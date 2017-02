Teoria „spatiului vital“, varianta Locativserv • primarul Dragos Chitic s-a „minunat“ de dimensiunea biroului în care lucrează directorul societătii subordonate Consiliului Local Piatra Neamt Motivele pentru care se poate naste un război declarativ între politicieni sau adversari într-ale administratiei locale sînt dintre cele mai diverse. Cel putin asa ne învată experienta anilor de democratie si „politichie“ originale de după '89. Recent, într-o conferintă de presă, primarul de Piatra Neamt, Dragos Chitic, l-a atacat pe directorul Locativserv pe motiv de... dimensiune a biroului. Reactia edilului sef a pornit de la întrebarea unui jurnalist legată de rezultatele auditului care s-a efectuat la societatea subordonată consiliului local. După ce a precizat că nu sînt încă formulate concluziile auditului, dar a promis că le va face publice cînd sînt gata, Dragos Chitic a adus în discutie si problema locativă. „Probabil că domnul director nu mai încăpea în spatiul existent si, fără hotărîre de consiliu local, fără documente si-a amenjat un spatiu de vreo 80 de metri pătrati. Pe lîngă faptul că nici biroul meu nu este atît de spatios, cei de la Locativserv sînt doar administratori ai spatiului, nu pot face orice doresc, fără contract“, a spus primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic. Cît priveste auditul, de la care a pornit discutia, edilul a tinut să reliefeze cîteva aspecte care în opinia sa nu sînt în concordantă cu reglementările legale. Si anume că Locativserv are un compartiment propriu de audit, ceea ce ar pune sub semnul întrebării oportunitatea contractării unui auditor extern. Dar chiar si asa, realizatorul auditului nu ar avea acreditare, ceea ce în opinia noastră ar putea duce la nulitatea absolută a constatărilor si concluziilor. Indiferent care ar fi acestea. Cert este că dincolo de disputa dacă si în cazul birourilor contează mărimea si dincolo de rezultatele (pozitive sau negative) ale auditului, rămîne gîlceava evidentă pentru oricine si, cel mai probabil, motivată de adversitatea politică. Directorul Locativserv e pesedist, iar primarul liberal. Si nu de putine ori proiectele initiate de cel din urmă au fost respinse, de obicei fără vreo explicatie, de majoritatea PSD-PMP-ALDE din consiliul local. Situatie de fapt care nu are cum să-l bucure pe primarul Chitic. Ba dimpotrivă. Asta dacă nu se vor înregistra „succesuri“ în negocierile purtate de PNL cu PMP Neamt, caz în care liberalii îsi vor putea asigura majoritate la un singur vot în consiliul local. Moment la care probabil vor tremura directorii societătilor subordonate CL care sînt în tandreturi, evident politice, cu PSD sau cu ALDE.

Articol afisat de 406 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (C. FILIP)