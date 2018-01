Vreau si eu o rublă! Vreau o rublă! Nu, nu-mi spuneti că m-am prostit, că mi-am pierdut uzul ratiunii, că nu pot să nu am un dinte împotriva rusilor (fosti sovietici), că doar ei ne-au sechestrat tezaurul, că au sfâsiat hălci mari din trupul tării, că ne-au adus. . . holera aia (sau ce-o fi fost) rosie pe cap, că abia am scăpat de ei, că se uită chiorâs la noi că ne-am dat cu Europa si ne amenintă cu războiul si mai câte nu s-ar putea spune despre vecinii nostri de care ne desparte tot o prietenă de aceeasi spită, precum Ucraina. Ei bine, vreau o rublă ! Dar nu una oaresicare, ci una cu totul si cu totul specială, cu o soartă specială (si nefericită în context istoric), de care n-am avut habar, cum cred că s-a întâmplat si cu dvs. si cu multi dintre semenii nostri. „Stai măi omule, că ai luat-o pe arătură“, cum îmi spunea mai anul trecut, cu vesnică recunostintă un pretenar pe care l-am scos de nu stiu câte ori din ananghie. „Uite că stau!“. Si stau ca să deslutim faptele si rosturile lor, asa cum le-am aflat. Nu mă încumet să spun că de ce si cum si nu mă lansez în speculatii, că ce i-a împins sau împuns pe conducătorii lagărului nostru socialist, ocrotitori si iubitori de noi, dar faptele nu pot fi contestate, si dacă au comis-o, au comis-o. Asa că luati aminte: Fie că în anul 1989 (declarat de UNESCO „Anul Eminescu“) se împlineau 130 de ani de la moarte, fie că anul următor, 1990, marca 140 de la nasterea lui, fapt este că monetăria Leningradului bătea, în acel an de gratie si binecuvântat, o monedă dedicată poetului nostru, Eminescu. Era o realizare, lege artis, având pe avers efigia, numele (Mihail), semnătura si anii natterii si mortii lui, pe revers stema URSS si anul 1989, iar pe muche scris „odin rubli“ (o rublă), de două ori. Cinste lor! Si celor care au conceput-o si au realizat-o dar, mai ales, celor care au gândit-o. Era o rublă rusească adevărată, cu valoare nominală de 1 (o) rublă, cu un tiraj de două milioane de monede (nu fiti cârcotasi, că nu e putin pentru o monedă omagială), din care 10% erau de o calitate specială, probabil pentru muzee si colectionari. Din nefericire - notiune cu totul si cu totul relative, depinzând de locul pe care-l ocupi sub soare - din cauza cutremurului care zdruncina întreaga Europă si mai ales cea Centrală si de Est si care a dus la dărâmarea Zidului Berlinului si la căderea comunismului, ori din cauza racilelor cunoscute ale sistemului socialist, evenimentul crucial a întârziat si, in extremis, emisiunea monetară intra în circulatie exact pe data de 26 decembrie, adică exact a doua zi după executia cuplului de genii carpatine de la noi, care ne fericise jumătate de secol si care dădeau peste cap societatea si viata noastră, asa cum nu mai speram. Cred că acesta este principalul motiv - s-ar putea să fie si altele - pentru care evenimentul a rămas în umbră, ba chiar total necunoscut pentru noi, românii. Că doar nu aveam pretentia să fi venit ei să ne spună: „bravo vouă, vă multumim că v-ati desprins de noi, iată dovada!“. Vreau o rublă! Cine ce are cu mine?! Că rubla asta face mai mult decât nu stiu câti euroi, bravo cui a gândit-o, că noi nu ne-am învrednicit să avem una, în vreme ce chipul marelui poet a apărut târziu, pe bancnota de 500 de lei (e drept cu valoarea cea mai mare), probabil la gândul că va stopa devalorizarea în picaj a monedei nationale. Vreau o rublă! Dar mai mult ti mai mult, vreau să ne cinstim poetul, în acest an centenar pentru existenta României. Dar să-l cinstim simplu, fără manifestări sofisticate si alambicate, lipsite de nerv si vlagă, fără discursuri si analize anoste, care nu spun nimic. Cred că cel mai desăvârsit omagiu pe care-l putem aduce poetului este să rostim versurile lui, asa cum ne pricepem, cum îl simtim, fiecare după sufletul si mintea cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Nimic mai mult. Vreau o rublă a lor, cu Eminescu al nostru!



Dr. Virgil RĂZESU, Piatra Neamt

