Mitul Marelui Licurici la români • după 1989, România, aflându-se în permanente frământări si căutări si-a stabilit directia după o pleiadă de licurici, dintre care cei mai vizibili erau NATO si Uniunea Europeană De-a lungul istoriei tărilor române si apoi a României s-a consemnat dependenta acestora de vointa Marelui Licurici. Până în 1859, domniile în Moldova si Tara Românească au stat sub semnul Licuriciului de la Istanbul, care împărtea bunăvointa, contra cost. După Mica Unire, Alexandru Ioan Cuza s-a deplasat, formal, dar necesar, la Istanbul, de unde s-a întors cu recunoasterea necesară. Carol I, Ferdinand I si Carol al II-lea si-au ghidat domniile în Regatul României, urmărind cu sfintenie stelele Caselor Regale europene, adevărate incubatoare de principi si principese, furnizoare de capete încoronate pentru tronurile vacante. România, după 1945 si până în 1989, fie i-a plăcut, fie nu, a stat cu ochii tintă pe steaua de la Răsărit, la semnul, vointa si dorinta Licuriciului de la Kremlin, manifestate cu binecuvântarea stelutelor de pe steagul SUA. După 1989, România, aflându-se în permanente frământări si căutări si-a stabilit directia după o pleiadă de licurici, dintre care cei mai vizibili erau NATO si Uniunea Europeană. În 2004, Traian Băsescu câstigă alegerile prezidentiale si în 2005 ne anuntă că nu vrea să presteze pe Centura Bucurestiului, ci pe axa Washington - Londra - Bucuresti, ca semn de recunostintă pentru sprijinul primit din Vest în lupta cu Adrian Năstase. Sursa sprijinului fiind Washingtonul, Traian Băsescu a justificat afilierea la axă, preferându-l, în locul licuricilor mărunti, pe Licuriciul cel Mare, pentru a se ghida după constelatia de stele de pe steagul acestuia. Ironia face că în timp ce era la Casa Albă, pentru o întrevedere cu George Bush, Traian Băsescu era suspendat de Parlament. Noroc cu semnalul primit de la Licuriciul cel Mare. Curtea Constitutională prinde semnalul si invalidează rezultatul masiv al referendumului, iar Traian Băsescu rămâne la Cotroceni, cu visul de a deveni un al doilea Alexandru Lăpusneanu în căutarea unui Motoc. Victor Ponta s-a aflat într-o permanentă căutare a unui Licurici, fie si unul mai mic. L-a cam încurcat lipsa de credibilitate, care îl preceda în periplul său prospector. A găsit un licurici în Israel, de unde s-a ales cu decoratia

Crucea Israelului si cu mutarea în plic, pentru numirea Codrutei

Kovesi în fruntea DNA. După ceva vreme, în 19.01.2017, ambasadorul SUA din România avea să aprecieze public activitatea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi si a reiterat sustinerea acesteia. Astfel, Licuriciul Codrutei Kovesi s-a autodenuntat, scotând la lumină proptelele acesteia în opera de curătare selectivă a clasei politice din România. La alegerile prezidentiale din 2009, vicepresedintele SUA, Joe Biden, se deplasează la Bucuresti, unde se vede cu Traian Băsescu si cu competitorii acestuia, Mircea Geoană si Crin Antonescu. Rezultatul, Traian Băsescu câstigă alegerile, lăsându-l pe Geoană să topăie doar o noapte. Premiul oferit lui Băsescu, de către Joe Biden, a fost o invitatie a acestuia la Casa Albă pentru o întâlnire cu Barac Obama, finalizată cu o fotografie si cu montarea scutului la Deveselu. Victor Ponta nu a reusit să reprezinte o garantie pentru securitatea SUA si nu a reusit să ajungă până la Obama. Abia a fost primit de Victoria Nuland, adjunctul secretarului de stat John Kerry în 2014, care l-a umilit efectiv. Consecinta, Klaus Iohannis a câstigat alegerile prezidentiale. Dea lungul anilor, la Casa Albă au fost primiti în mod real Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană si Traian Băsescu. În 2015 si Klaus Iohannis a avut revelatia cu Licuriciul, care i l-a recomandat pe Dacian Ciolos cu echipa lui de tehnocrati, cu care a

înlocuit Guvernul Ponta. Orbit de strălucirea efemerului licurici, PSD si

PNL au fost de acord ca România să fie condusă de tehnocrati, desi

se stia foarte bine că acestia, în frunte cu Ciolos, nu reprezentau nici

o garantie în ce priveste responsabilitatea. Era de ajuns ca pentru

guvernul tehnocrat garanta Licuriciul. Odată cu instalarea Laurei Codruta Kovesi la cârma DNA s-a dovedit că Marele Licurici îsi asigură controlul asupra României si prin licuricii autohtoni, care abundă prin mediul transpartinic si prin servicii. La rândul său, Liviu Dragnea a curtat licuriciul din Israel, promitând că sub conducerea PSD, România va milita cu toate armele împotriva antisemitismului. Lovitura de imagine a fost programată de Dragnea cu ocazia depunerii jurământului de investitură a lui Donald Trump pentru functia de pretedinte al SUA, pe 20 ianuarie 2017. Pe 19 ianuarie 2017, Liviu Dragnea împreună cu proaspătul Sorin Grindeanu se deplasează la Washington, ca invitati la această învestitură. S-a dorit ca vizita să fie percepută în România ca o recunoastere oficială, din partea administratiei americane, a faptului că Dragnea si Grindeanu sunt câstigătorii bătăliei politice din 11 decembrie 2016 si că PSD primeste astfel binecuvântarea Marelui Licurici, pentru bătălia alegerilor prezidentiale din 2019. Klaus Iohannis, care nu a fost invitat, s-a manifestat public ranchiunos si frustrat. S-a dovedit că invitatia nu pornea de la administratia SUA, ci mult mai de jos, de la un vicepresedinte al comitetului de organizare a evenimentului. Acest vicepresedinte, pe numele său Elliott Broidy, este un controversat personaj, acuzat de coruptie, care plătise o cautiune de 48 milioane dolari pentru a nu fi arestat. Invitatia din partea vicepresedintelui Elliott Broidy, de care nici Antena 3 nu era străină, s-a dovedit un fiasco.

Televiziunile au transmis imaginea filmată a momentului, când Dragnea si Grindeanu, au fost conduti de un organizator, la masa la care Donald Trump savura o gustare frugală de protocol, unde au fost prezentati. Donald Trump nu si-a întrerupt mestecatul si, din pozitia

sezând, a întins mâna peste masă la Dragnea, ocazie cu care s-a

schimbat o frază de protocol peste umăr. Liviu Dragnea, în dorinta sa de a crea un moment istoric, s-a pretat la o umilintă, pe care am împărtăsit-o cu totii din plin. Consecinta imediată a fost că interviul cu Dragnea, proiectat de Antena 3 la ora 17, nu a mai avut loc. Motivul real nu vrem să-l stim. Noroc cu PSD, care a anuntat oficial că va suporta integral costurile vizitei. La un summit recent, Rusia a anuntat, prin gura ministrului de externe Lavrov, că solicită reconfigurarea spatiului geopolitic. Deja patru state din alianta NATO si-au exprimat dorinta de a intra sub protectia licuriciului de la Kremlin. Să nu cădem pradă manipulărilor din stradă. România nu se regăseste printre cei patru.

