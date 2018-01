Stupăritul, între hobby si afacere • apicultorii din Moldova se întîlnesc la Piatra Neamt cu prilejul unei conferinta ce are ca temă „Apicultura bio“ • în Neamt sînt circa 560 de apicultori • „În ultimii ani, apicultura a devenit destul de greu de practicat. Nu poti trăi numai din asta. Pentru unii a devenit un hobby. Statul asigură unele subventii, dar nu prea mari“, a declarat Tiberiu Agavriloaiei • Sfîrsitul acestei săptămîni îi aduce la Piatra Neamt pe apicultorii din mai toate judete Moldovei care sînt interesati de crearea de produse ecologice. Acestia vor participa la o conferintă care va dezbate aspecte ale acestui subiect, într-o perioadă în care produsele naturale sînt la mare căutare, dar si cînd rafturile magazinelor, de la mic la mare, piata întreagă în general, este invadată de produse care numai naturale nu sînt. În cazul mierii de albine, pe piată sînt produse care au doar cîteva procente din ea. Conferinta cu tema „Apicultura bio“ va avea loc duminică, 21 ianuarie 2018, în sala de sedinte a Directiei Agricole Neamt. În afară de cei interesati si implicati direct în cresterea albinelor si obtinerea de produse naturale, bio, vor mai fi prezenti la eveniment Victor Mates, directorul societătii comerciale Apidava Blaj, unul din cei mai mari achizitori si exportatori de miere din România, dar si reprezentanti ai celor care se ocupă cu centrifugarea stupinelor bio, din Bucuresti. Totul se datorează faptului că, în ultima perioadă de timp, unii din apicultorii din Moldova, dar nu numai, vor să se îndrepte spre apicultura bio, ecologică si nu este vorba numai de mierea de albine dar si de alte produse cum ar fi polen sau propolis. „Apicultura bio a apărut ca o necesitate sau ca un curent pentru o parte din populatie care vrea produse certificate bio, ecologice. Produsele traditionale, conventionale, nu că nu mai sînt bune, sînt foarte bune pentru toti consumatorii, multe dintre acestea sînt obtinute chiar bio, dar nu sînt certificate si de aici diferă pretul. Conferinta de duminică va fi una aplicată, în care invitatii vor prezenta conditiile concrete de convertire la produsele bio. Urmează apoi o sesiune de întrebări de la participantii care vor să afle mai multe informatii în acest domeniu. Vor fi semnate si contracte de colaborare pentru a putea intra în producerea de miere bio“, a declarat Tiberiu Agavriloaiei, presedintele Asociatiei Crescătorilor de Albine Neamt. La întîlnirea mentionată si-au anuntat prezenta apicultori din Piatra Neamt, Adjud, Comănesti, Bacău, Roman, Tîrgu Neamt, Suceava, Iasi etc. „În ultimii ani apicultura a devenit destul de greu de practicat, pentru că nu aduce venituri prea mari. Nu poti trăi numai din asta. Pentru unii a devenit un hobby. Statul asigură unele subventii dar nu prea mari, iar pentru obtinerea acestor fonduri este o întreagă birocratie, chiar excesivă“, a mai spus Tiberiu Agavriloaiei. O solutia de finantare rămîne accesarea de fonduri europene, dar si acestea sînt greu de obtinut si trebuie îndeplinite numeroase conditii.



Despre mierea bio sau ecologică



În Neamt sînt circa 560 de apicultori cu acte-n regulă, care luptă să supravietuiască pe o piată dură, invadată de produse de proasă calitate din China sau Ucraina, al căror pret este cu mult mai mic decît cel al sortimentelor bune si bio. Ca mierea să fie declarată bio trebuie îndeplinite anumite cerinte. Astfel, stupina trebuie să fie amplasată într-o zonă ecologică, fără factori poluanti industriali, sau culturi agricole care sînt tratate cu pesticide, iar ceara folosită la faguri să fie obtinută din stupina bio. Conform federatiei ROMAPIS, în ultimii ani românii au început să consume mai multă miere ecologică, dar sînt încă departe de a atinge cotele din alte tări. Se estimează că, în 2017, cei peste 40.000 de apicultori români au produs circa 24.000 de tone de miere, un procent de sub 10% apartinînd celor certificati ecologic sau în curs de certificare, iar din cantitatea totală peste jumătate este exportată. Ar mai fi de spus că România se clasează pe locul patru în Europa la productie de miere

