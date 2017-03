Politistii spăgari, un caz cu 66 de acuzati • cauza a trecut de procedura de Cameră preliminară • sînt 66 de inculpati, din care 13 politisti si restul soferi care i-au cumpărat • oamenii legii care sînt sub control judiciar au vrut la serviciu, dar au fost refuzati • este cel mai mare scandal de coruptie care a zguduit Politia Neamt • Curtea de Apel Bacău a pus punct procedurii de Cameră preliminară si a dispus începerea procesului în care 13 oameni ai legii din cadrul Biroul Rutier al Politiei Piatra Neamt sînt acuzati de fapte de coruptie. „Respinge cererile si exceptiile formulate de inculpatii (...) si constată legalitatea sesizării instantei cu rechizitoriul nr.150/P/2016 din 30.12.2016 al DNA – Serviciul Teritorial Bacău, a administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecătii“, conform Curtii de Apel Bacău. De acum înainte procesul va fi public si continuă cu administrări de probe si audieri de martori. De la data izbucnirii scandalului, noiembrie 2016, cei sapte arestati au scăpat de cătuse si sînt acum în arest la domiciliu. Este vorba de Viorel Andronic, comisar sef de politie, la data faptei avînd atributii de conducere a activitătii Biroului Rutier, si agentii Iulian Ciolpan, Marius Laurentiu Greaca, Bogdan Eugen Miziligeanu, Dragomir Loredan Covasan, Constantin Neamtu si Ionut Alexandru Berbec. Alti sase oameni ai legii, Ioan Alexandru Găluscă, Ioan Inimosu-Botcă, Marius Ioan Munteanu, Ionut Popescu, Vasile Lucian Chifu si Adrian Ovidiu Zaharia, agenti la Birourile Rutier si Ordine Publică de la Politia pietreană, sînt sub control judiciar. Acestia din urmă au cerut recent judecătorilor să le ridice interdictia de a exercita profesia în exercitarea căreia s-au săvîrsit faptele, adică să se întoarcă la serviciu, dar au fost refuzati. Alti 53 de inculpati acuzati de dare de mită si complicitate la fals intelectual au fost deferiti justitiei în libertate. Faptele au avut loc între 22 aprilie - 18 mai 2016, cînd politistii au participat la actiuni de prevenire a evenimentelor rutiere cauzate de excesul de viteză. Toti au „lucrat“ în schimburi pe o autospecială care era monitorizată audio-video, în acest fel anchetatorii aflînd de 116 fapte de luare de mită, catalogate de procurorii DNA ca „o activitate repetitivă“. „În acest context, lucrătorii de politie, în legătură cu neîndeplinirea atributiilor de serviciu au primit sume de bani cuprinse între 50 lei si 400 lei de la mai multi conducători auto opriti în trafic pentru depăsirea limitei de viteză sau alte abateri de la regimul rutier. Cuantumul total al sumelor primite cu titlu de mită de către inculpati este de 12.980 lei si 40 euro“, conform DNA. Politistii Ciolpan, Greaca, Covasan si Berbec sînt acuzati că au falsificat procesele verbale de constatare a contraventiei cu ocazia întocmirii acestora, prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv consemnarea unei viteze de deplasare inferioare celei constatate, cu consecinta reducerii amenzii sau consemnarea unei alte contraventii decît cea real constatată. Pe 25 si 29 aprilie 2016, Greaca si Neamtu au promis si remis o parte din sumele de bani primite cu titlu de mită de la conducătorii auto verificati sefului Viorel Andronic. Procurorii au instituit sechestru pe banii ridicati de la locuintele inculpatilor, 245 de euro de la comisarul Andronic, si 1.800 de lei plus 530 de euro de la Ciolpan, în vederea confiscarii speciale.

