Local Tămăseni va sprijini lăcasul • O tragedie s-ar fi putut întîmpla în satul Adjudeni, comuna Tămăseni, unde, în noaptea de 27/28 februarie, luni, spre marti, o parte însemnată a tavanului de la intrarea în impunătoarea catedrală romano-catolică s-a năruit pe 30-40 de metri pătrati, cu zgomot asurzitor. Fiindcă totul s-a petrecut noaptea, nu a fost rănită nicio persoană. Primarul Stefan Lucaci a precizat că a fost vorba despre o portiune de tavan a lojei în care corul bisericii cîntă la slujbele de peste an si a răsuflat usurat pentru că nimeni nu a avut de suferit. „A căzut, într-adevăr, tencuiala de pe placa ce formează podeaua lojei de la intrarea în biserică, unde cîntă corul. Practic, s-a desprins tencuiala de pe o suprafată de circa 30-40 de metri pătrati. Oricum ar fi fost, credinciosii nu stau sub loja corului, acestia ocupînd în special băncile din sala mare. Este bine că nu a fost nimeni rănit. A doua zi, de dimineată, molozul a fost îndepărtat, iar oficierea slujbelor poate fi făcută la fel ca si pînă acum, fără probleme. Tencuiala se pare că s-a desprins din cauza umezelii provenite de la infiltratiile din acoperis. Slujbele religioase pot fi oficiate fără probleme si în sigurantă, pînă cînd vor fi făcute reparatiile de rigoare. Am vorbit cu preotul paroh si, după ce va fi croit bugetul local, vom acorda un sprijin financiar acestui lăcas cu hramul Coborîrea Sfîntului Duh“, a precizat primarul Lucaci. Această impozantă catedrală este una dintre cele mai mari biserici romano-catolice din România, ani la rînd avînd titlul de cea mai înaltă din tară. Conform ercis.ro, pagina oficială a Episcopiei Romano - Catolice de Iasi, construirea noii biserici, peste cea veche din Adjudeni, a fost începută în vara anului 1972, de părintele Stefan Apostol si părintele Mihai Ungureanu, făcîndu-se mai întîi subsolul. În anul următor, în luna iunie, a venit la Adjudeni un alt preot ca paroh, părintele Dumitru Adămut. Cu acest prilej, a fost modificat proiectul initial cu un altul si, astfel, din vara anului 1973 si pînă în 1979, a fost terminată biserica, dar rămîneau de făcut turnurile. În 1980, obtinînd o aprobare si avînd fundatia deja turnată pentru un turn, părintele Adămut a hotărît să facă două turnuri, cu foarte multe sacrificii: amenzi, persecutii, amenintări, condamnare la doi ani si sapte luni de suspendare (1982), care l-au îmbolnăvit si l-au dus în mormînt. La moartea preotului, pe 10 septembrie 1982, turnurile erau aproape gata. Între 1 noiembrie 1983 si noiembrie 1986, lucrările au fost continuate de părintele Mihai Budău. Jertfa supremă a părintelui Dumitru, unită cu sacrificiile si munca credinciosilor din Adjudeni au fost încununate la 3 iulie 1990, cînd Preasfintitul Petru Gherghel, abia consacrat episcop, a consacrat această măreată catedrală cu patronul Duhului Sfînt, pe care l-a avut din vechime. La vremea respectivă, înaltul prelat spunea: „A fost construită prin efortul extraordinar al credinciosilor acestui sat, sub conducerea eroică a preotului paroh Dumitru Adămut, mort în timpul lucrărilor, jertfă pusă întru zidirea acestei mărete biserici, precum si a preotilor parohi Stefan Apostol, Mihai Budău si Ioan Lucaci“. Biserica este si în prezent printre cele mai mari din tară, avînd o lungime de 72 de metri, lătimea în crucieră de 36 de metri, cu cele două turnuri înalte de circa 72 de metri. Sfîntul lăcas atrage numerosi vizitatori din tară si străinatate, turlele sale dominînd valea Siretului si fiind vizibile de la zeci de kilometri.

Articol afisat de 385 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (C. CALIMAC, T. CIOBOTARU)