Semeni altruisti la drama unei familii • casa unei familii din Mărgineini a ars ca o tortă după ce unul din copii a încercat să aprindă focul în sobă • tot el a fost cel care a sunat la 112 • Ovidiu Onea, pompierul care i-a răspuns, a initiat o campanie de ajutorare • ei i s-a raliat Asociatia „Codrin“ si diverse persoane cu suflet mare •

Într-o lume prea trepidantă, cînd dramele de lîngă noi nu mai impresionează, sînt trecute cu vederea si catalogate ca „fapt divers“ , mai există si oameni care nu pot sta impasibili la nenorocirile ce se abat peste unii. O astfel de situatie în are în prim plan pe lucrătorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă Neamt, care s-au mobilizat pentru a ajuta familia Ursu, din localitatea Mărgineni, a cărei casă s-a făcut scrum pe 8 februarie 2017. Atunci, un băiat de 12 ani, rămas singur acasă, a încercat să facă focul în sobă folosind motorină. Flăcările s-au extins cu repeziciune si chiar dacă pompierii au ajuns destul de repede nu au mai putut salva nimic din locuinta familiei cu doi copii. Copilul care a provocat nenorocirea a încercat să stingă focul, a văzut că nu reuseste, a iesit din casa cuprinsă de vîlvătaie si a sunat la numărul unic de urgentă 112 la ora 6.50. Pompierul Ovidiu Onea a fost cel care a preluat apelul, l-a calmat pe copil si a scos de la el toate datele de care avea nevoie pentru a-i directiona pe colegi la locul incidentului. Impresionat de băiat, Ovidiu Onea a demarat pe Facebook o campanie de ajutorare a familiei Ursu, rămasă în urma nenorocirii numai cu hainele de pe ei. Ulterior i s-a alăturat demersului si Asociatia Umanitară „Codrin“. „Aceasta a răspuns apelului lansat de pompierul Onea Ovidiu, de sprijinire a familiei care a rămas fără casă în urma unui incendiu produs în data de 8 februarie 2017. Cadrele Inspectoratului pentru Situatiii de Urgentă Petrodava al judetului Neamt au luat decizia să se mobilizeze în această campanie umanitară, prin donarea de sume de bani care au fost folosite pentru cumpărarea unor materiale de constructii necesare construirii unei noi locuinte. Actiunile umanitare vor continua si în zilele următoare, astfel încît familia greu încercată să îsi poată relua traiul în conditii normale“, a declarat locotenentul Marcel Bucur Tepes, purtător de cuvînt al ISU Neamt. Pînă acum s-au strîns sume de bani atît de la cadre, cît si prin asociatiei personalului în activitate si în rezervă de pompieri si protectie civilă „Salvatorul nemtean“, toate fiind directionate pentru ca familia Ursu să aibă o nouă locuintă, iar activitatea este încă în curs de desfăsurare. Asociatia „Codrin“ a strîns de la binevoitori multe din cele trebuincioase cum ar fi materiale de constructii, haine, rechizite, aragaz, masină de spălat etc. „Noi am răspuns apelului făcut pe facebook de Ovidiu Onea si împreună cu prieteni, cunoscuti, dar si necunoscuti care s-au alăturat acestui demers vrem să readucem viata familei Ursu la normal. Ovidiu a făcut rost de mai multe materiale de constructii, BCA, ciment, noi am găsit mobilă, rechizite pentru cei mici, haine, dar si o masină de spălat, aragaz si mai avem si bani pentru alte nevoi. Primăria din localitate ne-a ajutat cu un spatiu unde să depozităm aceste bunuri pînă la ridicarea casei. Este vorba de un gest de normalitate, să venim în sprijinul celor care au nevoie, cu atît mai mult cu cît vorbim de o familie care nu a mai rămas cu nimic, locuinta cu toate bunurile din interior fiind distrusă în totalitate de foc. Într-un timp relativ scurt am reusit, cu totii, să adunăm destule si sperăm să le readucem traiul la normal, dar pentru asta este nevoie de sprijinul celor din jur, de implicare si corectitudine“, a declarat Monica Sofron, presedinta Asociatiei Umanitare „Codrin“. Sprijinul binevoitorilor si celor care au mai mult decît le trebuie este cu atît mai important cu cît familia formată din doi adulti si doi copii îsi ducea traiul în conditii mai grele, avînd în vedere faptul că mezina este bolnavă si urmează tratament regulat tocmai la Tîrgu Mures. Deocamdată cei patru membri ai familiei Ursu locuiesc la bunici, dar conditiile nu sînt din cele mai prielnice, pentru că spatiul este insuficient. Avînd în vedere rapiditatea cu care s-au organizat oamenii cu suflet mare, se estimează că imediat cum timpul va permite, să înceapă constructia noii locuinte. Pînă atunci, primăria din localitate s-a implicat prin emiterea de noi documente pentru cei patru membri, cum ar fi certificatele de nastere. Necazul mare este că au fost distruse de foc documente medicale ale mezinei familiei - radiografii, rezultate RMN etc. Totusi, acolo unde se poate ajuta, cei implicati nu au nici un fel de ezitare, si lucrurile merg în directia cea bună. Cei care vor să dea o mînă de ajutor familei Ursu care nu poate acum răzbi fără implicarea semenilor pot contacta Asociatia „Codrin“ la numărul de telefon al reprezentantului legal, Monica Sofron, 0741.175.599.

