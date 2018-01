Arsene, seful CJ, a scăpat de arest • Tribunalul Bacău a respins propunerea de arestare preventivă pentru Ionel Arsene • s-a dispus control judiciar pentru 60 de zile • măsura nu este definitivă si ar putea fi atacată la Curtea de Apel • seful CJ a fost acuzat de trafic de influentă • el ar fi primit 100.000 de euro pentru o interventie la ANI • liberalii îi cer demisia din functie, în timp ce colegii pesedisti îl sustin • Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt a scăpat de cătuse după o noapte petrecută după gratii. Magistratii din cadrul Tribunalului Bacău au respins propunerea de arestare preventivă si au aplicat inculpatului cea mai blîndă măsură preventivă, controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Deciza de ieri, 19 ianuarie, nu este definitivă si cel mai probabil procurorii anticoruptie o vor ataca. Dacă se va întîmpla asa, cauza va ajunge pe rolul instantei superioare, Curtea de Apel Bacău. După deliberări, magistratii de aici vor da o hotărîre definitivă. Conform normelor legale în vigoare, pe timpul cît un inculpat se află sub control judiciar, trebuie să respecte o serie întreagă de conditii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanta de judecată ori de cîte ori este chemat; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fata căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuintei; să se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de cîte ori este chemat. De asemenea, organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligatii: să nu depăsească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decît cu încuviintarea prealabila a acestuia; să nu se deplaseze în locuri anume stabilite; să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăsoare activitatea în exercitarea căreia a săvîrsit fapta; să comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existentă; să nu participe la adunări publice; să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar; să nu detină, să nu folosească si să nu poarte arme. Încălcarea conditiilor sau obligatiilor impuse poate atrage revocarea controlului judiciar si aplicarea unei măsuri mai dure, arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. Necazurile lui Arsene au început pe 18 ianuarie 2018 cînd DNA a anuntat că l-a retinut pentru trafic de influentă, faptă din anul 2013, pe cînd era deputat si presedinte al PSD Neamt. Ionel Arsene ar fi primit 100.000 de euro pentru a interveni la functionarii Agentiei de Integritate, miza fiind acuzarea unei persoană cu functie de conducere din administratia publică locală pentru conflict de interese sau incompatibilitate. „În cursul anului 2013, inculpatul Arsene Ionel, în calitate de deputat în Parlamentul României si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic, a primit de la o persoană (martor în cauză), suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lăsat să se creadă ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, în scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitătilor în cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere în administratia locală“, conform DNA.



PNL a cerut demisia lui Arsene



La aflarea vestii că Ionel Arsene este cercetat de DNA Bacău, liberalii nemteni s-au repezit si i-au cerut demisia. Si imediat au fost criticati că nu au avut aceeasi atitudine în momentul în care primarul Dragos Chitic a fost invitat la acelasi DNA. Desi între cele două situatii juridice sînt diferente majore. Dar solicitarea a rămas sub forma unui comunicat de presă emis chiar în ziua retinerii sefului PSD Neamt: „PNL Neamt solicită demisia lui Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt, din fruntea Consiliului Judetean în urma anuntului că «procurorii din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Bacău au dispus punerea în miscare a actiunii penale si retinerea acestuia pentru 24 de ore, începînd cu data de 18 ianuarie 2018». Ionel Arsene ar trebui să îsi dea demisia de onoare din functia de presedinte a Consiliului Judetean. Prezumtia de nevinovătie rămîne valabilă, însă conducerea Consiliul Judetean Neamt trebuie asigurată în permanentă în interesul cetătenilor. PNL Neamt cere demisia acestuia, iar grupul consilierilor judeteni liberali este pregătit să participe la consultări cu colegii din celelalte formatiuni politice, din Consiliul Judetean Neamt, pentru a asigura continuitatea proiectelor CJ Neamt. Avem încredere în impartialitatea celor din Justitie care se ocupă de acest dosar si că vor da solutii corecte, în acord cu legea, în cauza de fată. Potrivit comunicatului oficial remis de Directia Natională Anticoruptie Ionel Arsene «la data faptelor deputat în Parlamentul României si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic, a fost retinut sub aspectul săvîrsirii infractiunii de trafic de influent㻓.



PSD Neamt, strîns unit în jurul sefului



De partea cealaltă, membrii PSD Neamt si-au exprimat pe diverse căi solidaritatea cu presedintele de partid. Una a fost cea a unei postări publice a PSD Piatra Neamt. Una destul de exaltată, în care nu lipsesc referirile la fosti turnători ai Securitătii, ceea ce ar putea da nastere unor interpretări interesante. În ambele sensuri. „PSD Piatra Neamt protestează în mod vehement împotriva practicilor staliniste ale actualei politii politice (camuflate în interiorul unei institutii a statului român, care este DNA) si a modului incalificabil în care a aruncat în lanturi un om (asupra căruia planează principiul prezumtiei de nevinovătie). Acest om este presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene. Acest om este fiu, sot si tată al unei familii devastate în aceste momente si fată de care ne manifestăm sprijinul neconditionat si empatia (...) Ionel Arsene a căzut victima unor scenarii, atent „elaborate“ de activisti ai delatiunii si ai lipsei de scrupule. PSD Piatra Neamt afirmă fără rezerve că Ionel Arsene a fost executat public si privat de libertate, pentru că trebuia eliminat din zona decizională a PSD! Viata si libertatea (valori fundamentale ale Constitutiei României) lui Ionel Arsene, reprezentau un real pericol pentru cei care au prădat ani la rîndul municipiul Piatra Neamt! Acestia se bucură si acum (nestingheriti) de roadele jafului lor! Din ratiuni care tin de respectul fată de independenta Justitiei, nu vom comenta sub nici o formă acuzele care i se aduc. PSD Piatra Neamt va sesiza de urgentă ambasadele si legatiile diplomatice acreditate la Bucuresti ale partenerilor europeni si trans-atlantici ai României, sesizînd acest derapaj periculos, un abuz inimaginabil cu consecinte ireparabile si imprevizibile în acest moment. PSD Piatra Neamt se declară public solidar cu Ionel Arsene si drama prin care trece. PSD Piatra Neamt crede în valorile nealterate ale Justitiei si îndrăzneste să spere în dreptatea care trebuie să învingă complotul stalinist pus în operă de denuntători interesati, turnători ai fostei Securităti si indivizi santajati cu ... libertatea să colaboreze! Respect Ionel Arsene! Adevărurile nu se pot încătusa!“.

Articol afisat de 262 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU, C. FILIP)