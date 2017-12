Colegiul National Calistrat Hogas - file din cronica lui 2017 Sfârsitul unui an este întotdeauna prilej de introspectie si de retrospectie, de inventariere a tuturor realizărilor care s-au acumulat în cele 365 de zile ale sale si, mai ales, de evaluare a raportului între eforturile depuse si roadele culese. Colegiul National Calistrat Hogas îsi recuperează, asadar, în acest moment de bilant, toate izbânzile anului 2017 care au făcut ca numele lui să răzbată în spatiul local, national, international si, în eter, chiar în spatiul cosmic (exagerare permisă, dacă tinem cont de evenimentul unic în tară în care elevii liceului au luat legătura cu astronautii Statiei Spatiale Internationale). Spre cei care au făcut posibile aceste izbânzi ale colegiului se îndreaptă astăzi recunostinta noastră.



Performante scolare la cel mai înalt nivel



În primul rând, multumirile noastre sunt adresate elevilor, acesti fragili, dar extrem de promitători subiecti ai educatiei si în special celor care au adus performanta acasă, la Hogas: Mihnea Bâlici, Premiul I - Olimpiada Natională de Filosofie si medalie de argint la cea de-a XXV-a editie a Olimpiadei Internationale de Filosofie de la Rotterdam (profesor îndrumător: Ecaterina Romascu); Stefania Teleucă, Premiul I - Olimpiada Natională de Limba Italiană; Mădălina Merticaru, Premiul II - Olimpiada Natională de Limba Germană Modernă, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilută); Dragos Filioreanu, Premiul III - Olimpiada Natională de Limba Germană Modernă, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilută); Luiza Elisabeta Oruc, Mentiune la Olimpiada Natională de Limba Engleză (profesor Tania Bucur); Elena Sârbu, Mentiune - Olimpiada Natională de Limba Germană Modernă, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilută); Oana Corina Mazilu, Mentiune - Olimpiada Natională de Istorie si Premiul I la Sesiunea de referate si comunicări stiintifice, sectiunea Istoria Românilor, iunie 2017, Focsani (profesor Daniela Mătăsaru-Ionescu); Teodor Toma, Andrei Malaicu si Eduard Constantin Pătrunjel, Mentiune - Olimpiada Natională de Argumentare, Dezbateri si Gândire Critică Tinerii dezbat (profesor Petruta Lostun); Iustina Gavrilută, Mentiune - Olimpiada Natională de Limba Italiană. Toti acesti elevi au fost invitati si recompensati la festivitatea de decernare a premiilor de excelentă în cadrul celei de-a cincea editii a Sărbătorii Scolii Nemtene, organizate de Inspectoratul Scolar pe 12 decembrie. În cadrul premierii speciale pentru rezultatele obtinute la concursuri internationale, organizate de Ministerul Educatiei Nationale, pe 19 decembrie 2017, lui Mihnea Bâlici i-au fost înmânate diploma si recompensatia materială de către ministrul Educatiei, Liviu Pop, pentru performanta greu de egalat obtinută la Olimpiada Internatională de Filosofie de la Rotterdam, anume medalia de argint. Lista elevilor care au făcut cinste institutiei e completată de Ana Maria Holotă, cea care a fost doi ani consecutiv votată Voluntarul anului în domeniul tineret si care în 2017 a reprezentat România ca delegat al tineretului voluntar la Consiliul Europei. Ana Maria a fost premiată, alături de Mihnea Bâlici, în septembrie 2017, în cadrul unei festivitătii speciale a Consiliului Local. Cei doi au fost, alături de Sîrghi Andreea Cristina si Mazilu Corina Oana, sefi ai promotiei 2017 pentru cele două profiluri ale colegiului, real si uman iar la aceste distinctii s-a adăugat premiul pentru performanta lui Mihnea de a obtine prima medie pe judet în urma examenului de bacalaureat. În acelasi registru trebuie amintite Mentiunile Speciale obtinute la etapa natională a olimpiadelor si concursurilor scolare de Vasiliu Cristina-Georgiana (Lectura ca abilitate de viată), Tună Ilinca-Alexandra (Limba neogreacă), Ioan Cădere si Patricia Preisler (Chimie), Alexandru Petronela-Laura (Istorie), Enache Andi-Ioan (Lingvistică), Dudău Mădălina, Patilea Ioana-Alexandra si Dandu-Pop Andrei Nicu (Matematică aplicată). La fel, au făcut onoare colegiului si ceilalti 16 elevi participanti la aceste competitii scolare, precum si eleva Sabina Glavce care a obtinut în august o bursă în cadrul scolii de vară Oxford for Romania. Fără implicarea profesorilor si a elevilor n-ar fi fost posibile nici cele două Premii I obtinute de revistele colegiului, Zece+ (coordonator: prof. dr. Cristina Neculăes) si Adobiografiinta (coordonator: insp. prof. dr. Gheorghe Brânzei) la Festivalul International Concurs Anelisse de filme, fotografii si reviste scolare - Editia a V-a din 31 iulie 2017 de la Iasi si la Concursul National de Jurnalism si Reviste Scolare.



