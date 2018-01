Aveti ace, brice... si relicve comuniste? • Muzeul Colectivizării, de la Tămăseni, începe să prindă contur • initiativa apartine deputatului nemtean USR, Iulian Bulai • Deputatul USR de Neamt, Iulian Bulai, este pe cale să amenajeze, într-o locuintă a familiei sale, din comuna Tămăseni, un muzeu al comunismului. Nici pe departe nu este vorba despre vreo nostalgie a tînărului parlamentar, care n-a apucat nici măcar să devină pionier, ci este un demers pentru memoria colectivă asupra unor ani care au tras România în jos, au distrus elitele si au promovat non-valorile în functii grele. „Ai obiecte din comunism? Nu le arunca! Donează-le pentru un muzeu. După cum am mai anuntat deja public, de ceva vreme am început să lucrez la înfiintarea unui Memorial/muzeu al Colectivizării în Romînia în comuna mea natală, Tămăseni, judetul Neamt. De ce un muzeu al Colectivizării? Pentru că în România punctul de plecare al instalării în masă a comunismului a fost colectivizarea. În alte tări, comunismul s-a instaurat printr-un război civil sau prin industrializare masivă. În România, colectivizarea si nationalizarea au fost elementele de bază ale comunismului după fraudarea alegerilor parlamentare din 1946. Asadar, dacă întelegem colectivizarea, ca punct de plecare major al comunismului, avem sansă să întelegem multe din fenomenele sociale curente din România. Vreau să lansez un apel public. Un apel la bunăvointa voastră, să mă ajutati în găsirea unor produse specifice perioadei comunismului (1946-1989), în general, si a perioadei colectivizării (1949 - 1962) în mod prioritar. Eu am început să achizitionez deja unele articole, însă dacă sînt printre voi persoane care empatizează cu acest proiect si vor să doneze obiecte pe care le au de la părinti, bunici, străbunici, eu pot să asigur transportul acestora si să mentionez numele donatorilor in arhiva/depozitul muzeului. Am făcut o listă cu domenii de interes pentru articolele ce vor fi expuse în muzeu. Desigur, sînt deschis la orice idee (propunere) nouă care are legătură cu perioada mentionată“, a precizat Iulian Bulai. Acesta a mai spus că în viitorul muzeu va primi orice obiect legat de: tutun, alcool, alimente solide si lichide, suc, igienă personală, obiecte de bărbierit, săpun, parfum, apă de colonie, bibelouri, carnete de partid si documente de partid, mileuri sau mici electrocasnice - fierbător, uscător, ondulator, etc. Pe lîngă acestea, mai sînt bine primite următoarele articole: papuci si haine, pixuri, stilouri, cerneală, pahare, farfurii, linguri, piuneze, agrafe, plicuri, timbre, felicitări, suvenire, telefon, TV , casetofon, bilete de tren, bilete de concert, cinema, etc. De asemenea, sînt bine primite fotografii de familie, pick up, radio, rechizite scolare, ornamente de brad, instalatii, bijuterii de tot felul, ustensile de bucătărie, portofele, posete, ceasuri, lanterne dar si bancnote si monede. În viitorul muzeu îsi vor găsi locul valuta USD si mărci germane, cărti comuniste, cartele de acces în magazine, ochelari si proteze dentare, cafea, cesti de cafea si rîsnită de cafea, produse de import la vremea aceea, obiecte religioase, livrete de CEC, chei si lacăte, presa vremii, ziare si reviste, etc. „Vă multumesc tuturor si sper să lucrăm împreună la construirea acestui memorial/muzeu în cinstea celor trei milioane de tărani romăni care au avut de suferit direct de pe urma colectivizării. Aici aveti pagina de Facebook a initiativei: https://www.facebook.com/Memorialul-Colectivizării-din-Romania/. Puteti să îmi scrieti pe pagina oficială, pe adresa de e-mail iulian.bulai@cdep.ro sau să sunati la numărul 0771/185.224“, a mai adăugat Iulian Bulai.

