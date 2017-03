Comunitarii din urbe, solutie de neutralizare • la Bicaz, atacurile maidanezilor s-au întetit • autoritătile au decis să contracteze servicii specializate de capturare, transport si cazare în adăpost pentru 100 de cîini comunitari • Cîinii comunitari ai Bicazului au pus stăpînire peste oras. Mai nou, acestia, constituiti în haite, atacă trecătorii în anumite puncte-cheie, punîndu-si pe furis amprenta coltilor pe gleznele oamenilor din Bicaz si nu numai. După scriptele locale, peste 200 de fiare îsi fac veacul de mai multă vreme prin Bicaz, devenind din ce în ce mai agresive, întetindu-si atacurile de la o zi la alta. Nu întîmplător, în 2016 au fost înregistrate la nivelul orasului 9 sesizări pe tema atacurilor, cu muscaturi de cîine, iar in primele două luni din 2017, 4 sesizări, acestea în numele a 200 de persoane revoltate care si-au pus semnătura, cerînd cu insistentă luarea de către primărie a unor măsuri ferme. Toate au determinat ca administratia locală să pună pe ordinea de zi a sedintei de consiliu din februarie a unui proiect de hotărîre „privind contractarea de servicii specializate de capturare transport si cazare în adăpost pentru 100 de cîini comunitari“. Din expunerea de motive rezultă că pentru cei 100 de cîini prinsi în proiect suma s-ar putea ridica la 97.172 lei. „Asta dacă acesti cîini ar trece prin toate procedurile necesare pentru adoptie, pentru în cazul în care după 14 zile de asteptare trec la eutanasiere, costurile vor scădea la jumătate. După experienta noastră cam asa vor sta lucrurile, pentru nu se vor înghesui oamenii să-i adopte“, a declarat Nicu Butnaru, viceprimarul orasului Bicaz. Interesant este faptul că la sedinta de consiliu, alesii urbei, după discutii aprinse pe această temă, au subscris în unanimitate, votînd inclusiv amendamentul prin care s-a propus ca din totalitatea cîinilor vagabonzi, primii care să ia calea adăpostului din Tîrgu Neamt, să fie femelele, cei agresivi si cei bolnavi. „Consider că era necesară această hotărîre pentru că numărul cîinilor este exagerat de mare, dar cred că si aceste costuri sînt enorme. Va fi desigur o solutie de moment, pentru că ideal ar fi să avem propriul nostru adăpost. Pentru asta am luat legătura cu Zărnestii care să ne transmită ceva din experienta lor privind amenajarea unui adăpost si costurile acestuia“, a spus consilierul Mihăită Istrate. Cam aceeasi părere a avut-o si consilierul Dumitru Apostolescu, care a spus printre altele că „nu se justifică, în opinia mea, costurile fiind prea mari, dar este un rău necesar. De asta am si votat“. Fenomenul a fost atacat si în urmă cu un an, firma contractată atunci fiind Salubritas Piatra Neamt, care din nefericire a adunat un număr mic de javre si acestea cu greu fiindcă au întîmpinat greutăti din partea bicăjenilor ce declară sus si tare că iubesc animalele, dar fără a le dori adoptate. Si cum Salubritasul a reziliat contractul di lipsa spatiului de cazare, singura solutie pentru proiectul adoptat, este contractul cu o firma din Tîrgu Neamt, pentru găzduire, iar cu Salubritasul pentru prinderea si transportul lor la Tîrgu Neamt. Pentru cei care se opun pe motiv că sînt mari iubitori de animale, dar nu-si asumă vreo responsabilitate, să reamintim cazul copilului din cartierul Dodeni mutilat vara trecută, care a impresionat tot Bicazul. De retinut că problema cîinilor maidanezi, la Bicaz, este veche si a fost pusă deseori în discutia consiliului local. De data aceasta, cu toată opozitia unora, cel mai sigur pe motivul necunoasterii întregii logistici a ceea ce presupune eradicarea fenomenului, se pare că măsura propusă de către executivul primăriei va avea succes.

