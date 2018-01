HCF, înfrîngere greu de digerat cu Dinamo Aproape 200 de spectatori (printre ei si primarul Dragos Chitic) au tinut să asiste sîmbătă, 13 ianuarie, la partida dintre HCF Piatra Neamt si HC Dinamo Bucuresti, un meci ce se anunta aprig disputat, contînd pentru prima etapă a returului Diviziei A (esalonul secund feminin). Conform clasamentului, gazdele porneau favorite (locul 4), în timp ce formatia vizitatoare se situa la jumătatea ierarhiei (locul 8), însă conditiile din ziua jocului au înclinat balanta victoriei spre gruparea din Capitală. Fără aportul portăritei titulare, plecată de la echipă în pauza competitională, antrenorul Dan Valentin a fost nevoit să apeleze la două jucătoare fără experientă (junioare II si I), în timp ce oaspetele au venit mult întărite fată de echipa care în prima etapă a turului pierdea la Bucuresti în fata moldovencelor. În aceste conditii, Dinamo a pornit mai bine si a condus cu 3-1 si 6-4, egalarea producîndu-se la jumătatea primei reprize, în minutul 14 (6-6). După încă o egalitate pe tabelă, la 7, dinamovistele preiau însă din nou conducerea si cu 5 minute înainte de pauză măresc distanta la 4 lungimi (8-12). Cravasate de pe margine de profesorul Valentin, pietrencele reusesc să intre la vestiare cu doar două goluri handicap (11-13), ultimul gol venind pe un contraatac finalizat chiar în ultima secundă. Partea a doua începe sub semnul echilibrului, însă abia după o jumătate de repriză gazdele reusesc din nou să egaleze (17- 17, min. 44), profitînd si de o eliminare de două minute din tabăra dinamovistelor. Suporterii se asteptau ca favoritele să preia conducerea, însă nu a fost asa, formatia bucuresteană revenind după ce si gazdele au suferit o eliminare. În plus, o serie de atacuri ratate si imprecizia paselor le-au ajutat pe dinamoviste să se desprindă decisiv, în minutul 52 oaspetele ajungînd la 7 goluri avans (19-26). Pietrencele nu au putut decît să mai limiteze proportiile unei înfrîngeri nescontate după calculul hîrtiei, dar logică după ce s-a întîmplat pe teren, scorul final fiind 23-29. „Istoria acestui meci s-a scris în cele două momente de egalitate, la 7-7 si 17-17, pe care nu am stiut să le gestionăm asa cum trebuie. La fel de adevărat e că poarta a făcut diferenta, noi neavînd la dispozitie titulara, pe Stefania Manolache, în timp ce dinamovistele au avut o portărită de valoare, cu experienta meciurilor în Liga Natională. Dinamo s-a întărit bine, cu vreo 6-7 jucătoare, din care două straniere, au o antrenoare federală care a adus si 3-4 jucătoare de la lotul national de tineret, asta e diferenta dintre cele două echipe“, a declarat antrenorul Dan Valentin. Principalele marcatoare pentru gazde au fost Oancea, cu 6 goluri (4 din 7 metri), Dorneanu si Baciu (cîte 5 goluri). În celelalte jocuri ale etapei a XVI-a s-au înregistrat următoarele rezultate: CS Danubius Călărasi - CSU Tîrgoviste 34-20; ACS UAIC CNOT Iasi - CS Stiinta Bacău 27-24; ACS Sc. 181 SSP Bucuresti - ACS Spartac Bucuresti 30-23; HC Activ CSO Plopeni - CSU Stiinta Bucuresti 26-29; CSU Neptun Constanta - SCM Gloria Buzău 20-28; CSS Tulcea - CSA Steaua Bucuresti (se va juca pe 20 ianuarie); CSM Bucuresti II - a stat.

