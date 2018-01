Valea Muntelui sub zăpezi • turismul din zonă s-a desfăsurat cu oarece retineri, urmare a atentionărilor meteo din cursul săptămînii trecute • traseele accesibile din masivul Ceahlău sînt prin Fîntînele, dinspre Durău si prin Lutu Rosu, dinspre Izvorul Muntelui spre Dochia • Peste Valea Muntelui s-a asternut iarna lui 2017-2018, o dată cu intrarea pe rit vechi în Noul An. Zăpada a acoperit natura, iar viata satelor s-a desfăsurat, în acest sfîrsit de săptămînă, în normalitatea specifică anotimpului rece. Carosabilul soselelor, acoperit, la rîndu-i, de un strat compact de zăpadă de vreo 10 centimetri, a îngreunat traficul autoturismelor, ce s-au aventurat în zonă. Din fericire, nu au fost înregistrate evenimente rutiere grave, doar mici ciocniri, pe ici pe colo. Cît priveste turismul din zonă, acesta s-a desfăsurat cu oarece retineri, asta ca urmare a atentionărilor meteo din cursul săptămînii trecute. În Masivul Ceahlău au urcat sîmbătă, fără probleme, prin Durău 50 de turisti, iar prin Izvorul Muntelui, 40, toti rămînînd peste noapte la Cabana Dochia. Duminică au mai bătut la poarta intrării din Durău 4 turisti, iar la cea din Izvor, 30. Din spusele lui Constantin Andras, ranger al Parcului National Ceahlău, traseele accesibile turistilor sînt cele prin Fîntînele, dinspre Durău spre Dochia si prin Lutu Rosu, dinspre Izvorul Muntelui spre Dochia. „Personalul de la Administratia Parcului s-a aflat în toate aceste zile la datorie, atît în punctele fixe ale celor două porti de intrare în Masivul Ceahlău, Durău si Izvoru Muntelui, cît si pe traseele montane, îndrumînd calea turistilor, care au tinut cu tot dinadinsul să ajungă la cele două cabane, Fîntînele si Dochia. Am acceptat escaladarea muntelui, tinînd cont de posibilitătile fizice, vîrsta si mai ales de echipamentul din dotarea turistilor, dar numai după ce iubitorii muntelui au fost informati si instruiti cu problemele de iarnă ale abordării masivului muntos. Desi a nins destul de mult, stratul de zăpadă oscilează sus între 35 si 40 de centimetri. Cît priveste temperatura în zona Durău, ieri la amiază termometrul a arătat -9 grade, iar sus pe platou ceva mai scăzută, dar acceptabilă anotimpului. Din operativele ultimilor zile am retinut că flora si fauna n-au fost afectate, asta însemnînd că n-au fost căderi si rupturi de arbori în Masiv, iar animalele n-au avut de suferit. Informez turistii că ne vom afla permanent la datorie, asigurîndu-le, pe cît posibil, garantia unui turism optim“, a afirmat Constantin Andras, ranger al Parcului National Ceahlău. La securitatea turistilor veghează specialistii de la Salvamont, care îsi au stabilit punctul de supraveghere la Cabana Dochia, de unde pot răspunde nedoritelor întîmplări în caz de necesitate.

