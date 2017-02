Gata! Doi primari nu mai îs primari • ieri, prefectul Niculina Dobrilă a pus pecetea pe încetările de mandate ale primarilor de la Pipirig si Băltătesti • urmează aceeasi

soartă pentru primarul de Agapia • cel mai probabil, în această primăvară vor avea loc alegeri • chemati la vot vor fi si romascanii, unde primarul ales în 2016 a obtinut un mandat de deputat • Vînzoleală mare în administratia publică locală din judetul Neamt,

acolo unde doi primari au fost „împuscati“, ieri, dintr-un foc, prin ordin

de încetare a mandatelor, al treilea este „pe teavă“ si cine stie ce

sentinte vor mai urma, avînd în vedere suprizele cu care a debutat

acest an în materie de condamnări de alesi locali. Ieri, prefectul judetului, Niculina Dobrilă, a semnat ordinele privind încetarea de drept a mandatului primarului comunei Băltătesti, respectiv al comunei Pipirig, înainte de expirarea duratei normale de mandat. Prin Decizia penală nr 172/10.02.2017 a Curtii de Apel Bacău, primarul comunei Pipirig, Marcel Prună, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru săvîrsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, iar primarul comunei Băltătesti, Radu Viorel Ursache, la pedeapsa 2 ani si 8 luni închisoare cu executare pentru infractiunea de abuz în serviciu. Astfel, conform Legii 393/28.09.2004 privind Statutul alesilor locali, art.15 al. (2) lit. e) calitatea de primar încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de condamnare, prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. Potrivit aceleiasi legi, art. 16 al. (1) si (2) prevede că emiterea ordinului prefectului de încetare înainte de termen a mandatului de primar are la bază un referat semnat de secretarul localitătii, precum si actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. Astfel, în urma transmiterii tuturor actelor necesare emiterii ordinului, în conditii de legalitate, prefectul a emis ordinele de încetare de drept a celor două mandate de primar.

Urmează primarului de la Agapia, Neculai Năstase, găsit în

incompatibilitate. Doi dintre acesti alesi locali erau de la PSD, la Pipirig si Agapia, si unul de la PNL, la Băltătesti. În toate localitătile mentionate vor fi alegeri partiale, cel mai probabil în această primăvară. Partiale vor fi si în municipiul Roman, unde trebuie organizate alegeri pentru găsirea înlocuitorului penelistului Laurentiu Dan Leoreanu, care a dat functia de primar pe cea de deputat. Rămîne de văzut ce va fi la viitorul scrutin, pentru că la ultimul, la parlamentarele din 11 decembrie 2016, PSD a obtinut o victorie nesperată în ograda lui Leoreanu.



Pentru ce au „plătit“



Luna aceasta a adus administratiei din Neamt trei sentinte cum nu

s-a mai pomenit pînă acum, numeric vorbind: fiecare dintre ele a pus

capăt mandatului de primar pentru trei alesi din iunie 2016, toti cu

vechime în ale sefiei prin primării. Neculai Nastasă, Viorel Ursache si Marcel Prună au fost condamnati definitiv, judecătorii interzicîndu-le

accesul în functii publice. La Pipirig, condamnarea e la dublu: si

pentru fostul, si pentru ultimul. Ei au fost inculpati în anul 2013 pentru

abuz în serviciu. Au fost trimisi în judecată fostul edil, Gheorghe Popa,

si cel schimbat ieri, Marcel Prună. Prin aceeasi experientă a trecut si

primarul comunei Băltătesti, Radu Viorel Ursache. Cei trei au fost

acuzati de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Neamt de

neregului la reabilitarea unor drumuri din comunele pe care le-au condus. Mai exact, anchetatorii au constatat că erau lucrări de mîntuială, cu firme agreate, achitîndu-se sume enorme pentru prestatii fictive. Cauza a ajuns pe rolul Judecătoriei Tîrgu Neamt, instantă care la data de 1 martie 2016 i-a achitat pe inculpati, motivat de faptul că

infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă

calificată, prevăzută de Codul penal anterior a fost dezincriminată.

Procurorii au contestat sentinta, iar cauza a ajuns pe rolul Curtii de

Apel Bacău. Acum două săptămîni s-a dat o hotărîre definitivă în acest

caz si doi dintre acuzati au ajuns după gratii. Chiar în ziua emiterii

sentintei a fost luat de acasă si condus la penitenciar fostul primar de

la Pipirig, Gheorghe Popa, în vîrstă de 63 de ani, acesta avînd de

executat 3 ani de închisoare. În acelati dosar si pentru aceleasi fapte

primarul de Băltătesti, Radu Viorel Ursache, a fost condamnat si el la

2 ani si 8 luni de detentie, cu executare. La data pronuntării el nu era

în tară, fiind retinut de politistii de frontieră de la Petea, pe 11 februarie, la granită, aflîndu-se ca pasager într-un autoturism. Marcel

Prună de la Pipirig a primit 2 ani de închisoare, dar cu suspendare.

Neculai Nastasă, de la Agapia, a pierdut definitiv procesul cu

inspectorii de integritate, care-l acuzaseră de săvîrsirea infractiunii de

conflict de interese. Initial, primarul Nastasă a contestat actul

administrativ al ANI la Curtea de Apel Bacău, iar acolo a avut cîstig de

cauză, primind o sentintă favorabilă. Numai că inspectorii de

integritate au declarat recurs, au dus procesul la Înalta Curte de

Casatie si Justitie, iar primarul a pierdut. Necazul lui a plecat de la un

raport ANI de pe 1 aprilie 2014. Atunci inspectorii de integritate au

arătat faptul că primarul de la Agapia s-ar fi aflat în conflict de interese

după ce a semnat două contracte de concesiune cu Asociatia

Crescătorilor de Animale Răchitis, asociatie în cadrul căreia fiul lui Nastasă detinea calitatea de membru fondator, primarul încălcînd astfel normele legale în vigoare. Fiind condamnat definitiv pentru conflict de interese, el nu mai are voie să detină o functie publică pe o periodă de trei ani de acum înainte.

Articol afisat de 394 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (M. NEAMTU)