Va fi secat lacul Bîtca Doamnei • Hidroelectirca are de efectuat două lucrări majore care presupun golirea acumulării de pe Bistrita • prefectul a cerut ca înainte de a se trece la treabă să se identifice solutii astfel încît Piatra Neamt, Roznov si sapte comune să nu stea nealimentate cu apă • O situatie extrem de complicată si pentru care trebuie găsite urgent

solutii ca să fie elegant depăsită se întrevede la orizontul perioadei

următoare: municipiul Piatra Neamt, orasul Roznov si sapte comune

situatie în aval de oras au „sansa“ de a rămîne fără apă aproape trei

săptămîni. Informatia a fost făcută publică în cadrul sedintei

Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentă, care a avut loc

marti, 21 februarie. SC Hidroelectrica SA - Sucursala Hidrocentrale

Bistrita, în perioada imediat următoare, urmează să efectueze două

lucrări importante pentru judet - lucrarea de înlocuire a unor sectiuni

de grătare la camera de încărcare a hidrogeneratorului nr. 2 la

Centrala Hidroelectrică (CHE) Piatra Neamt si lucrări de

retehnologizare a CHE Piatra Neamt, operatiuni ce presupun golirea

acumulării Piatra Neamt, respectiv golirea tunelului de aductiune al

centralei. „Pentru ca lucrările să poată demara trebuie să găsim, în

cadrul CJSU, solutii pentru limitarea disconfortului produs cetătenilor

prin oprirea alimentării cu apă potabilă. Nu ne putem permite ca timp

de 17 zile, cît durează lucrările, cetătenii din nouă localităti - Piatra

Neamt, Roznov si sapte comune - să fie afectati de oprirea alimentării

cu apă. Asadar, vă propun ca într-un timp cît mai scurt posibil să ne

întîlnim din nou să aprobăm măsurile care se impun“, a precizat

prefectul Niculina Dobrilă. Care vor fi solutiile cele mai potrivite, rămîne de văzut. Cert este că municipiul Piatra Neamt „a sărit în aer“ în urmă cu un an, cînd conducta magistrală de pe Petru Movilă a cedat din cauza vechimii, a uzurii fizice, si vreo trei zile nu prea a fost apă la robinete, mai ales în cartierul Dărmănesti. Zarva printre autorităti a fost „cît China“, vinovată de greaua iesire din situatie fiind conducerea Companiei Judetene Apa Serv, care are în grijă conductele pe care este stăpîn Consiliul Judetean. Pînă la urmă tot o cîrpeală a fost salvarea, dar una care a presupus folosirea unui inel care a acoperit gaura din conducta cu un diametru ce permite unui adult să stea cu bratele desfăcute. Culmea, spărtura apăruse în acelasi loc unde cu cîtiva ani în urma peretele tevii cedase si pentru a se repara s-a turnat beton cu nemiluita. De atunci si pînă anul trecut, ba poate si în prezent, apa a curs pe unde a vrut ea, pe sub pămînt, dar si prin conducta ciuruită, ca să alimenteze populatia din municipiul Piatra Neamt si toate comunele învecinate. Ce s-ar putea întîmpla dacă sistarea ar fi pentru vreo cîteva săptămîni, greu de apreciat.

Articol afisat de 892 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (M. NEAMTU)