Profesori dedicati



Adresăm multumiri partenerilor si colaboratorilor nationali si internationali ai colegiului, celor care au contribuit la implementarea si derularea parteneriatelor si a proiectelor de tip Erasmus+. Urmând firul temporal, enumerăm proiectele colegiului, de anvergură internatională: 2015-2017 - SELFY - SAVE EARTH'S LIFE FOR YOUTH, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Germania, Grecia, Portugalia, Italia, Reunion, Turcia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2016-2017 - Proiectul FACT-REFLECT-ACT câstigător al ZILEI EUROSCOLA din 17 noiembrie, cu vizita elevilor la Parlamentul European de la Strasbourg (coordonator: prof. Petruta Lostun); 2016 -2019 - MOVE YOUR BODY AND MIND - HEALTHY LIFESTYLE FOR ADOLESCENTS!, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Bulgaria, Franta, Polonia, Spania, Marea Britanie, Turcia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2016-2018 - APPRÉHENDER LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIAL ATTACHÉ AUX DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU CHEVAL, LE SAUVEGARDER, LE RESPECTER ET SENSIBILISER AUX NIVEAUX LOCAL, NATIONAL ET EUROPÉEAN, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Franta si Spania (coordonator: prof. Alina Balus); 2016-2018 - EUROPEAN VALUES AND BEING PHYSICALLY ACTIVE THROUGH GAMES FOR A BETTER LIFE, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Portugalia, Turcia, Polonia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2017-2018 - ANGAJABILITATE+ PRIN PRACTICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ, proiect Erasmus+, mobilităti stagiari VET - Spania (coordonator: prof. Petruta Lostun);

2017-2019 - BIOPLASTICS - THE FUTURE OF FOOD PACKING!, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Germania, Marea Britanie si Grecia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2017-2019 - ESCRIBIMOS NUESTRA HISTORIA. CREAMOS NUESTRO PLANETA, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Spania, Italia si Portugalia (coordonator: prof. Alina Zaharia)



Alte repere ale anului



Gratie acestor colaborări, dar si a altor parteneri la nivel local si national, Colegiul National Calistrat Hogas a fost gazda unor evenimente notabile de-a lungul anului 2017: spectacolul de teatru în limba franceză Caii la fereastră, adaptare după Matei Visniec, în regia lui Christelle Derré (aprilie), spectacolul de circ aerian Etreinte, în care au fost implicati 12 elevi hogăseni, la Rethel, Franta (octombrie), transmis si de TV France 2, dialogul prin contact TELEBRIDGE dintre elevii colegiului si astronautul italian Paulo Nespoli de pe Statia Spatială Internatională, în cadrul Programului ARISS si în colaborare cu Glanmire Community Colledge, Cork, Irlanda (octombrie), târgul de proiecte Tineri cu initiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice în municipiul Piatra-Neamt, realizat în colaborare cu asociatia Reper pentru Management prin Valori Bucuresti (noiembrie), vizita la Parlamentul European de la Strasbourg a celor 28 de elevi din clasa a XI-a E, în cadrul programului Euroscola (noiembrie), Marsul Calistratilor, editia a XI-a, manifestare la care au participat peste 400 de elevi, organizată cu prilejul Zilei Nationale a României. Nu în ultimul rând, ne arătăm recunostinta fată de oaspetii alesi care au trecut pragul Colegiului National Calistrat Hogas în 2017. E vorba de poeta Ana Blandiana, de scriitorul Lucian Vasiliu, directorul Editurii Junimea Iasi si de Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“ Iasi, a căror prezentă s-a dovedit pentru elevi, cum era de asteptat, o sursă de inspiratie, de motivare si de încurajare întru cultură si cunoastere. Întâlnirea cu excelenta a fost pecetluită la final de an de vizita ministrului Educatiei Nationale, Liviu Pop, ale cărui constatări si aprecieri legate de nivelul de performantă scolară de la Colegiul National Calistrat Hogas fac de mult timp parte din cartea de vizită a institutiei. „Elevi, părinti, profesori, colaboratori, vă multumim cu nedisimulată căldură pentru efortul, pentru devotamentul si pentru implicarea în izbânzile colegiului! La Multi Ani!“, se arată în comunicatul primit la redactie din partea conducerii colegiului pietrean.

